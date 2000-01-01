Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Васнезабываемым...

Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Васнезабываемым собитием! Яхта оборудована всем необходимым: холодильник, посуда, три каюты, 2 душа, 2 туалета.

Аудиосистема, Wi-Fi.

В задней части судна расположены мягкие сиденья и стол.

На случай непогоды или ветра есть теплые пледы.

При необходимости мы можем организовать рыбалку, есть удочки.
Аренда парусной яхты
Аренда парусной яхты
Аренда парусной яхты
Аренда парусной яхты
Аренда парусной яхты
Аренда парусной яхты
Аренда парусной яхты
Шведская парусная яхта
Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Васнезабываемым собитием!
Яхта оборудована всем необходимым: холодильник, посуда, три каюты, 2 душа, 2 туалета. Аудиосистема, Wi-Fi. В задней части судна расположены мягкие сиденья и стол. На случай непогоды или ветра есть теплые пледы. При необходимости мы можем организовать рыбалку, есть удочки.
Характеристики
Длина 11 метров.
Ширина 3м.
За счет киля 2т качка на нашей яхте значительно меньше, чем на других парусных судах.
На борту с комфортом может разместиться 11 человек!
 Что входит
  • Аренда яхты.
  • Работа капитана.
 Что не входит
  • Еда и напитки.
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А.
Время проведения: Ежедневно, время по договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
ГОСТур
ГОСТур
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

🎩ИндивидуальныеВодные🎣Рыбалка#Развлечения и билеты🛥На яхте

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Морская прогулка на яхте под парусом
4.5
22
1ч 30м
1 300
за 1 чел.
Морская прогулка на яхте под парусом
Авторский тур на парусной яхте
Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Морская прогулка под парусом
Индивидуальная экскурсия
8 000
за 1-10 чел.
Морская прогулка под парусом
Увидеть Олимпийский Сочи, искупаться в открытом море и отдохнуть на яхте в компании морского волка
Морская прогулка, аренда яхты
Индивидуальная экскурсия
15 000
за 1-10 чел.
Морская прогулка, аренда яхты
Вы побываете в самом центре сочинского морского порта, а потом сможете насладиться широтой побережья...
Ежедневно с 8:00 до 20:00
Морская прогулка на яхте - Сочи с моря
4.4
14
45м
1 500
за 1 чел.
Морская прогулка на яхте - Сочи с моря
Отправляйтесь на захватывающую морскую прогулку на белоснежной яхте
время с 7-30 и до 20-00 (время может меняться)
Прогулка по Черному морю, рыбалка, аренда яхты
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-10 чел.
Прогулка по Черному морю, рыбалка, аренда яхты
Если вы отдыхаете в Сочи, то морская прогулка настоящий must have
Каждый день с 8:00-21:00
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
1ч 30м
1 500
за 1 чел.
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Полтора часа в открытом море, ветер в волосах и яркие фото на память
Ежедневно с 8:00 до 18:00 часов каждые 1, 5 часа.
Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-11 чел.
Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи
Морская прогулка на белоснежной яхте - возможность увидеть дельфинов в открытом море, порыбачить и...
ежедневно
Морская прогулка на яхте
45м
500
за 1 чел.
Морская прогулка на яхте
Насладитесь замечательным отдыхом в уединении и тишине вдали от жары и суеты города
Ежедневно с 10:00 до 19:00 каждый час
Морская прогулка на частной яхте
Индивидуальная экскурсия
3.5
2
11 040
за 1-11 чел.
Морская прогулка на частной яхте
Насладиться волнами, соленым ветром и видами Сочи
Пешеходная экскурсия Исторический Сочи с морской прогулкой
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
5 000
за 1-5 чел.
Пешеходная экскурсия Исторический Сочи с морской прогулкой
На экскурсии мы осмотрим самое сердце города Сочи и осуществим морскую прогулку по его акватории
Ежедневно с 12:30
Прогулки на яхте в Сочи без доплат
4.7
9
45м
1 400
за 1 чел.
Прогулки на яхте в Сочи без доплат
Добро пожаловать на борт яхты
Ежедневно
Исторический Сочи + морская прогулка
5
4
1 800
за 1 чел.
Исторический Сочи + морская прогулка
Узнать о прошлом города, полюбоваться морскими пейзажами и встретиться с дельфинами
в среду и субботу в 12:30

ГОСТур проводит ещё 9 экскурсий

Аренда яхты кабриолета
Индивидуальная экскурсия
17 000
за 1-11 чел.
Аренда яхты кабриолета
Ежедневно, время по договоренности
Аренда итальянской моторной яхты "Sanlorenzo"
Индивидуальная экскурсия
80 000
за 1-10 чел.
Аренда итальянской моторной яхты "Sanlorenzo"
Ежедневно. Время по согласованию.
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-11 чел.
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Ежедневно, время по согласованию
Аренда круизного катера "Кристина"
Индивидуальная экскурсия
11 000
за 1-11 чел.
Аренда круизного катера "Кристина"
Ежедневно, время по согласованию
Морская прогулка с группой
5
4
1ч 30м
1 900
за 1 чел.
Морская прогулка с группой
Ежедневно, каждые 1, 5 часа с 8:30 до 19:30
Морская рыбалка с группой
5
3
2 500
за 1 чел.
Морская рыбалка с группой
Ежедневно, время по запросу.
Аренда моторной яхты Evolution
Индивидуальная экскурсия
14 000
за 1-8 чел.
Аренда моторной яхты Evolution
Время по запросу
Красная Поляна - «Три курорта»
4.7
7
1 900
за 1 чел.
Красная Поляна - «Три курорта»
Ежедневно в 12:00
«Золотая Абхазия» на комфортабельном минивэне
4.4
11
10ч
2 300
за 1 чел.
«Золотая Абхазия» на комфортабельном минивэне
Наша экскурсия «Золотая Абхазия» подойдет для вас и вашей компании, если вы хотите увидеть все...
Ежедневно, 9:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
🇷🇺