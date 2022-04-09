ежедневно в 10:00

Наталья — ваша команда гидов в Сочи

Провели 36 экскурсий для 29 туристов

Гиды с краеведческим образованием, мы покажем вам все интересные места в Сочи. На наших экскурсиях вы узнаете много интересного о городе и его истории, влюбитесь в это удивительное место! Рассказываем с чувством юмора и прислушиваемся к пожеланиям путешественников. Сделаем ваш день незабываемым!