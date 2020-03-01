Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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Увлекательное путешествие для взрослых и детей

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Этот день поможет вам разбавить пляжный отдых и стать прекрасным дополнением к знакомству с окрестностями Сочи, а если вы путешествуете с детьми, экскурсия подарит много положительных эмоций всей семье.

В программе — посещение форелевого хозяйства, красивая полноводная река Мзымта и секреты процесса рождения стеклянных изделий.

А также древняя стоянка неандертальцев в Ахштырской пещере и самый длинный подвесной мост в мире.
9700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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День развлечений в окрестностях Сочи
День развлечений в окрестностях Сочи

Что вас ожидает

Форелевое хозяйство и бурная Мзымта
Познакомиться с жизнью красивых и изящных рыб — голубой и белой форели — вы сможете в Адлерском форелевом хозяйстве. Вы увидите, как растет форель, узнаете об особенностях природных условий ее обитания и сможете покормить рыбок под присмотром работников хозяйства. А неподалеку осмотрите красивую полноводную реку Мзымта, которая разделяет ущелье на две части. С давних времен люди строили через нее подвесные мосты — по одному из сохранившихся вы обязательно прогуляетесь, чтобы сделать яркие фотографии.

Шоу стеклодувов
Следующая часть программы — наблюдение за процессом рождения стеклянных фигур из обычного куска расплавленного стекла. Опытный стеклодув покажет, как рождаются настоящие шедевры, вы узнаете о тонкостях этой профессии, а также в стекольной мастерской сможете приобрести оригинальные изделия.

Ахштырская пещера — в гости к неандертальцам
После шоу вы отправитесь на место стоянки неандертальцев, которые более 70 тысяч лет назад поселились в окрестностях современного Сочи. Вы узнаете, как и когда была обнаружена пещера, а по пути рассмотрите в реликтовом лесу самшиты — деревья, пришедшие к нам с доледникового периода. Вход в пещеру обычно приносит много радости детям — ведь это возможность испытать чувство первооткрывателя или охотника за сокровищами. Подсветка позволит внимательно осмотреть внутреннее убранство зала, а я расскажу об особенностях этой находки и ее роли в исторической археологии.

Самый длинный подвесной мост в мире
В завершении экскурсии вы побываете на высоте 207 метров над землей, на мосту, занесенном в Книгу рекордов Гиннеса. Захватывающие эмоции и восторг вам гарантированы! А если вы любитель острых ощущений, то помимо прогулки по мосту вас ждут такие развлечения, как прыжок с моста с резинкой на ногах, качели на высоте птичьего полета и мегатролл (полет на тросе через ущелье).

День развлечений в окрестностях Сочи
День развлечений в окрестностях Сочи
День развлечений в окрестностях Сочи
День развлечений в окрестностях Сочи
День развлечений в окрестностях Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Очень люблю Сочи и Абхазию. С удовольствием покажу все самые интересные уголки. Вы услышите интересные факты из истории, узнаете красивые легенды и насладитесь красотой и великолепием здешних мест. Будет интересно, обещаю! Все экскурсии составляются с учетом пожеланий моих гостей, поэтому мы можем внести в экскурсии любые корректировки.
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Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

Путешествие в Воронцовские пещеры и Навалищенский каньонПутешествие в Воронцовские пещеры и Навалищенский каньонПутешествие в Воронцовские пещеры и Навалищенский каньон
9700 за экскурсию
5 часов
3 отзыва
Прикоснуться к первозданной красоте нерукотворных жилищ древних людей и ощутить единение с природой
В окрестностях города Сочи находится огромное количество уникальных природных заповедников и мест, где побывать просто необходимо. Например, Воронцовские пещеры — самые крупные в Краснодарском крае. Их протяженность — около 12 километров, а глубина — 240 метров. По протяженности они занимают шестое место среди пещер России. 15-20 тысяч лет назад в них жили первобытные люди. Если вы тонко чувствуете нерукотворную красоту природы, то нашу экскурсию в Воронцовские пещеры и Навалищенский каньон обязательно включите в свою программу.
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Заповедные места Хосты: хранители доисторической природыЗаповедные места Хосты: хранители доисторической природыЗаповедные места Хосты: хранители доисторической природы
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Каньон Чертовы Ворота, тисо-самшитовая роща, пещеры и лабиринты
Окрестности Сочи — настоящая сокровищница природных творений, а в районе Хосты, «центре русских субтропиков», была найдено большинство стоянок первобытных людей. В путешествии по заповедным местам вы откроете красоту каньона Чертовы Ворота, прогуляетесь по величественным древним лесам, сохранившим реликтовую растительность, узнаете особенности самых ярких представителей флоры и исследуете доисторические пещеры с лабиринтами. А в перерывах вас будут ждать прохладные воды дивных озер и рек.

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