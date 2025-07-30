Путешествие по живописным местам, фотосессия в классных локациях, поездка на кабриолете… Вы можете это совместить! Зарядитесь эмоциями и создайте незабываемые воспоминания в Сочи!
Описание фото-прогулки
Я профессиональный фотограф и уже несколько лет провожу уникальные фотосессии. Вас ждёт незабываемое путешествие на комфортном кабриолете Lexus с подъёмом на высоту 1170 метров в Горную Олимпийскую деревню. Мы проложим маршрут по самым живописным местам Красной Поляны, где вы сможете насладиться потрясающими видами и сделать красивые фотографии.
Как проходит поездка
- В назначенный день я заберу вас из места проживания или удобной точке Сириуса
- Проведём фотосессию у моря и пальм
- Проедем в Красную Поляну по старому горному маршруту
- Поднимемся на кабриолете на высоту 1170 метров (Горная Олимпийская деревня)
- Проведём фотосессию на смотровых площадках с панорамными видами Кавказских гор
- Свободное время для прогулки или кофе с видом на горы
- В процессе я помогу с позированием и создам лёгкую, комфортную атмосферу, чтобы кадры получались естественными и живыми
Организационные детали
- В течение недели после нашей встречи вы получите 30 обработанных фото и весь отснятый материал в виде ссылки на облачное хранилище. Она будет доступна 1 месяц
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Sony A7 IV с объективом Sony FE 24-70mm f/2.8
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Адлер (Сириус)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 141 туриста
Я профессиональный фотограф и занимаюсь не только свадебной и индивидуальной съёмкой, но и провожу авторские фототуры на личном кабриолете Lexus. Готовы отправиться за красивыми кадрами и яркими впечатлениями в Абхазию или на Красную Поляну? Буду рад встрече!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Я так долго планировала свою поездку длинной в два дня,и один день я отдала именно фототуру в Красную Поляну… И это было лучшее решение!
Виктор забрал меня вовремя, и уже по
Виктор
Ответ организатора:
Полина, благодарю за отзыв и посещение фототура🙏
Наше маленькое фото путешествие было запланировано на мой юбилей и по единодушному мнению всех членов семьи стало идеальной альтернативой традиционному юбилейному банкету. Прекрасная организация, пунктуальность, комфортный и очень красивый кабриолет,
Виктор
Ответ организатора:
Ирина, благодарю за отзыв и посещение фототура🙏
Мы провели шикарный день😍 с первых секунд общения Виктор располагает к себе, и на протяжении всей поездки чувствуется расслабление, прекрасное настроение и в итоге фотографии получаются сочными и живыми. Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Анастасия, благодарю за отзыв и посещение фототура🙏
Благодарим Виктора за прекрасный фототур, организованный Мастером своего дела! Мы были буквально переполнены и эмоциями, и новыми впечатлениями. Виктор прекрасно умеет увидеть необычное в самом обычном, давно знакомом и привычном!
Виктор
Ответ организатора:
Татьяна, благодарю за отзыв и посещение фототура🙏
100% буду советовать Виктора всем, кто приедет в Сочи. Был страх не найти общий язык, но с самого начала мы поймали этот коннект и все пошло по маслу. Это настолько
Виктор
Ответ организатора:
Соня, благодарю за отзыв и посещение фототура🙏
Никогда не знаешь, что тебе готовит новый день, но ты веришь, что в мире есть место чуду, и вот оно случается! Так сложилось и с этим путешествием. Всю неделю пасмурно,
Виктор
Ответ организатора:
Юлия, благодарю за отзыв и посещение фототура🙏
