Гегский водопад и озеро Рица в мини-группе на внедорожнике

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем в уютное путешествие в группе до 8 человек по живописным уголкам Абхазии.

Здесь столько удивительных мест! Водопады, горная река, Голубое озеро, Юпшарский каньон и Чабгарский карниз по пути к Рице, знаменитый Гегский водопад, древний Бзыбский храм и гостеприимная Гагра. Абхазия запомнится вам пейзажами, красоту которых не передать словами. Готовы к знакомству со Страной души?
Гегский водопад и озеро Рица в мини-группе на внедорожнике
Гегский водопад и озеро Рица в мини-группе на внедорожнике
Гегский водопад и озеро Рица в мини-группе на внедорожнике
Гегский водопад и озеро Рица в мини-группе на внедорожнике
Гегский водопад и озеро Рица в мини-группе на внедорожнике
Гегский водопад и озеро Рица в мини-группе на внедорожнике
Гегский водопад и озеро Рица в мини-группе на внедорожнике
Ближайшие даты:
13
апр
14
апр
15
апр
16
апр
17
апр
18
апр
19
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Белые скалы
  • Смотровая «Я люблю Гагару», ресторан «Гагрипш» и смотровая на Новую Гагру
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Дегустационный зал (вино, коньяк, чача, копчёное мясо, сыр, абхазский чай)
  • Комплимент в виде лёгкого завтрака (чай с булочкой)
  • Пасека
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
  • Чабгарский карниз (смотровая «Прощай Родина»)
  • Озеро Рица
  • Водопад влюблённых
  • Гегский Водопад
  • Бзыбский храм 9 века
  • Закат у Колоннады в Гагре и купание в море летом
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что мы будем делать?
  • Отправимся на высокогорное озеро Рица, а дорога к нему станет настоящим приключением с ноткой экстрима и остановками в живописных местах.
  • С нами вы расшифруете необычные названия местных водопадов, полюбуетесь цветом воды в Голубом озере, проникнетесь мощью Юпшарского каньона.
  • Вы побываете на Чабгарском карнизе — обрыве с видом на Юпшарские ворота.
  • Острых ощущений прибавит горная дорога вдоль обрыва к величественному Гегскому водопаду, где снимали сцену схватки Холмса с профессором Мориарти и некоторые эпизоды «Рикки-Тикки-Тави».

Важно знать:

  • Время начала экскурсии на сайте стоит среднее и может меняться в зависимости от вашего местонахождения.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • В стоимость включён трансфер из Адлера/Сириуса. Забираем от ближайших остановок, в Сириусе от крупных отелей. Накануне поездки мы с вами свяжемся для уточнения места встречи и времени отправления, на сайте стоит примерное время.
  • Поездка проходит на комфортабельном УАЗ Патриот, а летом — на УАЗ Патриот или Хантер.
  • С собой необходимо взять документы, удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении) для прохождения пограничного контроля.
  • Рекомендуемый возраст детей — от 10 лет.
  • Пожалуйста, вне летних месяцев перед бронированием напишите гиду и уточните, набирается ли группа на нужную вам дату.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Адлера/Сочи
  • Лёгкий завтрак (чай с булочкой)
  • Дегустации местной продукции вино/чача/сыр/чай/мёд
Что не входит
  • Экосбор в Рицинский нацпарк: 700 руб. — взрослые, 200 руб. — дети до 12 лет
  • По желанию:
  • Зиплайн на Голубом озере — 1000 руб.
  • Обед на о. Рица — средний чек 700 руб
Место начала и завершения?
Сочи / Адлер / Сириус от ближайшей остановки, кпп
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии на сайте стоит среднее и может меняться в зависимости от вашего местонахождения.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • В стоимость включён трансфер из Адлера/Сириуса/Сочи. Забираем от ближайших остановок, в Сириусе от крупных отелей. Накануне поездки мы с вами свяжемся для уточнения места встречи и времени отправления.
  • Поездка проходит на УАЗ Патриот, а летом — на УАЗ Патриот или Хантер.
  • С собой необходимо взять документы, удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении) для прохождения пограничного контроля
  • Рекомендуемый возраст детей — от 10 лет
  • Пожалуйста, вне летних месяцев перед бронированием поездки из Сочи напишите гиду и уточните, набирается ли группа на нужную вам дату
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Групповые
Джиппинг
Природа и пейзажи
Горы
Активный отдых
Экстрим
Выездные
На весь день
Абхазия
Озеро Рица
Популярные места
Водопады
Юпшарский каньон
Гегский водопад
Джиппинг в Абхазию
Водопад «Девичьи слёзы»

Похожие туры из Сочи

Гагра и озеро Рица - первое знакомство с Абхазией
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
55 отзывов
Гагра и озеро Рица - первое знакомство с Абхазией
Отправиться из Сочи к знаменитому озеру, остановиться у водопадов и осмотреть памятники Гагры
Ваш адрес в Сочи или Адлере
15 апр
16 апр
17 апр
18 апр
от 109009 810 за всё до 3 чел.
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
9 часов
1 отзыв
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка в мини-группе
Отправиться на внедорожнике к древнему каньону, Голубому озеру и Рице из Сочи
в Сочи
Завтра
14 апр
15 апр
16 апр
2 500 за человека
Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
Групповая
11 часов
7 отзывов
Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад
Ощутить дух свободы и приключений в горных ущельях, на каменистых дорогах и у водоемов Абхазии
Сочи, Хоста, Кудепста, Адлер, Сириус
Завтра
14 апр
15 апр
16 апр
23502 115 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сочи
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ