Дольмены в Сочи – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Дольмены в Сочи» в Сочи, цены от 4100 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сочи, горы, море - обзорная экскурсия
На микроавтобусе
15 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сочи, горы, море - обзорная экскурсия
Начало: Там где вы живете
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
14 000 за всё до 6 чел.
Vip-тур по Красной Поляне
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Vip-тур по Красной Поляне
Начало: Ул. Защитников Кавказа, 55, Красная Поляна
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9999 за всё до 6 чел.
Фотооткрытка из Сочи: прогулка с фотографом
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотооткрытка из Сочи: прогулка с фотографом
Начало: Морпорт Сочи, ул. Войкова 1, у фонтана
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    21 ноября 2024
    Сочи, горы, море - обзорная экскурсия
    С большим удовольствием провели вчерашний день с гидом Олесей по окрестностям Сочи. Давно не были и вот Сочи открылся по
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    новому, отличные дороги, чистота и очень, очень зелено. Олеся нас провела по ранее неисхоженным тропам и мы смогли увидеть город совсем по новому, раньше брали автобусные туры и были не довольны. Приватный тур выше всех похвал. Спасибо, Олеся, за подаренный день в солнечном Сочи!!

  • О
    Олег
    29 октября 2024
    Сочи, горы, море - обзорная экскурсия
    Очень признателен Олесе за профессионализм, эрудицию и творческий подход, проявленные во время экскурсии для группы 6 человек из Новосибирска. Маршрут,
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    спланированный Олесей, охватывал не только классические, популярные среди туристов места, но и много интересных уголков, куда большинство туристов не попадает. Сам неоднократно бывал в Сочи, но в очередной раз открыл для себя много нового благодаря Олесе.

  • В
    Владимир
    10 октября 2024
    Сочи, горы, море - обзорная экскурсия
    Выражаем благодарность Олесе за проведенную нам экскурсию в Сочи. Цель была одна, посетить дачу Сталина и на ней сделать акцент.
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    Так как экскурсия вся на 4 часа, мы на даче провели 2,5 часа и были поражены эрудицией и информацией от гида про этого великого человека. Сам город последнее время хорошо развивается, последний раз были 20 лет назад. Меняется в лучшую сторону. Теперь следующий отпуск планируем в Абхазию. В качестве гида возьмем Олесю.

  • С
    Сергей
    28 марта 2020
    Путешествие «Красная Поляна»
    Поверьте экскурсия того стоит! Экскурсия насыщена пейзажами и видами. Работа гида Елены это безупречные рассказы и легко усеваемая информация на
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    протяжении всего времени! Елена - тот экскурсовод к которому хочется вернуться и порекомендовать друзьям и знакомым! Правда говорят человек красит место! Рекомендую! Спасибо за профессионализм и тактичность!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Дольмены в Сочи»

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  7. Юпшарский каньон
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
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Сколько стоит экскурсия по Сочи в декабре 2024
Сейчас в Сочи в категории "Дольмены в Сочи" можно забронировать 3 экскурсии от 4100 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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