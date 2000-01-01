Шведская парусная яхта

Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Васнезабываемым собитием!

Яхта оборудована всем необходимым: холодильник, посуда, три каюты, 2 душа, 2 туалета. Аудиосистема, Wi-Fi. В задней части судна расположены мягкие сиденья и стол. На случай непогоды или ветра есть теплые пледы. При необходимости мы можем организовать рыбалку, есть удочки.

Характеристики

Длина 11 метров.

Ширина 3м.

За счет киля 2т качка на нашей яхте значительно меньше, чем на других парусных судах.

На борту с комфортом может разместиться 11 человек!