К Кордубан Екатерина прекрасный профессионал своего дела и интересный человек. Всё прошло замечательно, ждём фото!

Ю Юлия Спасибо Екатерине за интересный рассказ и за фото!

А Анастасия Благодарю Екатерину за прекрасно проведенное время) это была не просто фотосъемка, а нечто большее для меня 🙂! Однозначно рекомендую данный формат съемки и фотографа)

Э Эльза Добрый вечер! Все прошло отлично! Из-за погоды немного скорректировали время, фотосессия прошло очень быстро, Екатерина очень приятная девушка, работать с ней было легко и позитивно!!! Все супер! Жду фоточки😉

И Ирина Спасибо большое Екатерине за увлекательную фото прогулку. Очень много интересных фактов Екатерина нам рассказала об истории создания исторических объектов))) Уверена, что фото будут такими же замечательными

Ю Юлия Спасибо большущее Екатерине за чудесный вечер,вы сделали мой день рождения. Качественные фотографии, интересный рассказ. Всё было органично и увлекательно. 🌹🌹🌹

Н Наталия Связались быстро. Все прошло очень комфортно и весело. Теперь очень ждём фото, должны получиться отличные

И Ирина Были на морском вокзале, на набережной и в парке влюблённых. Кира положительно заряженный фотограф, ждём фоточек красивых. 😁

Нас встретила молодая девушка в порту Сочи, Екатерина. Рассказала много интересного, скинула локации, куда ещё съездить можно и что посмотреть самостоятельно. Мы были с ребенком 6 лет. Екатерина очень внимательно следила за ней во время фотосессии. Выбирала интересные ракурсы. Ждем через 7 дней ссылку на фотографии. Рекомендую. 1 час пролетел с Екатериной как 10 минут, быстро не заметно интересно и позновательно

О Ольга Екатерина прекрасный фотограф. Учитывает все детали и особенности! Внимательно ко мне отнеслась. Спасибо большое!

Во время фотосессии рассказала много интересных исторических фактов о Сочи и ответила на интересующиеся вопросы.

С большой благодарностью, Ольга!

А Анастасия Хотела бы выразить своё восхищение милой девушкой Кирой, которая провела для нас с мужем экскурсию по морскому порту с фотосессией, мы прекрасно провели время, насладились видами, а какие прекрасные получились фотографии, не передать словами! Кира смогла поймать нашу энергетику, настроение и передать их через фото! Спасибо! В следующий раз обязательно обратимся к ней, но уже на семейную фотосессию с детьми!

О Ольга Хотим сказать огромное спасибо!!! Так здорово прогулялись,пообщались,узнали много нового и конечно фото❤️🫶

Супер,рекомендуем!!!!

А Анастасия Хочу сказать большое спасибо нашему фотографу Екатерине))Сегодня с нами в наш день росписи была с нами,поддерживала нас и сделала все чтоб этот день остался в нашей памяти)Если можно было поставить миллион звезд то только ей)Катюша,спасибо тебе большое)ты лучшая в своем деле)Сергей и Анастасия.