Попробовать Сочи на вкус, наслаждаясь красивыми видами и свежим воздухом
Сегодня это живописный зеленый микрорайон, бережно сохраняющий для туристов множество интересных мест. Вас ждут не только природные и архитектурные, но и гастрономические точки притяжения.
Самый северный в мире чай, горячий лаваш, грузинские хинкали — лишь малая толика доступных удовольствий.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Чайные плантации
Каждый человек в мире хотя бы раз в жизни пробовал чай. Но лишь самые любознательные и целеустремленные видели, как он растёт. Посещение одной из самых крупных плантаций чая в России и фирменного магазина чайной фабрики, дегустация чая в беседке чайного бара на плантации или на крытой чайной террасе никого не оставят равнодушными.
Змейковские водопады
Перечень природных красот Мацесты продолжат Змейковские водопады. Осмотр крупнейших водопадов на горной реке — притоке Мацесты и перекус в кафе «для местных» с видом на водопад очистят разум и зарядят энергией.
Мацестинский виадук
Следующий пункт путешествия — старейшее каменное здание Мацестинских вод. Вас ждёт внешний осмотр здания, где когда-то принимал ванны товарищ Сталин, посещение автодорожного моста 30-х годов 20 века и уличная еда с сочинским колоритом.
Вкусно — и точка!
Завершающий этап — посещение культовых заведений сочинского общепита. Выбирайте: бокал вина в известнейшем грузинском ресторане «Кавказский аул» или горячий чебурек в чебуречной-хинкальной, расположенной у священной горы горцев. А можно всё и сразу!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 года, частично пешком (протяженность и интенсивность нагрузки – по согласованию на месте).
- Ассортимент и часы работы заведений общественного питания могут быть изменены владельцами
Дополнительные расходы
- вход на чайные плантации – 300 рублей,
- вход на Змейковские водопады (объект Сочинского национального парка) – 200 рублей,
- дегустация чая и блюд местной кухни – по ценам меню (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в микрорайоне Новая Мацеста
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.