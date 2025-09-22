Приглашаем отдохнуть на круизной яхте! Вы пройдёте вдоль береговой линии, наслаждаясь чудесными видами олимпийских объектов,загорая и купаясь.
Сопровождать вас будет наш дружелюбный капитан: он поможет с любыми организационными вопросами и сделает всё, чтобы прогулка вам понравилась.
Сопровождать вас будет наш дружелюбный капитан: он поможет с любыми организационными вопросами и сделает всё, чтобы прогулка вам понравилась.
Описание экскурсии
С ветерком по Чёрному морю!
Вы выйдете из Имеретинского порта и отправитесь наслаждаться красивыми видами на белоснежной яхте. Искупаетесь в открытом море и позагораете на мягких подушках в носовой части корабля. А также, по желанию, порыбачите.
Организационные детали
- Это водная прогулка без экскурсионного сопровождения
- Если вы планируете порыбачить, сообщите об этом заранее — мы предоставим удочки (без доплаты)
- По запросу можно заранее заказать кейтеринг
- На катер разрешено брать любые напитки и еду, кроме красного вина и соков красного цвета
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сириус (Адлер). Так же есть яхта в морпорту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 361 туриста
Меня зовут Владимир, я представляю дружную команду капитанов в городе-курорте Сочи. Ждём вас на наших морских прогулках!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Отлично покатались, и поплавали😊
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А
Очень красивая морская прогулка!) Мы с женой остались очень довольны) Можно было включить свою музыку. Плавали и выпивали под красивые пейзажи) Зацепили закат и подсвеченный огоньками пляж, рекомендую, настроение поднимает на ура)
Владимир
Ответ организатора:
Мы рады, что доставили вам приятные эмоции!
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Хоть было и прохладно, но всеравно остановились на купание. Вид просто завораживает! Парни, спасибо вам 💯💯💯вернемся к вам в следующем году ❤️
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Прекрасная прогулка с опытным капитаном.
Повезло с погодой и капитан сделал нам памятное фото.
Спасибо за организацию!
Повезло с погодой и капитан сделал нам памятное фото.
Спасибо за организацию!
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Добрый день) В целом, по организационным моментам и сама экскурсия прошли отлично) нареканий никаких нет.
Нас было 4 человека, меня и еще 2-х человек укачало, поэтому написать позитивный отзыв что все отлично я не могу) Но то что нас укачало это наши индивидуальные особенности здоровья))) в следующий раз таблетки от укачивания пить будем)))
Нас было 4 человека, меня и еще 2-х человек укачало, поэтому написать позитивный отзыв что все отлично я не могу) Но то что нас укачало это наши индивидуальные особенности здоровья))) в следующий раз таблетки от укачивания пить будем)))
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Понравилась оперативность организатора, день в день договорились о прогулке. Не понравился капитан: клиентоориентированности ноль, недружелюбный настрой, сложилось впечатление, что парень "устал" от туристов) Совет организатору недешевых туров - привлекать к
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