Приглашаем в уютное путешествие в группе до 8 человек по живописным уголкам Абхазии.
Здесь столько удивительных мест! Водопады, горная река, Голубое озеро, Юпшарский каньон и Чабгарский карниз по пути к Рице, знаменитый Гегский водопад, древний Бзыбский храм и гостеприимная Гагра. Абхазия запомнится вам пейзажами, красоту которых не передать словами. Готовы к знакомству со Страной души?
Здесь столько удивительных мест! Водопады, горная река, Голубое озеро, Юпшарский каньон и Чабгарский карниз по пути к Рице, знаменитый Гегский водопад, древний Бзыбский храм и гостеприимная Гагра. Абхазия запомнится вам пейзажами, красоту которых не передать словами. Готовы к знакомству со Страной души?
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Белые скалы
- Смотровая «Я люблю Гагару», ресторан «Гагрипш» и смотровая на Новую Гагру
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Дегустационный зал (вино, коньяк, чача, копчёное мясо, сыр, абхазский чай)
- Комплимент в виде лёгкого завтрака (чай с булочкой)
- Пасека
- Водопад «Мужские слёзы»
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
- Чабгарский карниз (смотровая «Прощай Родина»)
- Озеро Рица
- Водопад влюблённых
- Гегский Водопад
- Бзыбский храм 9 века
- Закат у Колоннады в Гагре и купание в море летом
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что мы будем делать?
- Отправимся на высокогорное озеро Рица, а дорога к нему станет настоящим приключением с ноткой экстрима и остановками в живописных местах.
- С нами вы расшифруете необычные названия местных водопадов, полюбуетесь цветом воды в Голубом озере, проникнетесь мощью Юпшарского каньона.
- Вы побываете на Чабгарском карнизе — обрыве с видом на Юпшарские ворота.
- Острых ощущений прибавит горная дорога вдоль обрыва к величественному Гегскому водопаду, где снимали сцену схватки Холмса с профессором Мориарти и некоторые эпизоды «Рикки-Тикки-Тави».
Важно знать:
- Время начала экскурсии на сайте стоит среднее и может меняться в зависимости от вашего местонахождения.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- В стоимость включён трансфер из Адлера/Сириуса. Забираем от ближайших остановок, в Сириусе от крупных отелей. Накануне поездки мы с вами свяжемся для уточнения места встречи и времени отправления, на сайте стоит примерное время.
- Поездка проходит на комфортабельном УАЗ Патриот, а летом — на УАЗ Патриот или Хантер.
- С собой необходимо взять документы, удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении) для прохождения пограничного контроля.
- Рекомендуемый возраст детей — от 10 лет.
- Пожалуйста, вне летних месяцев перед бронированием напишите гиду и уточните, набирается ли группа на нужную вам дату.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Адлера/Сочи
- Лёгкий завтрак (чай с булочкой)
- Дегустации местной продукции вино/чача/сыр/чай/мёд
- Что не входит
- Экосбор в Рицинский нацпарк: 700 руб. — взрослые, 200 руб. — дети до 12 лет
- По желанию:
- Зиплайн на Голубом озере — 1000 руб.
- Обед на о. Рица — средний чек 700 руб
- Место начала и завершения?
- Сочи / Адлер / Сириус от ближайшей остановки, кпп
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Время начала экскурсии на сайте стоит среднее и может меняться в зависимости от вашего местонахождения.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- В стоимость включён трансфер из Адлера/Сириуса/Сочи. Забираем от ближайших остановок, в Сириусе от крупных отелей. Накануне поездки мы с вами свяжемся для уточнения места встречи и времени отправления.
- Поездка проходит на УАЗ Патриот, а летом — на УАЗ Патриот или Хантер.
- С собой необходимо взять документы, удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении) для прохождения пограничного контроля
- Рекомендуемый возраст детей — от 10 лет
- Пожалуйста, вне летних месяцев перед бронированием поездки из Сочи напишите гиду и уточните, набирается ли группа на нужную вам дату
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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