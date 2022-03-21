Мы предлагаем разные парусные и моторные яхты для фрахта — это отличный способ провести время в Сочи для семьи, романтической пары или веселой компании.
В вашем распоряжении будет комфортное судно, а вокруг чистейшая вода, виды города и Кавказских гор вдали. Конечно, с собой можно взять напитки и угощения.
В вашем распоряжении будет комфортное судно, а вокруг чистейшая вода, виды города и Кавказских гор вдали. Конечно, с собой можно взять напитки и угощения.
Описание экскурсии
Организационные детали
- Это услуга по фрахту яхты, сопровождение гида не предусмотрено, с вами будет капитан.
- Стоимость указана за аренду парусной или моторной яхты стандартного ценового сегмента. Другие яхты можно арендовать по запросу (пишите в личные сообщения, и мы вас проконсультируем).
- Рекомендуем бронировать яхту за 2-3 дня — так у вас точно будет возможность выбрать судно.
- Если погода не позволит выйти в море или вам не понравятся оставшиеся суда, то мы предложим вам перенести прогулку или вернем деньги.
Организационные детали
Из-за нестабильной связи просим вас позвонить нам сразу после заказа. Наш номер указан в вашем билете.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В морском порту Сочи, Адлера и Хосты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 987 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Игорь, я представляю команду профессиональных гидов в Сочи. Мы проводим экскурсии, морские прогулки и творческие мастер-классы. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Всё грамотно и очень профессионально. Моя благодарность за организацию и исполнение, всё прошло замечательно. Спасибо!
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Д
Оперативно отвечают, поездка прошла отлично, все остались в восторге
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