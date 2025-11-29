Гагра, мандариновый сад, Рица и Афон - за один день
Вы отправитесь в Абхазию — страну души, чтобы увидеть как знаковые локации региона, так и его скрытые жемчужины. Услышите о местных обычаях и традициях, попробуете сыр, ароматное вино и мёд. Сделаете яркие фото, а в хорошую погоду даже искупаетесь в Пицунде.
Описание экскурсии
6:45 — начало экскурсии после прохождения границы
7:30 — ресторан «Гагрипш»
7:45 — Колоннада и Зимний театр
9:00 — мандариновый сад (осенью и зимой)
10:15 — завтрак и дегустация
11:30 — зиплайн над рекой Бзыбь (по желанию)
12:00 — Голубое озеро
13:30 — озеро Рица
15:15 — водопады: Птичий клюв и Молочный, смотровая площадка над Рицей (по желанию), высота 1350 метров над уровнем моря
16:15 — Новоафонский мужской монастырь
17:00 — рукотворный водопад
17:15 — заброшенная станция Псырцха
17:30 — храм Симона Канонита (осмотр снаружи)
18:30 — купание в Пицунде (летом)
20:00 — возвращение в Россию
В этом путешествии вы познакомитесь с древними памятниками региона, узнаете о его богатой истории и культуре. Услышите о горных и водных ландшафтах, флоре и фауне, а также особенностях местной кухни.
Организационные детали
Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (локации и развлечения по желанию)
Дача Сталина — 300 ₽ с чел.
Новоафонская пещера (в летний сезон — до 30 октября — ежедневно. В другое время уточняйте график работы при бронировании) — 700 ₽ с чел. (200 ₽ — дети до 14 лет, дети до 7 лет бесплатно)
Зиплайн над рекой Бзыбь — 1000 ₽ с чел.
Катамаран на озере Рица — 300 ₽ с чел. за 30 минут
Смотровая Птичий клюв — 300 ₽ с чел.
Молочный водопад — 300 ₽ с чел.
Столица Абхазии Сухум — 700 ₽ с чел.
Прохождение границы
Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
ежедневно в 06:45
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сочи, Мацесте, Хосте, Кудепсте, Адлере, Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:45
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 10932 туристов
Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. Из исторических читать дальше
фактов выбираем для вас действительно важные и достоверные.
Наша команда — это профессионалы, которые любят свою работу. Для нас это стиль жизни, мы фанаты своего дела. Вы можете быть уверены в качестве. Вам остаётся забронировать программу — и дождаться начала вашего приключения!