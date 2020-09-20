1 отзыв оставили туристы

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Открыть Красную Поляну!

Побывать в красивейших уголках курорта, узнать о местных обитателях и пройти по реликтовому лесу

5
1 отзыв
Ксения
Ксения – Гид из Сочи
Приглашаю вас открыть самые значимые и живописные природные уголки Красной Поляны и ее окрестностей.

Мы совершим путешествие от панорамной площадки на головокружительной высоте к реликтовым лесам, отыщем в горах ⛰️ снег в любое время года, понаблюдаем за краснокнижными птицами и животными.

А еще сможем прокатиться на зиплайне и длинных качелях у края пропасти.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Открыть Красную Поляну!
Открыть Красную Поляну!

Что вас ожидает

Пейзажи, которые вы не забудете
Вместе мы покорим лучшие обзорные точки курорта: по канатной дороге поднимемся к уникальной панорамной площадке с обзором 360 градусов, расположившейся на высоте 2200 метров над уровнем моря 🌊. Затем, налюбовавшись горными ⛰️ видами, от которых захватывает дух, мы спустимся в горноклиматическую зону Цирк-2: здесь практически никогда не тает снег и возвышаются кроны реликтового леса, по которому мы прогуляемся. По пути я расскажу вам, как зарождалась горнолыжная культура в Красной Поляне и в чем особенность местных особо охраняемых природных территорий.

Флора и фауна Красной Поляны
С моей помощью в Красной Поляне вы сможете понаблюдать за редкими птицами и отыскать краснокнижные растения-эндемики. Мы прогуляемся среди величественных пихт, поговорим о животных, которые бродят по этим тропам ночью, когда туристы спят. А если повезет, даже встретим самую маленькую птичку нашей страны.

Развлечения для смелых
Я расскажу о всех развлечениях горного курорта, которые вы сможете опробовать уже во время нашей прогулки. Взлететь на мегакачелях над пропастью, насладиться панорамами с канатных дорог или прокатиться на самом длинном зиплайне в России — эти аттракционы заставят сердце биться чаще и замереть от красоты!

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается билет 🎫 на канатную дорогу: 1350 руб. в онлайн-магазине Красной Поляны или 1450 руб. в кассах курорта. Детям скидки, малышам бесплатно
  • Также отдельно оплачиваются все развлечения, которыми вы решите воспользоваться
  • Рекомендую взять с собой воду, головной убор и солнечные очки (летом), а также ветровку или легкую куртку
Начало и место завершения
🚩 в Красной Поляне
Открыть Красную Поляну!
Открыть Красную Поляну!
Открыть Красную Поляну!
Открыть Красную Поляну!
Открыть Красную Поляну!
Открыть Красную Поляну!
Открыть Красную Поляну!
Открыть Красную Поляну!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ксения
Ксения
Красная поляна — это дом моей мечты. Я люблю природу и исследую ее при каждой возможности. По образованию я журналист, также прошла переподготовку на гида по Сочи, а еще долго работала в заповеднике, что, конечно, также наложило отпечаток на мои экскурсии. Среди моих гостей были знаменитые артисты и политики, дети-сироты и пенсионеры. Все остались довольны. Приходите и вы, я буду рада встрече!
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1 отзыв оставили туристы

20 сентября 2020
Спасибо, Ксюше за классный день и информативную экскурсию. Приятно слушать человека, который любит среду в которой живет.

Ксения проводит ещё 4 экскурсии

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