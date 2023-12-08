Гастрономическое приключение в Мацесте

Индивидуальная экскурсия в Сочи

Попробовать Сочи на вкус, наслаждаясь красивыми видами и свежим воздухом

Мацесту не зря называют сердцем Сочи, ведь именно здесь началась история города-курорта.

Сегодня это живописный зеленый микрорайон, бережно сохраняющий для туристов множество интересных мест. Вас ждут не только природные и архитектурные, но и гастрономические точки притяжения.

Самый северный в мире чай, горячий лаваш, грузинские хинкали — лишь малая толика доступных удовольствий.
Гастрономическое приключение в Мацесте
Гастрономическое приключение в Мацесте
Гастрономическое приключение в Мацесте
Гастрономическое приключение в Мацесте
Гастрономическое приключение в Мацесте
Гастрономическое приключение в Мацесте
Гастрономическое приключение в Мацесте
Гастрономическое приключение в Мацесте
Гастрономическое приключение в Мацесте
Гастрономическое приключение в Мацесте
Гастрономическое приключение в Мацесте
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Описание

Что вас ожидает

Чайные плантации

Каждый человек в мире хотя бы раз в жизни пробовал чай. Но лишь самые любознательные и целеустремленные видели, как он растёт. Посещение одной из самых крупных плантаций чая в России и фирменного магазина чайной фабрики, дегустация чая в беседке чайного бара на плантации или на крытой чайной террасе никого не оставят равнодушными.

Змейковские водопады

Перечень природных красот Мацесты продолжат Змейковские водопады. Осмотр крупнейших водопадов на горной реке — притоке Мацесты и перекус в кафе «для местных» с видом на водопад очистят разум и зарядят энергией.

Мацестинский виадук

Следующий пункт путешествия — старейшее каменное здание Мацестинских вод. Вас ждёт внешний осмотр здания, где когда-то принимал ванны товарищ Сталин, посещение автодорожного моста 30-х годов 20 века и уличная еда с сочинским колоритом.

Вкусно — и точка!

Завершающий этап — посещение культовых заведений сочинского общепита. Выбирайте: бокал вина в известнейшем грузинском ресторане «Кавказский аул» или горячий чебурек в чебуречной-хинкальной, расположенной у священной горы горцев. А можно всё и сразу!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 года, частично пешком (протяженность и интенсивность нагрузки – по согласованию на месте).
  • Ассортимент и часы работы заведений общественного питания могут быть изменены владельцами

Дополнительные расходы

  • вход на чайные плантации – 300 рублей,
  • вход на Змейковские водопады (объект Сочинского национального парка) – 200 рублей,
  • дегустация чая и блюд местной кухни – по ценам меню (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в микрорайоне Новая Мацеста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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