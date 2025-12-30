Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

Этот день в Сочи станет отличным дополнением к пляжному отдыху: форелевое хозяйство, шоу стеклодувов и древняя пещера ждут вас и вашу семью
Этот насыщенный день в окрестностях Сочи станет отличным дополнением к вашему отдыху.
Вы посетите форелевое хозяйство, где узнаете о жизни голубой и белой форели, прогуляетесь по подвесному мосту над рекой Мзымта, увидите шоу стеклодувов и сможете приобрести уникальные изделия. Также вас ждет экскурсия в Ахштырскую пещеру, где когда-то жили неандертальцы. Это мероприятие подарит массу положительных эмоций и впечатлений всей семье
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и теплая. В это время природа особенно красива, а река полноводна. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит быть готовыми к более прохладной погоде и некоторым ограничениям в посещении природных объектов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Форелевое хозяйство
Ахштырская пещера
Подвесной мост
Описание экскурсии
Форелевое хозяйство и бурная Мзымта
Познакомиться с жизнью красивых и изящных рыб — голубой и белой форели — вы сможете в Адлерском форелевом хозяйстве. Вы увидите, как растет форель, узнаете об особенностях природных условий ее обитания и сможете покормить рыбок под присмотром работников хозяйства. А неподалеку осмотрите красивую полноводную реку Мзымта, которая разделяет ущелье на две части. С давних времен люди строили через нее подвесные мосты — по одному из сохранившихся вы обязательно прогуляетесь, чтобы сделать яркие фотографии.
Шоу стеклодувов
Следующая часть программы — наблюдение за процессом рождения стеклянных фигур из обычного куска расплавленного стекла. Опытный стеклодув покажет, как рождаются настоящие шедевры, вы узнаете о тонкостях этой профессии, а также в стекольной мастерской сможете приобрести оригинальные изделия.
Ахштырская пещера — в гости к неандертальцам
После шоу вы отправитесь на место стоянки неандертальцев, которые более 70 тысяч лет назад поселились в окрестностях современного Сочи. Вы узнаете, как и когда была обнаружена пещера, а по пути рассмотрите в реликтовом лесу самшиты — деревья, пришедшие к нам с доледникового периода. Вход в пещеру обычно приносит много радости детям — ведь это возможность испытать чувство первооткрывателя или охотника за сокровищами. Подсветка позволит внимательно осмотреть внутреннее убранство зала, а я расскажу об особенностях этой находки и ее роли в исторической археологии.
Подвесной мост
В завершение экскурсии вы побываете на самом длинном пешеходном подвесном мосту Сочи. С высоты более 200 метров открываются великолепные виды на горы, море и ущелье реки Мзымта. Вас ждут яркие впечатления и незабываемые аттракционы на высоте!
Организационные детали
Экскурсия подойдет для путешественников старше 5 лет
По запросу экскурсию можно провести для группы до 25 человек, детали уточняйте в переписке
Как проходит экскурсия
На машине — это включено в стоимость
Экскурсия по форелевому хозяйству проводится местным гидом
Дополнительные расходы
Входные билеты:
Ахштырская пещера — 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
Форелевое хозяйство — 450 руб. /чел.
Шоу стеклодувов — 500 руб. /чел.
Скайпарк — 1900 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал г. Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 328 туристов
Очень люблю Сочи и Абхазию. С удовольствием покажу все самые интересные уголки. Вы услышите интересные факты из истории, узнаете красивые легенды и насладитесь красотой и великолепием здешних мест. Будет интересно, обещаю! Все экскурсии составляются с учетом пожеланий моих гостей, поэтому мы можем внести в экскурсии любые корректировки.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Очень позитивная Татьяна, встретила в центре Сочи, предоставила автокресло, ребенку было почти 4 года, оптимизировала экскурсию под него, даже небольшой квест в пещере провела, отвезла обратно к хорошему ресторану, который нам сама рекомендовала. Очень хорошо и душевно провели время. Рекомендую однозначно.
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Анна
Спасибо Татьяне. Отличная экскурсия для детей. Познавательно, увлекательно, с учетом всех наших пожеланий.
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Е
Екатерина
Отличная экскурсия, 4 локации, все рядом, не утомительно, время пролетело очень быстро, Татьяна очень внимательный гид, программа отличная! Подходит для семей с детьми!
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Лена
Мы очень-очень благодарны Татьяне и за экскурсионнле сопровождение, и за невероятную доброжелательность. У нас случился форс-мажор, который чуть не стоил нам экскурсии, но благодаря тому, что Татьяна вошла в наше читать дальшеуменьшить
положение и очень нам помогла решить проблему, день был спасён!)) И какой же замечательный это был день! Татьяна и рассказала много интересного, и показала много красивого. И возила при этом на комфортабельном авто. Программа действительно очень насыщенная и развлекательная! Огромное спасибо и за ваши рассказы, и за вашу отзывчивость, Татьяна! Успехов и процветания!
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С
Сергей
Татьяна - прекрасный гид и прекрасный человек. Потратила на нашу экскурсию на час больше своего времени, передвинув наше посещение шоу стеклодувов (и заново привезя нас на место), чтобы мы не читать дальшеуменьшить
толкались в большой группе. В самой программе экскурсии - именно те места, куда самим было бы неудобно добираться (и вряд ли бы мы туда поехали на такси). А так - Татьяна всюду отвезла на комфортабельном автомобиле и рассказала много-много интересного.
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Вера
Отличная экскурсия. Не смотря на жару, мы не устали и не перегрелись. Гид постаралась построить маршрут так, чтобы нам было комфортно. Очень познавательная. Спасибо большое за потрясающие впечатления!!!
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