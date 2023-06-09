Джип-тур «Солох-аул»

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Солох-аул — небольшое, но примечательное своими локациями село.

Здесь раскинулись чайные плантации, журчит водопад «Девичья коса», открывается невероятный вид на окрестности со смотровой площадки «На краю земли».

При желании и благоприятной погоде можно искупаться в Дагомысских корытах — вода в них кристально чистая и изумрудного оттенка. Нам также удастся посетить местный мужской монастырь, где находится источник с целебной водой. Добраться до села нам помогут комфортабельные джипы и опытные водители.
Джип-тур «Солох-аул»
Джип-тур «Солох-аул»
Джип-тур «Солох-аул»
Джип-тур «Солох-аул»
Джип-тур «Солох-аул»
Джип-тур «Солох-аул»
Ближайшие даты:
9
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10
июн
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Что вас ожидает:

  • Дагомысские корыта
  • Чайные плантации
  • Смотровая площадка «На краю земли»
  • Водопад «Девичья коса»
  • Смотровая площадка с видом на Ведьмину гору
  • Мужской монастырь
  • Святые источники-купели Пантелеймона целителя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Село, спрятанное в горахСолох-аул — небольшое, но очень интересное местечко в Лазаревском районе Большого Сочи. Он расположен в горах над Дагомысом, на высоте 660 метров над уровнем моря, на берегу реки Шахе.
Когда-то в Солох-ауле жили солохи (так называли разведённых женщин, которым не удалось повторно выйти замуж). Вдовцов, которые не женились повторно, называли бабуками, они жили в селении, расположенном выше в горах — Бабук-ауле. Важная информацияПожалуйста, надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Ежедневно 12-00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги водителя-экскурсовода
  • Страховка
  • Дегустации
Что не входит
  • Обед (Грузинская кухня)
  • Зиплайн (по желанию — 2000 руб.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 12-00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Добрый день! Благодарим Вас, за выбор нашей экскурсии. За час до начала, Вам позвонит наш диспетчер и сообщит точное время и место встречи, а так же гос. номер транспорта, который за Вами подъедет.
  • Пожалуйста, в ответном письме пришлите адрес, по которому Вы находитесь. Это необходимо для того, чтобы определить удобное место встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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