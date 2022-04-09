Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Чарующий Солохаул
Вы оцените водопад Девичья коса и таинственную Ведьмину гору. Посетите пасеку и продегустируете ароматный местный мед. Кроме того, в программе экскурсии:
Смотровая площадка «На краю света» — вы насладитесь чистейшим воздухом и потрясающим видом на горы и реку Шахе.
Источник Пантелеймона — святой источник с купелью, окруженный самшитовым лесом. По желанию вы сможете в него окунуться.
Дагомысские корыта — вы окажетесь в сказочном уголке среди горных лесов и купелей с прозрачной водой. А мы раскроем, почему это место называют «Озерами любви».
Чайная плантация и музей-усадьба Кошмана — вы прикоснетесь к истории русского чаеводства, прогуляетесь по живописным плантациям и узнаете о жизни Иуды Кошмана, знаменитого русского агронома и селекционера.
Мужской монастырь Крестовая пустынь — вы услышите историю монастыря и насладитесь окружающими его идиллическим предгорьями. А также увидите расположенную неподалеку часовню иконы Божией матери Троеручица.
Организационные детали
Экосбор на «Озерах любви» не включен в стоимость — 200 руб.
Программа предполагает остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Детям до 5 лет предоставляются кресла
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у КПП крупных отелей
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ежедневно в 10:00
Наталья — ваша команда гидов в Сочи
Провели 36 экскурсий для 29 туристов
Гиды с краеведческим образованием, мы покажем вам все интересные места в Сочи. На наших экскурсиях вы узнаете много интересного о городе и его истории, влюбитесь в это удивительное место! Рассказываем с чувством юмора и прислушиваемся к пожеланиям путешественников. Сделаем ваш день незабываемым!