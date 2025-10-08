Мои заказы

Один день в Абхазии - из Сочи

Погрузитесь в атмосферу Сочи и Абхазии, наслаждаясь живописными видами и культурными достопримечательностями
Эта экскурсия предлагает насыщенный день в Абхазии, где можно увидеть Голубое озеро, озеро Рица и водопады.

Посетители смогут прогуляться по Новоафонскому монастырю и Колоннаде, а также попробовать местные вина и сыры.

В летний период будет возможность искупаться в Пицунде, а зимой - насладиться ароматом мандаринового сада. Путешествие проходит на комфортабельном микроавтобусе, обеспечивая удобство и комфорт
5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные виды
  • 🍷 Дегустация местных продуктов
  • 🏛️ Исторические памятники
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 🏖️ Летнее купание в Пицунде
  • 🍊 Зимний мандариновый сад
Один день в Абхазии - из Сочи© Наталья
Один день в Абхазии - из Сочи© Наталья
Один день в Абхазии - из Сочи© Наталья
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 05:30

Что можно увидеть

  • Ресторан «Гагрипш»
  • Парк принца Ольденбургского
  • Колоннада
  • Голубое озеро
  • Озеро Рица
  • Водопад Мужские слёзы
  • Новоафонский монастырь
  • Новоафонский искусственный водопад
  • Храм Симона Кананита

Описание экскурсии

На маршруте будут локации, в которых мы остановимся, прогуляемся, пофотографируемся. А также места, которые вы увидите только из окна автобуса.

С остановками:

  • Ресторан «Гагрипш» и Парк принца Ольденбургского
  • Колоннада
  • Завтрак
  • Дегустация вина и сыра (35 мин.)
  • Летний заезд в Пицунду с купанием или мандариновый сад зимой (1–1,5 часа)
  • Дегустация мёда (35 мин.)
  • Остановка у тарзанки
  • Голубое озеро
  • Озеро Рица (1 час)
  • Водопад Мужские слёзы
  • Новоафонский монастырь (40 мин.)
  • Новоафонский искусственный водопад и святой источник у водопада (40 мин.)
  • Заброшенная станция Псырцха
  • Храм Симона Кананита 10 века (осмотр снаружи)

Пункты, в которых не указано время, означают короткие остановки до 20 минут.

Без остановок:

  • Приморский Бульвар в Гагре
  • Водопад Девичьи слёзы
  • Бзыбская крепость 10 века (Каменные столбы)
  • Калдахуарский грот
  • Башня Хасан Абаа + кедровая роща
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз («Прощай, Родина»)
  • Весь Гудаутский район обзорно, до Нового Афона
  • Крепость Анакопия

Организационные детали

  • Для прохождения границы нужен паспорт гражданина РФ или заграничный паспорт. Для детей — оригинал свидетельства о рождении. Путешествуя с внуками или чужими детьми, необходимо оформить нотариально заверенную доверенность на пересечение границы с Абхазией
  • Из Адлера стоимость ниже, см. категории билетов
  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе

Дополнительно по желанию группы:

  • Молочный водопад за озером Рица (30 мин.) + село Лыхны с храмом 10 века (30 мин.) — 500 ₽
  • Новоафонская пещера (1,5 часа) — 700 ₽
  • Тарзанка (зиплайн) — 1000 ₽
  • Дача Сталина (25 мин.) — 300 ₽

ежедневно в 05:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3000 ₽
Дети 8-12 лет2800 ₽
Дети до 7 лет2000 ₽
Адлер2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ближайшей к вам остановке в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 925 туристов
Мы покажем вам все интересные места в Сочи. На наших программах вы влюбитесь в это удивительное место! Прислушиваемся к вашим пожеланиям, поэтому сделаем ваш день незабываемым!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Галина
Галина
8 окт 2025
За один день получила общее представление об Абхазии. И это прекрасно. Оксана, экскурсовод, прекрасно подавала информацию, отвечала на интересующие вопросы. В этой экскурсии прекрасное сочетание природных красот Абхазии и исторических мест. Однозначно рекомендую
Инна
Инна
8 мая 2025
Больше спасибо за экскурсию. Давно мечтала побывать в Абхазии. Вчера моя мечта осуществилась. За один день я увидела очень много красивых мест. Всё организованно на высшем уровне. Экскурсоводу отдельное спасибо, очень позитивный молодой человек)))
Андрей
Андрей
11 фев 2025
Люблю путешествия и всегда заказываю экскурсии. На Трипстер заказал первый раз. Очень понравилось организация. Все четко. Хорошо продуман тайминг. Красивые локации, аккуратные водители, интересные и грамотные экскурсоводы. Не скучно. Благодарю Наталью, позвонила, все объяснила, ответила на все вопросы Спасибо за шикарный день. Рекомендую!

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии из Сочи

Лучшее в Абхазии: Новый Афон и Гагра из Сочи
На машине
12 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические тайны Нового Афона и Гагры
Погрузитесь в историю Нового Афона и Гагры, посетите монастыри, пещеры и водопады, узнайте легенды и факты о знаменитых местах
Начало: Заберу от место проживания в центральном Сочи или ...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
16 800 ₽ за всё до 4 чел.
Из Сочи - в Гагру, Новый Афон и на озеро Рица за красотой и наследием Абхазии
На машине
12 часов
200 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сочи - в Гагру, Новый Афон и на озеро Рица за красотой и наследием Абхазии
Познакомиться с историей, обычаями и кухней региона в поездке по самым живописным местам
Начало: От отеля, где вы остановились
Завтра в 08:30
12 ноя в 08:30
от 16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Гагра и озеро Рица - первое знакомство с Абхазией
На машине
9 часов
118 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гагра и озеро Рица: эксклюзивное путешествие из Сочи
Исследуйте живописные уголки Абхазии: от культурных памятников до природных чудес в уютной индивидуальной обстановке
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
Завтра в 05:30
11 ноя в 05:30
от 13 900 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи