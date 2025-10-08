Эта экскурсия предлагает насыщенный день в Абхазии, где можно увидеть Голубое озеро, озеро Рица и водопады. Посетители смогут прогуляться по Новоафонскому монастырю и Колоннаде, а также попробовать местные вина и сыры. В летний период будет возможность искупаться в Пицунде, а зимой - насладиться ароматом мандаринового сада. Путешествие проходит на комфортабельном микроавтобусе, обеспечивая удобство и комфорт

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

На маршруте будут локации, в которых мы остановимся, прогуляемся, пофотографируемся. А также места, которые вы увидите только из окна автобуса.

С остановками:

Ресторан «Гагрипш» и Парк принца Ольденбургского

Колоннада

Завтрак

Дегустация вина и сыра (35 мин.)

Летний заезд в Пицунду с купанием или мандариновый сад зимой (1–1,5 часа)

Дегустация мёда (35 мин.)

Остановка у тарзанки

Голубое озеро

Озеро Рица (1 час)

Водопад Мужские слёзы

Новоафонский монастырь (40 мин.)

Новоафонский искусственный водопад и святой источник у водопада (40 мин.)

Заброшенная станция Псырцха

Храм Симона Кананита 10 века (осмотр снаружи)

Пункты, в которых не указано время, означают короткие остановки до 20 минут.

Без остановок:

Приморский Бульвар в Гагре

Водопад Девичьи слёзы

Бзыбская крепость 10 века (Каменные столбы)

Калдахуарский грот

Башня Хасан Абаа + кедровая роща

Юпшарский каньон

Чабгарский карниз («Прощай, Родина»)

Весь Гудаутский район обзорно, до Нового Афона

Крепость Анакопия

Организационные детали

Для прохождения границы нужен паспорт гражданина РФ или заграничный паспорт. Для детей — оригинал свидетельства о рождении. Путешествуя с внуками или чужими детьми, необходимо оформить нотариально заверенную доверенность на пересечение границы с Абхазией

Из Адлера стоимость ниже, см. категории билетов

Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе

Дополнительно по желанию группы: