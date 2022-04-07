Что вас ждет:

Древняя крепость «Абаата»

В ее седых камнях читается нелегкая судьба Гагры. Город помнит корабли греков и легионы римлян, полчища византийцев и топот злых коней турецкого войска.

Базилика первых христиан VI в.

Достопримечательностью Гагры является базилика первых христиан VI в. Сложенная из глыб известняка 15 веков назад, она сохранила свой облик древнегреческого храма.

Приморский парк

Приятно в жаркий день прогуляться по тенистым тропинкам Приморского парка. Он приютил около 400 видов растений — роскошные пальмы, удивительные агавы, пробковые дубы, величественные платаны.

Ресторан «Гагрипш», Колоннада, дворец принца Ольденбургского

Ресторан «Гагрипш», Колоннада, дворец принца Ольденбургского — все заслуживает Вашего внимания. И самой незабываемой останется встреча с людьми. Гостеприимство, мудрость и доброта абхазского народа с древней самобытной культурой, любовь к своей земле, национальные обычаи, зажигательные песни и танцы — все это останется в ваших сердцах.

Озеро Рица

По пути к озеру Рица вы проедете город Гагру, села Гагрского района, повернув в сторону гор, продолжите путешествие по Бзыбскому, Гегскому, Юпшарскому ущельям. До озера Рица 40 км по незабываемым по красоте ущельям.

Водопад Абхазии «Девичьи слезы» и «Мужские слезы»

Уже на 2 км Рицинской трассы можно увидеть самый трогательный водопад Абхазии «Девичьи слезы». Этот водопад стекает по склону тонкими струйками, проходя сквозь толщу известковых скал. Далее на 31 км будут и «Мужские слезы». Экскурсоводы расскажут интересную легенду об образовании этих водопадов.

Голубое озеро

На высоте 100 метров над у. м. Голубое озеро, которое потрясает своей яркой голубизной, абсолютной прозрачностью воды. Говорят, что если умыться водой этого озера, можно сбросить десятки лет.

Юпшарский каньон и Чабгарский карниз

Никого не оставят равнодушными Юпшарский каньон и Чабгарский карниз. Вот где замирает сердце! А вершины гор, как они красивы, особенно весной и в начале лета, снежные вершины и пышная растительность. Но вот впереди зелено-голубое безмятежное сияние озера Рица, в котором отражаются заснеженные громады гор. Вы проведете 1,5 часа на берегу озера, можете в кафе отведать Рицинскую форель.

Рекомендуемая форма одежды:

Удобная обувь, головной уборы. При желании искупаться купальный костюм.

На маршруте можно приобрести:

Мёд, вино, сувениры.

Расписание остановок:

05:30 Лоо

06:00 Дагомыс

06:20 Мамайка

06:30 Русь

06:35 Политехническая

06:40 Горбольница

06:55 Спортивная

06:55 Ривьера

07:00 Платановая аллея

07:00 ЖД вокзал

07:00 Гостиница Москва

07:05 Морпорт

07:10 Парк отель

07:10 Приморская

07:15 Зимний театр

07:16 Летний парк