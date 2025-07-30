Мои заказы

Фотопутешествие в Красную Поляну на кабриолете Lexus

Покататься на авто с открытой крышей, увидеть сочинские пейзажи и получить профессиональные снимки
Путешествие по живописным местам, фотосессия в классных локациях, поездка на кабриолете… Вы можете это совместить! Зарядитесь эмоциями и создайте незабываемые воспоминания в Сочи!
5
33 отзыва
Фотопутешествие в Красную Поляну на кабриолете Lexus
Фотопутешествие в Красную Поляну на кабриолете Lexus
Фотопутешествие в Красную Поляну на кабриолете Lexus

Описание фото-прогулки

Я профессиональный фотограф и уже несколько лет провожу уникальные фотосессии. Вас ждёт незабываемое путешествие на комфортном кабриолете Lexus с подъёмом на высоту 1170 метров в Горную Олимпийскую деревню. Мы проложим маршрут по самым живописным местам Красной Поляны, где вы сможете насладиться потрясающими видами и сделать красивые фотографии.

Как проходит поездка

  • В назначенный день я заберу вас из места проживания или удобной точке Сириуса
  • Проведём фотосессию у моря и пальм
  • Проедем в Красную Поляну по старому горному маршруту
  • Поднимемся на кабриолете на высоту 1170 метров (Горная Олимпийская деревня)
  • Проведём фотосессию на смотровых площадках с панорамными видами Кавказских гор
  • Свободное время для прогулки или кофе с видом на горы
  • В процессе я помогу с позированием и создам лёгкую, комфортную атмосферу, чтобы кадры получались естественными и живыми

Организационные детали

  • В течение недели после нашей встречи вы получите 30 обработанных фото и весь отснятый материал в виде ссылки на облачное хранилище. Она будет доступна 1 месяц
  • Съёмка проходит на профессиональную камеру Sony A7 IV с объективом Sony FE 24-70mm f/2.8

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Адлер (Сириус)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 141 туриста
Я профессиональный фотограф и занимаюсь не только свадебной и индивидуальной съёмкой, но и провожу авторские фототуры на личном кабриолете Lexus. Готовы отправиться за красивыми кадрами и яркими впечатлениями в Абхазию или на Красную Поляну? Буду рад встрече!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
3
2
1
Ш
Я так долго планировала свою поездку длинной в два дня,и один день я отдала именно фототуру в Красную Поляну… И это было лучшее решение!

Виктор забрал меня вовремя, и уже по
читать дальшеуменьшить

дороге я поняла, что мы на одной волне. Мой плейлист в машине, разговоры обо всем на свете, истории про местность… Это было так душевно и по-свойски! Снимали видео для моих рилсов. Это больше, чем просто фототур. Это встреча старых друзей, которые давно не виделись. Виктор продумал все до мелочей! Кофе с видом на горы… Я даже не помню, какая надпись была на моей кружке, честно! Я просто наслаждалась моментом, растворялась во времени. А кабриолет… Моя первая поездка на такой машине! Виктор подвез меня на нем до вокзала… Как будто в булочную на лимузине! Фотографии… Они с ВАУ эффектом! Я такая разная на каждой из них, такая настоящая! Мне было безумно сложно выбрать, какую выложить первой!

Виктор! Яб повторила бы этот день! Рекомендую всем и я вернусь. 😇

Я так долго планировала свою поездку длинной в два дня,и один день я отдала именно фототуру в Красную Поляну… И это было лучшее решение!
Я так долго планировала свою поездку длинной в два дня,и один день я отдала именно фототуру в Красную Поляну… И это было лучшее решение!
Я так долго планировала свою поездку длинной в два дня,и один день я отдала именно фототуру в Красную Поляну… И это было лучшее решение!
Я так долго планировала свою поездку длинной в два дня,и один день я отдала именно фототуру в Красную Поляну… И это было лучшее решение!
Я так долго планировала свою поездку длинной в два дня,и один день я отдала именно фототуру в Красную Поляну… И это было лучшее решение!
Я так долго планировала свою поездку длинной в два дня,и один день я отдала именно фототуру в Красную Поляну… И это было лучшее решение!
Я так долго планировала свою поездку длинной в два дня,и один день я отдала именно фототуру в Красную Поляну… И это было лучшее решение!
Я так долго планировала свою поездку длинной в два дня,и один день я отдала именно фототуру в Красную Поляну… И это было лучшее решение!+2
Я так долго планировала свою поездку длинной в два дня,и один день я отдала именно фототуру в Красную Поляну… И это было лучшее решение!
Я так долго планировала свою поездку длинной в два дня,и один день я отдала именно фототуру в Красную Поляну… И это было лучшее решение!
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Полина, благодарю за отзыв и посещение фототура🙏
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Наше маленькое фото путешествие было запланировано на мой юбилей и по единодушному мнению всех членов семьи стало идеальной альтернативой традиционному юбилейному банкету. Прекрасная организация, пунктуальность, комфортный и очень красивый кабриолет,
читать дальшеуменьшить

приятная музыка, великолепные локации, непередаваемые ощущения от езды в автомобиле с открытым верхом, помощь в позировании, умение создать легкую позитивную обстановку, установить со всеми контакт и талант передать на очень атмосферных фото наши эмоции - это малая толика того, что подтверждает высокий профессионализм Виктора! У нашей семьи осталось замечательное послевкусие от поездки. Были приятно удивлены скоростью получения обработанных фотографий и исходников, что большая редкость. Обязательно обратимся к Виктору за новыми впечатлениями в нашу семейную копилку и искренне рекомендуем воспользоваться услугами этого замечательного профессионала своего дела.

Наше маленькое фото путешествие было запланировано на мой юбилей и по единодушному мнению всех членов семьи
Наше маленькое фото путешествие было запланировано на мой юбилей и по единодушному мнению всех членов семьи
Наше маленькое фото путешествие было запланировано на мой юбилей и по единодушному мнению всех членов семьи
Наше маленькое фото путешествие было запланировано на мой юбилей и по единодушному мнению всех членов семьи
Наше маленькое фото путешествие было запланировано на мой юбилей и по единодушному мнению всех членов семьи
Наше маленькое фото путешествие было запланировано на мой юбилей и по единодушному мнению всех членов семьи
Наше маленькое фото путешествие было запланировано на мой юбилей и по единодушному мнению всех членов семьи
Наше маленькое фото путешествие было запланировано на мой юбилей и по единодушному мнению всех членов семьи+2
Наше маленькое фото путешествие было запланировано на мой юбилей и по единодушному мнению всех членов семьи
Наше маленькое фото путешествие было запланировано на мой юбилей и по единодушному мнению всех членов семьи
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Ирина, благодарю за отзыв и посещение фототура🙏
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Мы провели шикарный день😍 с первых секунд общения Виктор располагает к себе, и на протяжении всей поездки чувствуется расслабление, прекрасное настроение и в итоге фотографии получаются сочными и живыми. Виктор
читать дальшеуменьшить

внимателен к деталям, подсказывает как лучше встать, положить ручку и т. д. Помимо чудесных фотографий и ярких эмоций, Виктор снимал видео, КРУТЫЕ ВИДЕО, это талантливый человек, видно что занимается любимым делом и вкладывает в это душу) Еще раз благодарим Вас за приятные эмоции, за прекрасные фото и за красивые виды, мы в восторге!!! Настя, Лена и Илья, Красноярск 2024! Мы желаем Вам дальше развиваться в этой интересной и творческой сфере😊

Мы провели шикарный день😍 с первых секунд общения Виктор располагает к себе, и на протяжении всей
Мы провели шикарный день😍 с первых секунд общения Виктор располагает к себе, и на протяжении всей
Мы провели шикарный день😍 с первых секунд общения Виктор располагает к себе, и на протяжении всей
Мы провели шикарный день😍 с первых секунд общения Виктор располагает к себе, и на протяжении всей
Мы провели шикарный день😍 с первых секунд общения Виктор располагает к себе, и на протяжении всей
Мы провели шикарный день😍 с первых секунд общения Виктор располагает к себе, и на протяжении всей
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Анастасия, благодарю за отзыв и посещение фототура🙏
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Благодарим Виктора за прекрасный фототур, организованный Мастером своего дела! Мы были буквально переполнены и эмоциями, и новыми впечатлениями. Виктор прекрасно умеет увидеть необычное в самом обычном, давно знакомом и привычном!
читать дальшеуменьшить

Поездка с Виктором - это не просто шанс сделать классные снимки, но и возможность окунуться в совершенно другой мир - мир красоты окружающего мира. Кроме того, Виктор - великолепный портретист, умеет показать душу человека!
Фототур был подарком для моей внучки на её 16-летие и работы Виктора превзошли все наши ожидания, они точно останутся навсегда в памяти нашей семьи. Еще раз - благодарим Мастера!!!!!!!!

Благодарим Виктора за прекрасный фототур, организованный Мастером своего дела! Мы были буквально переполнены и эмоциями, и
Благодарим Виктора за прекрасный фототур, организованный Мастером своего дела! Мы были буквально переполнены и эмоциями, и
Благодарим Виктора за прекрасный фототур, организованный Мастером своего дела! Мы были буквально переполнены и эмоциями, и
Благодарим Виктора за прекрасный фототур, организованный Мастером своего дела! Мы были буквально переполнены и эмоциями, и
Благодарим Виктора за прекрасный фототур, организованный Мастером своего дела! Мы были буквально переполнены и эмоциями, и
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Татьяна, благодарю за отзыв и посещение фототура🙏
Вам был полезен этот отзыв?
Соня
100% буду советовать Виктора всем, кто приедет в Сочи. Был страх не найти общий язык, но с самого начала мы поймали этот коннект и все пошло по маслу. Это настолько
читать дальшеуменьшить

был классный день, будто встреча старых друзей. А в совокупности с рассказами о городе и ответами на все вопросы- 🔥🔥🔥. Еще раз большое спасибо 🫶🏻

Совет всем, кто задумывается или уже забронил- будьте собой, раскрывайтесь и не стесняйтесь, Виктор согласен на все авантюры;)

100% буду советовать Виктора всем, кто приедет в Сочи. Был страх не найти общий язык, но
100% буду советовать Виктора всем, кто приедет в Сочи. Был страх не найти общий язык, но
100% буду советовать Виктора всем, кто приедет в Сочи. Был страх не найти общий язык, но
100% буду советовать Виктора всем, кто приедет в Сочи. Был страх не найти общий язык, но
100% буду советовать Виктора всем, кто приедет в Сочи. Был страх не найти общий язык, но
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Соня, благодарю за отзыв и посещение фототура🙏
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Никогда не знаешь, что тебе готовит новый день, но ты веришь, что в мире есть место чуду, и вот оно случается! Так сложилось и с этим путешествием. Всю неделю пасмурно,
читать дальшеуменьшить

дождь и ветер, а в назначенный день просыпаешься от яркого солнца и не веришь своему счастью! День прошёл на одном дыхании, вернее на нескольких глубоких вдохах))) ну, это отдельная история… Итог - отличное настроение и классные фотографии!

Никогда не знаешь, что тебе готовит новый день, но ты веришь, что в мире есть место
Никогда не знаешь, что тебе готовит новый день, но ты веришь, что в мире есть место
Никогда не знаешь, что тебе готовит новый день, но ты веришь, что в мире есть место
Никогда не знаешь, что тебе готовит новый день, но ты веришь, что в мире есть место
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Юлия, благодарю за отзыв и посещение фототура🙏
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии на «Фотопутешествие в Красную Поляну на кабриолете Lexus»

В "Красную Поляну" и "Розу Хутор" - на кабриолете из Сочи
На машине
На кабриолете
6.5 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
В "Красную Поляну" и "Розу Хутор" - на кабриолете из Сочи
Отправьтесь в незабываемое путешествие на кабриолете по живописным курортам Сочи. Откройте для себя секретные места и захватывающие виды
Начало: Поездки - любая точка Сириуса или Адлера
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Открыть Красную Поляну
Пешая
На воздушном шаре
Канатная дорога
3 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Открыть Красную Поляну
Откройте для себя захватывающие виды и уникальные развлечения Красной Поляны. Вас ждут панорамные площадки, реликтовые леса и многое другое
Начало: В Красной Поляне
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопутешествие в Абхазию на кабриолете Lexus
На машине
На кабриолете
7 часов
-
15%
20 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопутешествие в Абхазию на кабриолете Lexus
Прокатиться по богатой видами республике на шикарном автомобиле и получить снимки на память
Начало: Адлер
30 мая в 07:00
31 мая в 07:00
23 375 ₽27 500 ₽ за всё до 2 чел.
По дороге с ветром: Красная Поляна и Роза Хутор на кабриолете
На кабриолете
4 часа
-
10%
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
По дороге с ветром: Красная Поляна и Роза Хутор на кабриолете
Начало: Договоритесь с гидом об удобном месте встречи
Расписание: ежедневно, круглосуточно
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
12 600 ₽14 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
-25%
до 31 мая
от 15 000 ₽ за экскурсию