Вас ждет увлекательная прогулка по живописным местам Сочи в компании профессионального фотографа. Во время экскурсии фотограф поделится советами по созданию эффектных снимков.
Вы также узнаете историю строительства Морпорта, послание архитектора, тайный вход в сердце Морского вокзала, загадку дольмена и крепости, услышите много сказок и легенд о Сочи.
Описание фото-прогулкиПрогулка с фотографом доставит визуальное наслаждение от красот южного города, станет познавательным опытом который обогатит впечатления о Сочи и позволит создать эффектные снимки! Участник узнает: Важная информация: Через 7 дней вы получите 30-50 фотографий в ретуши (цветокоррекция, кадрирование, сглаживание кожи) через ссылку на хранилище. Рекомендуем взять с собой солнцезащитные очки, головной убор, а также удобную одежду и обувь для прогулки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Сочи
- Курортный проспект
- Зимний театр
- Навагинская
- Морской порт Сочи
- Площадь Искусств
- Собор Святого Михаила Архангела
- Историческая крепость с загадочными дольменами
Что включено
- Прогулка с профессиональным фотографом
- Индивидуальная фотосессия с учетом ваших пожеланий
- Обработка и отправка готовых фотографий
Что не входит в цену
- Транспортные расходы до места экскурсии
- Входные билеты на платные локации (по желанию)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Морпорт Сочи, ул. Войкова 1, у фонтана
Завершение: Ул. Навагинская, Административная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Через 7 дней вы получите 30-50 фотографий в ретуши (цветокоррекция, кадрирование, сглаживание кожи) через ссылку на хранилище
- Рекомендуем взять с собой солнцезащитные очки, головной убор, а также удобную одежду и обувь для прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кордубан
24 окт 2025
Екатерина прекрасный профессионал своего дела и интересный человек. Всё прошло замечательно, ждём фото!
Ю
Юлия
7 окт 2025
Спасибо Екатерине за интересный рассказ и за фото!
А
Анастасия
3 окт 2025
Благодарю Екатерину за прекрасно проведенное время) это была не просто фотосъемка, а нечто большее для меня 🙂! Однозначно рекомендую данный формат съемки и фотографа)
Э
Эльза
22 сен 2025
Добрый вечер! Все прошло отлично! Из-за погоды немного скорректировали время, фотосессия прошло очень быстро, Екатерина очень приятная девушка, работать с ней было легко и позитивно!!! Все супер! Жду фоточки😉
И
Ирина
8 сен 2025
Спасибо большое Екатерине за увлекательную фото прогулку. Очень много интересных фактов Екатерина нам рассказала об истории создания исторических объектов))) Уверена, что фото будут такими же замечательными
Ю
Юлия
6 сен 2025
Спасибо большущее Екатерине за чудесный вечер,вы сделали мой день рождения. Качественные фотографии, интересный рассказ. Всё было органично и увлекательно. 🌹🌹🌹
Н
Наталия
4 сен 2025
Связались быстро. Все прошло очень комфортно и весело. Теперь очень ждём фото, должны получиться отличные
И
Ирина
25 авг 2025
Были на морском вокзале, на набережной и в парке влюблённых. Кира положительно заряженный фотограф, ждём фоточек красивых. 😁
Н
Наталья
20 авг 2025
Нас встретила молодая девушка в порту Сочи, Екатерина. Рассказала много интересного, скинула локации, куда ещё съездить можно и что посмотреть самостоятельно. Мы были с ребенком 6 лет. Екатерина очень внимательно
О
Ольга
2 авг 2025
Екатерина прекрасный фотограф. Учитывает все детали и особенности! Внимательно ко мне отнеслась. Спасибо большое!
А
Анастасия
1 авг 2025
Хотела бы выразить своё восхищение милой девушкой Кирой, которая провела для нас с мужем экскурсию по морскому порту с фотосессией, мы прекрасно провели время, насладились видами, а какие прекрасные получились фотографии, не передать словами! Кира смогла поймать нашу энергетику, настроение и передать их через фото! Спасибо! В следующий раз обязательно обратимся к ней, но уже на семейную фотосессию с детьми!
О
Ольга
7 июл 2025
Хотим сказать огромное спасибо!!! Так здорово прогулялись,пообщались,узнали много нового и конечно фото❤️🫶
Ж
Жанна
29 июн 2025
А
Анастасия
20 июн 2025
Хочу сказать большое спасибо нашему фотографу Екатерине))Сегодня с нами в наш день росписи была с нами,поддерживала нас и сделала все чтоб этот день остался в нашей памяти)Если можно было поставить миллион звезд то только ей)Катюша,спасибо тебе большое)ты лучшая в своем деле)Сергей и Анастасия.
Ю
Юлия
23 мая 2025
Огромное спасибо фотографу Екатерине за душевную прогулку, интересную экскурсию и шикарные фотографии ♥️♥️♥️♥️♥️Рекомендую👍
