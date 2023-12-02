Драйв-джиппинг в Солох-аул
Приглашаем вас в наш по-настоящему захватывающий тур! За один день вы искупаетесь в «Озерах любви», полюбуетесь видами на смотровой площадке «На краю Земли», побываете на таинственной Ведьминой горе и у водопада Девичья коса святой Девы Марии. А также вас ждет полет на зиплайне, настоящая грузинская кухня и прогулка по чайным плантациям.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый от 10 лет
|2 600 ₽
|Детский (0-9 лет включительно)
|2 300 ₽
Что вас ожидает:
- Дагомысские корыта
- Белые скалы
- Водопад Девичья коса святой Девы Марии
- Ведьмина гора
- Смотровые площадки
- Парк Солохаул
- Висячий мост над рекой Шахе
- Чайная плантация (по желанию)
- Мужской монастырь
- Святой источник Пантелеймона с купелью
- Зиплайн
- Аэролифт (если работает)
- Каньон (иногда можем заехать туда бонусом)
- Усадьба Кошмана (если есть желающие туда зайти)
Описание
Что вас ожидает: Первая остановка с купанием — Дагомысские корыта. Вы окажетесь в сказочном уголке среди горных лесов и купелей с прозрачной водой. А мы раскроем, почему это место называют «Озерами любви». Далее — смотровая площадка «На краю Земли» с потрясающим видом на гору Фишт и долину реки Шахе, а также аэролифт и зиплайн над рекой Шахе высотой около 200 метров и расстоянием 1 км. Вы увидите водопад Девичья коса святой Девы Марии, таинственную Ведьмину гору, висячий мост над рекой Шахе. Посетим мужской монастырь Крестовая пустынь — вы услышите историю монастыря и насладитесь окружающими его идиллическим предгорьями. А также увидите расположенную неподалеку часовню иконы Божией матери «Троеручица». По желанию группы мы отправимся на чайную плантацию и музей-усадьбу Кошмана. Вы прикоснетесь к истории русского чаеводства, прогуляетесь по живописным плантациям и узнаете о жизни Иуды Кошмана — знаменитого русского агронома и селекционера. Во время нашего путешествия попробуем настоящую грузинскую кухню. Важная информация:
- Экскурсия проводится ежедневно, едем на УАЗ Хантерах, в наших машинах стоят сабвуферы и вы получите много драйва: то, зачем и едете с нами.
- Включены трансфер, дегустации, завтрак.
Ежедневно в 13:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер по Адлеру, Сочи, Дагомыс (от остановок)
- Дегустации
- Завтрак
- Страховка
- Что не входит
- Обед (по желанию, завозим в кафе покушать)
- Трансфер из Красной Поляны
- Государственный экологический сбор (200 руб.)
- Аэролифт (если работает)
- Зиплайн (до 1 км.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Остановки в Адлере, Сочи и ДагомысеЗавершение: Привезем по месту сбора
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 13:00 с Адлера и дальше по Сочи и ДагомысуЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Благодарим за доверие
- Скоро с вами свяжется наш менеджер
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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