Дача Сталина на озере Рица в Абхазии

Абхазия - одно из лучших мест для отдыха

5
2 отзыва
Групповая
Абхазия — одно из лучших мест для отдыха.

Здесь есть все — море, горы и красивая природа.

Даже сам Сталин выбрал Абхазию для своей дачи.

Туда мы и отправимся.

По пути вы увидите древнюю крепость, прогуляетесь по Приморскому парку и насладитесь пейзажами Юпшарского каньонна.

В конце дня вы влюбитесь в Абхазию и захотите приехать сюда снова.
Дача Сталина на озере Рица в Абхазии
Дача Сталина на озере Рица в Абхазии
Дача Сталина на озере Рица в Абхазии
Дача Сталина на озере Рица в Абхазии
Дача Сталина на озере Рица в Абхазии
Дача Сталина на озере Рица в Абхазии

Что вас ожидает 🤩

  • Древняя крепость «Абаата»
  • Базилика первых христиан VI в.
  • Приморский парк
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Колоннада
  • Дворец принца Ольденбургского
  • Озеро Рица
  • Водопад Абхазии «Девичьи слезы» и «Мужские слезы»
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон и Чабгарский карниз
  • Дача Сталина

Что вас ждет:

    Древняя крепость «Абаата»
    В ее седых камнях читается нелегкая судьба Гагры. Город помнит корабли греков и легионы римлян, полчища византийцев и топот злых коней турецкого войска.

    Базилика первых христиан VI в.

    Достопримечательностью Гагры является базилика первых христиан VI в. Сложенная из глыб известняка 15 веков назад, она сохранила свой облик древнегреческого храма.

    Приморский парк

    Приятно в жаркий день прогуляться по тенистым тропинкам Приморского парка. Он приютил около 400 видов растений — роскошные пальмы, удивительные агавы, пробковые дубы, величественные платаны.
    Ресторан «Гагрипш», Колоннада, дворец принца Ольденбургского
    Ресторан «Гагрипш», Колоннада, дворец принца Ольденбургского — все заслуживает Вашего внимания. И самой незабываемой останется встреча с людьми. Гостеприимство, мудрость и доброта абхазского народа с древней самобытной культурой, любовь к своей земле, национальные обычаи, зажигательные песни и танцы — все это останется в ваших сердцах.

    Озеро Рица

    По пути к озеру Рица вы проедете город Гагру, села Гагрского района, повернув в сторону гор, продолжите путешествие по Бзыбскому, Гегскому, Юпшарскому ущельям. До озера Рица 40 км по незабываемым по красоте ущельям.
    Водопад Абхазии «Девичьи слезы» и «Мужские слезы»
    Уже на 2 км Рицинской трассы можно увидеть самый трогательный водопад Абхазии «Девичьи слезы». Этот водопад стекает по склону тонкими струйками, проходя сквозь толщу известковых скал. Далее на 31 км будут и «Мужские слезы». Экскурсоводы расскажут интересную легенду об образовании этих водопадов.

    Голубое озеро

    На высоте 100 метров над у. м. Голубое озеро, которое потрясает своей яркой голубизной, абсолютной прозрачностью воды. Говорят, что если умыться водой этого озера, можно сбросить десятки лет.

    Юпшарский каньон и Чабгарский карниз

    Никого не оставят равнодушными Юпшарский каньон и Чабгарский карниз. Вот где замирает сердце! А вершины гор, как они красивы, особенно весной и в начале лета, снежные вершины и пышная растительность. Но вот впереди зелено-голубое безмятежное сияние озера Рица, в котором отражаются заснеженные громады гор. Вы проведете 1,5 часа на берегу озера, можете в кафе отведать Рицинскую форель.

    Рекомендуемая форма одежды:

    • Удобная обувь, головной уборы. При желании искупаться купальный костюм.

    На маршруте можно приобрести:

    • Мёд, вино, сувениры.

    Расписание остановок:

      05:30 Лоо
      06:00 Дагомыс
      06:20 Мамайка
      06:30 Русь
      06:35 Политехническая
      06:40 Горбольница
      06:55 Спортивная
      06:55 Ривьера
      07:00 Платановая аллея
      07:00 ЖД вокзал
      07:00 Гостиница Москва
      07:05 Морпорт
      07:10 Парк отель
      07:10 Приморская
      07:15 Зимний театр
      07:16 Летний парк

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Экскурсионное обслуживание
      • Эко-сборы
      • Билеты на дачу Сталина
      Что не входит
      • Трансфер (туда и обратно) — 750 руб. /чел
      Место начала и завершения?
      Ближайшая к вам остановка
      Когда и сколько длится
      Когда: Воскресенье 5:55 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
      Экскурсия длится около 14 часов
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
      Важная информация
      Нужно оплачивать всё сразу?
      В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      Воскресенье 5:55 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)

      Отзывы от туристов

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