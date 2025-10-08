Эта экскурсия предлагает насыщенный день в Абхазии, где можно увидеть Голубое озеро, озеро Рица и водопады.
Посетители смогут прогуляться по Новоафонскому монастырю и Колоннаде, а также попробовать местные вина и сыры.
В летний период будет возможность искупаться в Пицунде, а зимой - насладиться ароматом мандаринового сада. Путешествие проходит на комфортабельном микроавтобусе, обеспечивая удобство и комфорт
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные виды
- 🍷 Дегустация местных продуктов
- 🏛️ Исторические памятники
- 🚌 Комфортабельный транспорт
- 🏖️ Летнее купание в Пицунде
- 🍊 Зимний мандариновый сад
Что можно увидеть
- Ресторан «Гагрипш»
- Парк принца Ольденбургского
- Колоннада
- Голубое озеро
- Озеро Рица
- Водопад Мужские слёзы
- Новоафонский монастырь
- Новоафонский искусственный водопад
- Храм Симона Кананита
Описание экскурсии
На маршруте будут локации, в которых мы остановимся, прогуляемся, пофотографируемся. А также места, которые вы увидите только из окна автобуса.
С остановками:
- Ресторан «Гагрипш» и Парк принца Ольденбургского
- Колоннада
- Завтрак
- Дегустация вина и сыра (35 мин.)
- Летний заезд в Пицунду с купанием или мандариновый сад зимой (1–1,5 часа)
- Дегустация мёда (35 мин.)
- Остановка у тарзанки
- Голубое озеро
- Озеро Рица (1 час)
- Водопад Мужские слёзы
- Новоафонский монастырь (40 мин.)
- Новоафонский искусственный водопад и святой источник у водопада (40 мин.)
- Заброшенная станция Псырцха
- Храм Симона Кананита 10 века (осмотр снаружи)
Пункты, в которых не указано время, означают короткие остановки до 20 минут.
Без остановок:
- Приморский Бульвар в Гагре
- Водопад Девичьи слёзы
- Бзыбская крепость 10 века (Каменные столбы)
- Калдахуарский грот
- Башня Хасан Абаа + кедровая роща
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз («Прощай, Родина»)
- Весь Гудаутский район обзорно, до Нового Афона
- Крепость Анакопия
Организационные детали
- Для прохождения границы нужен паспорт гражданина РФ или заграничный паспорт. Для детей — оригинал свидетельства о рождении. Путешествуя с внуками или чужими детьми, необходимо оформить нотариально заверенную доверенность на пересечение границы с Абхазией
- Из Адлера стоимость ниже, см. категории билетов
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
Дополнительно по желанию группы:
- Молочный водопад за озером Рица (30 мин.) + село Лыхны с храмом 10 века (30 мин.) — 500 ₽
- Новоафонская пещера (1,5 часа) — 700 ₽
- Тарзанка (зиплайн) — 1000 ₽
- Дача Сталина (25 мин.) — 300 ₽
ежедневно в 05:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Дети 8-12 лет
|2800 ₽
|Дети до 7 лет
|2000 ₽
|Адлер
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ближайшей к вам остановке в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 925 туристов
Мы покажем вам все интересные места в Сочи. На наших программах вы влюбитесь в это удивительное место! Прислушиваемся к вашим пожеланиям, поэтому сделаем ваш день незабываемым!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Галина
8 окт 2025
За один день получила общее представление об Абхазии. И это прекрасно. Оксана, экскурсовод, прекрасно подавала информацию, отвечала на интересующие вопросы. В этой экскурсии прекрасное сочетание природных красот Абхазии и исторических мест. Однозначно рекомендую
Инна
8 мая 2025
Больше спасибо за экскурсию. Давно мечтала побывать в Абхазии. Вчера моя мечта осуществилась. За один день я увидела очень много красивых мест. Всё организованно на высшем уровне. Экскурсоводу отдельное спасибо, очень позитивный молодой человек)))
Андрей
11 фев 2025
Люблю путешествия и всегда заказываю экскурсии. На Трипстер заказал первый раз. Очень понравилось организация. Все четко. Хорошо продуман тайминг. Красивые локации, аккуратные водители, интересные и грамотные экскурсоводы. Не скучно. Благодарю Наталью, позвонила, все объяснила, ответила на все вопросы Спасибо за шикарный день. Рекомендую!
Входит в следующие категории Сочи
