Село, спрятанное в горахСолох-аул — небольшое, но очень интересное местечко в Лазаревском районе Большого Сочи. Он расположен в горах над Дагомысом, на высоте 660 метров над уровнем моря, на берегу реки Шахе.

Когда-то в Солох-ауле жили солохи (так называли разведённых женщин, которым не удалось повторно выйти замуж). Вдовцов, которые не женились повторно, называли бабуками, они жили в селении, расположенном выше в горах — Бабук-ауле. Важная информацияПожалуйста, надевайте удобную обувь и одежду по погоде.