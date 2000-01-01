Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Васнезабываемым...
Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Васнезабываемым собитием! Яхта оборудована всем необходимым: холодильник, посуда, три каюты, 2 душа, 2 туалета.
Аудиосистема, Wi-Fi.
В задней части судна расположены мягкие сиденья и стол.
На случай непогоды или ветра есть теплые пледы.
При необходимости мы можем организовать рыбалку, есть удочки.
Аудиосистема, Wi-Fi.
В задней части судна расположены мягкие сиденья и стол.
На случай непогоды или ветра есть теплые пледы.
При необходимости мы можем организовать рыбалку, есть удочки.
Шведская парусная яхта
Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Васнезабываемым собитием!
Яхта оборудована всем необходимым: холодильник, посуда, три каюты, 2 душа, 2 туалета. Аудиосистема, Wi-Fi. В задней части судна расположены мягкие сиденья и стол. На случай непогоды или ветра есть теплые пледы. При необходимости мы можем организовать рыбалку, есть удочки.
Характеристики
Длина 11 метров.
Ширина 3м.
За счет киля 2т качка на нашей яхте значительно меньше, чем на других парусных судах.
На борту с комфортом может разместиться 11 человек!
Что входит
- Аренда яхты.
- Работа капитана.
Что не входит
- Еда и напитки.
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А.
Время проведения: Ежедневно, время по договоренности
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
ГОСТур
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