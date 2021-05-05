1 отзыв оставили туристы

Откройте для себя захватывающие виды и уникальные развлечения Красной Поляны. Вас ждут панорамные площадки, реликтовые леса и многое другое
Экскурсия на Красную Поляну предлагает путешествие по живописным местам, включая панорамные площадки и реликтовые леса.
Участники смогут наблюдать за редкими птицами и животными, а также попробовать экстремальные развлечения, такие как зиплайн и мегакачели. Погружение в атмосферу курорта дополнит рассказ о его архитектуре и культуре. Важно помнить о погодных условиях и подготовиться к возможным перепадам температуры
Лучшие месяцы для посещения Красной Поляны - с июня по сентябрь. В это время можно насладиться всеми природными красотами и попробовать различные развлечения, включая зиплайн и мегакачели. Летние месяцы позволяют комфортно исследовать местные достопримечательности и насладиться панорамными видами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Панорамная площадка
Реликтовые леса
Описание экскурсии
Пейзажи, которые вы не забудете
Вместе мы покорим лучшие обзорные точки курорта: по канатной дороге поднимемся к уникальной панорамной площадке с обзором 360 градусов, расположившейся на высоте 2200 метров над уровнем моря. Пока вы любуетесь горными видами, от которых захватывает дух, я расскажу, как зарождалась горнолыжная культура в Красной Поляне и в чем особенность местных особо охраняемых природных территорий. А во время прогулки по улочкам Поляны 960 вы услышите об архитектурном облике курорта и познакомитесь с творчеством знаменитого современного художника. Также вас ждут самые интересные факты о мире природы всего Кавказа. А если повезет, мы встретим редких птиц и понаблюдаем за их повадками.
Развлечения для смелых
Я расскажу о всех развлечениях горного курорта, которые вы сможете опробовать уже во время нашей прогулки. Взлететь на мегакачелях над пропастью, насладиться панорамами с канатных дорог или полетать на воздушном шаре в горах — эти аттракционы заставят сердце биться чаще и замереть от красоты!
Организационные детали
Отдельно оплачивается билет на канатную дорогу: 1690 руб. в онлайн-магазине «Красной Поляны» или 1790 руб. в кассах курорта. Детям скидки, малышам бесплатно
Также отдельно оплачиваются все развлечения, которыми вы решите воспользоваться
Рекомендую одеваться по погоде, в горах всегда прохладней: зимой обязательно возьмите шапку и перчатки, летом — головной убор и солнечные очки, а также ветровку или легкую куртку. Также возьмите с собой средства индивидуальной защиты (маску).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Красной Поляне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1128 туристов
Я и мои прекрасные коллеги влюбим вас в Красную Поляну. Мы ярые фанаты своего дела и наша задача - рассказать вам как можно больше всего интересного и полезного, включить вашу читать дальшеуменьшить
фантазию и погрузить вас в древнюю историю Красной Поляны и нетронутые природные места Западного Кавказа. Мы гуляем по самым красивым локациям и строим удобные маршруты, но главное наполняем их смыслом. Все гиды в команде имеют большой опыт, а главное любовь к месту, в котором живут!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктор
Готов дать оценку 6 из 5! Ксения один из лучших гидов, что я встречал. Открытый, жизнерадостный человек, со знанием дела: от истории и проведении игр, до биологии, туризма и гастро-советов. Много информации, но экскурсия не перегружена датами или цифрами. На все вопросы Ксения даёт ответы во время экскурсии (и подсказала инфо по поводу самой встречи). В общем, прекрасный гид и очень рекомендую
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И
Ирина
Спасибо большое Ксюше за наш день! Это была наша первая поездка в Сочи и Красную Поляну, Ксюша легко увлекла мою 5ти летнюю дочку, посоветовала нам рестораны, куда сходить, исходя из наших запросов. Обязательно вернёмся ещё и посетим больше мест с Ксюшей.
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Н
Наташа
Ксения очень хороший знающий гид. Понравилось все, что мы увидели и услышали, узнали много интересного. А еще Ксения угостила нас каштановым чаем, который она сама собрала и приготовила! Однозначно рекомендую ее как гида.
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Е
Елена
Благодарю Ксению за экскурсию. Маршрут был построен с учётом моих пожеланий, Ксения подробно и понятно рассказала об исторических фактах,ответила на интересующие вопросы, порекомендовала, где можно покушать.
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Э
Эльдар
Все здорово! Отличная экскурсия! Познавательно, увлекательно, непринуждённо. Подстраивается под обстоятельства (мы были с грудным ребёнком), даёт полезные советы (куда сходит/съездить, где покушать и тд).
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С
Сергей
Добрый день. 28.05 посетили Красную поляну пригласили экскурсовода девушка Ксения. Грамотный подход, билеты без очереди,знает флору и фауну местности. Историю развития Красной поляны. Рекомендуем.