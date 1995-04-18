Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Вас ждёт увлекательнейший интерактивный мастер-класс по домашнему пивоварению с дегустацией пенного!

Мастер-класс по домашнему пивоварению включает в себя все этапы приготовления настоящего зернового пива, от помола солода до постановки сусла на брожение.

Подробнее о ходе мастер-класса

Каждый этап сопровождается подробным рассказом о том, что происходит в данный момент, какие процессы запускаются и как они протекают. Участник сможет принять непосредственное участие в каждом этапе и получить не только теоретические знания, но и практические.

В процессе мастер-класса предусмотрена дегустация пенного, сваренного ранее в мастерской. Во время дегустации разбираются отличия различных сортов друг от друга. Участникам предлагается попробовать от трех сортов хмельного.

О технологии изготовления

Во время проведения мастер-класса используется оборудование без автоматики, все операции осуществляются вручную. Это позволяет максимально погрузится в процесс пивоварения и почувствовать себя настоящим пивоваром.

Что ещё

Мероприятие проходит как диалог, наши ведущие стараются отвечать на любые интересующие участников вопросы о пивоварении.

Примерно через месяц, когда пройдут все процессы ферментации и карбонизации пива, мы отправим участникам целый ящик того пенного, которое они сварили!