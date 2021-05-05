1 отзыв оставили туристы

Лучшие месяцы для посещения Красной Поляны - с июня по сентябрь. В это время можно насладиться всеми природными красотами и попробовать различные развлечения, включая зиплайн и мегакачели. Летние месяцы позволяют комфортно исследовать местные достопримечательности и насладиться панорамными видами.

Экскурсия на Красную Поляну предлагает путешествие по живописным местам, включая панорамные площадки и реликтовые леса. Участники смогут наблюдать за редкими птицами и животными, а также попробовать экстремальные развлечения, такие как зиплайн и мегакачели. Погружение в атмосферу курорта дополнит рассказ о его архитектуре и культуре. Важно помнить о погодных условиях и подготовиться к возможным перепадам температуры

Описание экскурсии

Пейзажи, которые вы не забудете

Вместе мы покорим лучшие обзорные точки курорта: по канатной дороге поднимемся к уникальной панорамной площадке с обзором 360 градусов, расположившейся на высоте 2200 метров над уровнем моря. Пока вы любуетесь горными видами, от которых захватывает дух, я расскажу, как зарождалась горнолыжная культура в Красной Поляне и в чем особенность местных особо охраняемых природных территорий. А во время прогулки по улочкам Поляны 960 вы услышите об архитектурном облике курорта и познакомитесь с творчеством знаменитого современного художника.

Также вас ждут самые интересные факты о мире природы всего Кавказа. А если повезет, мы встретим редких птиц и понаблюдаем за их повадками.

Развлечения для смелых

Я расскажу о всех развлечениях горного курорта, которые вы сможете опробовать уже во время нашей прогулки. Взлететь на мегакачелях над пропастью, насладиться панорамами с канатных дорог или полетать на воздушном шаре в горах — эти аттракционы заставят сердце биться чаще и замереть от красоты!

Организационные детали