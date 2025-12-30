Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и теплая. В это время природа особенно красива, а река полноводна. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит быть готовыми к более прохладной погоде и некоторым ограничениям в посещении природных объектов.

Этот насыщенный день в окрестностях Сочи станет отличным дополнением к вашему отдыху. Вы посетите форелевое хозяйство, где узнаете о жизни голубой и белой форели, прогуляетесь по подвесному мосту над рекой Мзымта, увидите шоу стеклодувов и сможете приобрести уникальные изделия. Также вас ждет экскурсия в Ахштырскую пещеру, где когда-то жили неандертальцы. Это мероприятие подарит массу положительных эмоций и впечатлений всей семье

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Форелевое хозяйство и бурная Мзымта

Познакомиться с жизнью красивых и изящных рыб — голубой и белой форели — вы сможете в Адлерском форелевом хозяйстве. Вы увидите, как растет форель, узнаете об особенностях природных условий ее обитания и сможете покормить рыбок под присмотром работников хозяйства. А неподалеку осмотрите красивую полноводную реку Мзымта, которая разделяет ущелье на две части. С давних времен люди строили через нее подвесные мосты — по одному из сохранившихся вы обязательно прогуляетесь, чтобы сделать яркие фотографии.

Шоу стеклодувов

Следующая часть программы — наблюдение за процессом рождения стеклянных фигур из обычного куска расплавленного стекла. Опытный стеклодув покажет, как рождаются настоящие шедевры, вы узнаете о тонкостях этой профессии, а также в стекольной мастерской сможете приобрести оригинальные изделия.

Ахштырская пещера — в гости к неандертальцам

После шоу вы отправитесь на место стоянки неандертальцев, которые более 70 тысяч лет назад поселились в окрестностях современного Сочи. Вы узнаете, как и когда была обнаружена пещера, а по пути рассмотрите в реликтовом лесу самшиты — деревья, пришедшие к нам с доледникового периода. Вход в пещеру обычно приносит много радости детям — ведь это возможность испытать чувство первооткрывателя или охотника за сокровищами. Подсветка позволит внимательно осмотреть внутреннее убранство зала, а я расскажу об особенностях этой находки и ее роли в исторической археологии.

Подвесной мост

В завершение экскурсии вы побываете на самом длинном пешеходном подвесном мосту Сочи. С высоты более 200 метров открываются великолепные виды на горы, море и ущелье реки Мзымта. Вас ждут яркие впечатления и незабываемые аттракционы на высоте!

Организационные детали

Экскурсия подойдет для путешественников старше 5 лет

По запросу экскурсию можно провести для группы до 25 человек, детали уточняйте в переписке

Как проходит экскурсия

На машине — это включено в стоимость

Экскурсия по форелевому хозяйству проводится местным гидом

Дополнительные расходы

Входные билеты: