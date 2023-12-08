Мацесту не зря называют сердцем Сочи, ведь именно здесь началась история города-курорта. Сегодня это живописный зеленый микрорайон, бережно сохраняющий для туристов множество интересных мест. Вас ждут не только природные и архитектурные, но и гастрономические точки притяжения. Самый северный в мире чай, горячий лаваш, грузинские хинкали — лишь малая толика доступных удовольствий.

Описание

Что вас ожидает

Чайные плантации

Каждый человек в мире хотя бы раз в жизни пробовал чай. Но лишь самые любознательные и целеустремленные видели, как он растёт. Посещение одной из самых крупных плантаций чая в России и фирменного магазина чайной фабрики, дегустация чая в беседке чайного бара на плантации или на крытой чайной террасе никого не оставят равнодушными.

Змейковские водопады

Перечень природных красот Мацесты продолжат Змейковские водопады. Осмотр крупнейших водопадов на горной реке — притоке Мацесты и перекус в кафе «для местных» с видом на водопад очистят разум и зарядят энергией.

Мацестинский виадук

Следующий пункт путешествия — старейшее каменное здание Мацестинских вод. Вас ждёт внешний осмотр здания, где когда-то принимал ванны товарищ Сталин, посещение автодорожного моста 30-х годов 20 века и уличная еда с сочинским колоритом.

Вкусно — и точка!

Завершающий этап — посещение культовых заведений сочинского общепита. Выбирайте: бокал вина в известнейшем грузинском ресторане «Кавказский аул» или горячий чебурек в чебуречной-хинкальной, расположенной у священной горы горцев. А можно всё и сразу!

Организационные детали

Экскурсия проходит на легковом автомобиле Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 года, частично пешком (протяженность и интенсивность нагрузки – по согласованию на месте).

Ассортимент и часы работы заведений общественного питания могут быть изменены владельцами

Дополнительные расходы