Погрузитесь в историю Сочи через объектив камеры! Мы прогуляемся по знаковым местам: от Морского вокзала — места рождения города — до уютного парка «Фитофантазия». Вас ждут архитектурные шедевры, древние скульптуры, исторические памятники и живописные виды. Фотографируемся и узнаём удивительные истории этих мест!
Описание фото-прогулкиПриглашаю вас на прогулку по историческому бульвару — познакомиться с архитектурными жемчужинами, насладиться субтропическим миром и ощутить уникальную атмосферу Сочи. Я поймаю вас в объектив в лучших декорациях и расскажу об интересных событиях и значимых людях, которые сформировали облик нашего города.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Морской вокзал Сочи
- Музей «Форт»
- Собор Архангела Михаила
- Приморская набережная
- Библиотека А.С. Пушкина
- Памятник «Якорь и Пушка»
- Зимний театр
- Дендропарк «Фитофантазия»
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Услуги фотографа
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Морской порт Сочи, ул. Войкого, 1
Завершение: Театральная, 2, Зимний театр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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