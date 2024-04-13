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Большое путешествие по Абхазии (из Сочи)

Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на автопешеходной экскурсии
Абхазия покорит вас водопадами, озерами, пещерами, монастырями и чудесными курортными городами.

За один день вы увидите её главные достопримечательности, узнаете о прошлом и настоящем страны: культуре, быте, традициях и обычаях.

Мы не только поделимся интересными историями, но и сделаем всё для комфортного и запоминающегося путешествия!
5
4 отзыва
Большое путешествие по Абхазии (из Сочи)
Большое путешествие по Абхазии (из Сочи)
Большое путешествие по Абхазии (из Сочи)

Описание экскурсии

Озеро Рица и не только

Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады. Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки.

Сокровища Нового Афона

Вы посетите старинный монастырь, пещеру с причудливыми сталактитами и красивейшую заброшенную железнодорожную станцию. Увидите водопад, прогуляетесь по живописному парку и полюбуетесь озером с лебедями. А мы расскажем, кто открыл Новоафонскую пещеру, какой из апостолов проповедовал в Абхазии христианство и за какие заслуги наша страна попала в книгу рекордов Гиннеса.

Кроме того, вы продегустируете местные гастрономические специалитеты: копченые сыры и мясо, мед и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.

Организационные детали

  • По желанию время экскурсии можно увеличить
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительно

  • Экскурсия начинается на территории Абхазии (КПП Псоу). За доплату возможен трансфер из Адлера (+ 3500 ₽ оттуда и обратно), из Сочи (+ 5500 руб. оттуда и обратно), из Красной Поляны (+ 5500 ₽ оттуда и обратно) по договорённости с гидом
  • По желанию вы можете посетить Молочный водопад и дачу Сталина: + 2000 ₽ к стоимости экскурсии. Также отдельно оплачиваются входные билеты на дачу: 300 ₽ с чел.
  • Аренда детского кресла − 500 ₽
  • Входные билеты не включены в стоимость: экосбор в Рицинском национальном парке — 1000 ₽ взрослые, 500 ₽ дети 8–12 лет, Новоафонская пещера — 1000 ₽ с чел.

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14–18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вова
Вова — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 10218 туристов
Здравствуйте! Мы — команда из пяти гидов. Проводим экскурсии по Абхазии более семи лет. С радостью покажем любимую страну и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Андрей
От команды Вовы с нами поехал Гид Дамей. Хотели максимально интересно посетить за 1 день Абхазию. Встали пораньше и встретились на границе. Зацепившись за один из маршрутов - построили индивидуальное
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разноплановое путешествие с увлекательными рассказами по дороге. Вернулись поздно вечером довольные и счастливые. Сначала хотел взять машину на прокат, и хорошо что этого не сделал. Нам показали столько интересного, где нужно давали свободного времени. Безопасно покормили. А самое главное Дамей мастер-сторизмейкер. Не нужно брать личного фотографа с собой, знает все вкусные ракурсы, фотогеничные места. Просто находка для блога! Настоятельно рекомендую!

От команды Вовы с нами поехал Гид Дамей. Хотели максимально интересно посетить за 1 день Абхазию.
От команды Вовы с нами поехал Гид Дамей. Хотели максимально интересно посетить за 1 день Абхазию.
От команды Вовы с нами поехал Гид Дамей. Хотели максимально интересно посетить за 1 день Абхазию.
От команды Вовы с нами поехал Гид Дамей. Хотели максимально интересно посетить за 1 день Абхазию.
От команды Вовы с нами поехал Гид Дамей. Хотели максимально интересно посетить за 1 день Абхазию.
От команды Вовы с нами поехал Гид Дамей. Хотели максимально интересно посетить за 1 день Абхазию.
От команды Вовы с нами поехал Гид Дамей. Хотели максимально интересно посетить за 1 день Абхазию.
От команды Вовы с нами поехал Гид Дамей. Хотели максимально интересно посетить за 1 день Абхазию.+1
От команды Вовы с нами поехал Гид Дамей. Хотели максимально интересно посетить за 1 день Абхазию.
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А
Отличное путешествие. Гидом был Алан. Супер гид. Прекрасный рассказчик, любящий свой край! Все было очень интересно, маршрут наполненный. Машина удобная. Экскурсия на весь день, впечатлений очень много и все на
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позитиве!
Искренне рекомендую!
Ранее ездил на экскурсионном автобусе по похожему маршруту. В этот раз захотел показать Абхазию детям. Остались очень довольны. Посмотрели больше, устали намного меньше. Алан огонь! Удачи ему и его коллегам! Трипстеру спасибо! Так держать!

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Светлана
После сегодняшней экскурсии буду заказывать только индивидуальные экскурсии, я вижу в них больше преимущества: 1. Вы можете сами определять очерёдность маршрута 2. Вы можете остановиться и углубляться на интересующих точках локации.
Провели замечательный день в обществе гида - Алхаза. Очень разностороний, образованный и внимательный гид- человек 🙂.
На одном дыхании провели 10 часовую экскурсию. Провели познавательный экскурс - обычаи и гостеприимство Абхазии.
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О
Приехали всей семьей из Амурской области. Экскурсия прошла просто великолепно! Хотелось бы поблагодарить нашего гида Хаса за прекрасную экскурсию в Абхазию,которая покорила наши сердца! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного. Отдельно хочется поблагодарить за готовность пофотографировать нашу семью, фотографии получились выше всяких похвал! Очень хочется вернуться в следующем году!
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