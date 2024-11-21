4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сочи, горы, море - обзорная экскурсия
Начало: Там где вы живете
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Vip-тур по Красной Поляне
Начало: Ул. Защитников Кавказа, 55, Красная Поляна
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9999₽ за всё до 6 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотооткрытка из Сочи: прогулка с фотографом
Начало: Морпорт Сочи, ул. Войкова 1, у фонтана
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4100₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав21 ноября 2024С большим удовольствием провели вчерашний день с гидом Олесей по окрестностям Сочи. Давно не были и вот Сочи открылся по
- ООлег29 октября 2024Очень признателен Олесе за профессионализм, эрудицию и творческий подход, проявленные во время экскурсии для группы 6 человек из Новосибирска. Маршрут,
- ВВладимир10 октября 2024Выражаем благодарность Олесе за проведенную нам экскурсию в Сочи. Цель была одна, посетить дачу Сталина и на ней сделать акцент.
- ССергей28 марта 2020Путешествие «Красная Поляна»Поверьте экскурсия того стоит! Экскурсия насыщена пейзажами и видами. Работа гида Елены это безупречные рассказы и легко усеваемая информация на
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Дольмены в Сочи»
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