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работе радушных и гостеприимных людей, мы же к вам отдыхать приехали… По поводу самой яхты - удобное место для купания в корме с широким бортом, диваны, а позагорать на носу с лежаками не получилось, попасть туда можно только через узкий люк из каюты с кроватью, встать на нее и подтянуться - упражнение для спортивных и подготовленных людей, мне лично это не удалось, знала бы заранее, заказала другой катер, да и после купания капитан нам не разрешил в мокрой одежде спускаться в каюту) так и просидели на диванах всю поездку, вот такой сервис…