Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

В этом дружеском приключении вы погуляете по легендарной Гагре, полюбуетесь озером Рица с разных ракурсов, послушаете горные реки и водопады, ощутите мощь каньона, узнаете историю и обычаи края. Вдохновением станет красивый пикник на цветущем лугу высоко в горах, а бонусом — фотосессия, чтобы воспоминания о гостеприимной Абхазии остались с вами навсегда!

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Что вас ожидает

Утро в Гагре

Мы начнем день с прогулки по Старой Гагре, наслаждаясь свежим морским воздухом с примесью эвкалиптов. Попутно я расскажу, как появился курорт, какую роль в этом сыграл родственник императора Николая II, принц Ольденбургский. Вы увидите дивный Приморский парк и символ Гагры — ресторан Гагрипш, который стоит здесь более 100 лет. А если захотите, то также исследуете руины дворца принца.

Единение с природой в горах и лесах

Наш маршрут по заповедной Абхазии пройдет вдоль русел трех рек — Бзыби, Геги и Юпшары.

Мы остановимся посмотреть на древние, открытые всем ветрам, развалины Бзыбского храма и крепости 10 века, погуляем по подвесному мосту через Бзыбь.

Полюбуемся самшитовыми зарослями и бурным течением горных рек, насладимся прохладой водопадов и попьем родниковой воды.

Другие остановки с идиллическими видами ждут вас у Голубого озера (оно оправдывает свое название) и в Юпшарском каньоне.

И конечно, вас встретит озеро Рица: вы посмотрите на него с лучших ракурсов, отправившись туда, где меньше всего туристов.

А потом мы поднимемся еще дальше в горы, где у самых вершин на высоте почти 1700 метров над уровнем моря уютно устроилась живописная долина реки Ауадхара. Пикник среди девственной природы с абхазским вином, сыром, свежим хлебом и фруктами не забудется никогда!

Дружеское путешествие

В этой поездке я стану не просто гидом, но вашим другом. Будем веселиться и общаться, я постараюсь влюбить вас в Абхазию и помогу вдохновиться красотой ее природы. Расскажу о яркой и сложной истории Страны души, но не стану утомлять классическими лекциями и датами. Поговорим о культуре, обычаях и кухне абхазов. В пути мы сможем корректировать маршрут и останавливаться в понравившихся вам местах.

Я фотографирую вас на протяжении поездки в самых красивых локациях, и через некоторое время вы получите сотню профессиональных кадров, которые с радостью будете пересматривать после путешествия.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия может начинаться в Сочи, Адлере, Гагре или Пицунде. Я заберу вас в удобном вам месте и привезу обратно. Я не забираю из Красной Поляны, Гудауты, Нового Афона или Сухума, однако мы можем договориться об удобной точке встречи и оттуда отправиться в путешествие вместе.

Экскурсия проходит на полноприводном внедорожнике Niva Travel. Это комфортабельный автомобиль с кондиционером и большим багажником, чтобы вы могли взять с собой сменные вещи для фотосессии.

Без вашего желания мы не заезжаем на дегустации и не тратим на это время

Для прохождения границы нужен российский паспорт, детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Если ребенок едет без сопровождения родителей — нотариально заверенное разрешение на выезд.

Что входит в стоимость, а что — нет