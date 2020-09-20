1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Пейзажи, которые вы не забудете

Вместе мы покорим лучшие обзорные точки курорта: по канатной дороге поднимемся к уникальной панорамной площадке с обзором 360 градусов, расположившейся на высоте 2200 метров над уровнем моря 🌊. Затем, налюбовавшись горными ⛰️ видами, от которых захватывает дух, мы спустимся в горноклиматическую зону Цирк-2: здесь практически никогда не тает снег и возвышаются кроны реликтового леса, по которому мы прогуляемся. По пути я расскажу вам, как зарождалась горнолыжная культура в Красной Поляне и в чем особенность местных особо охраняемых природных территорий.

Флора и фауна Красной Поляны

С моей помощью в Красной Поляне вы сможете понаблюдать за редкими птицами и отыскать краснокнижные растения-эндемики. Мы прогуляемся среди величественных пихт, поговорим о животных, которые бродят по этим тропам ночью, когда туристы спят. А если повезет, даже встретим самую маленькую птичку нашей страны.

Развлечения для смелых

Я расскажу о всех развлечениях горного курорта, которые вы сможете опробовать уже во время нашей прогулки. Взлететь на мегакачелях над пропастью, насладиться панорамами с канатных дорог или прокатиться на самом длинном зиплайне в России — эти аттракционы заставят сердце биться чаще и замереть от красоты!

Организационные детали