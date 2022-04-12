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Интерактивные экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Интерактивные» в Сочи, цены от 1000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Экскурсия-квиз по центру Сочи
Пешая
3 часа
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия-квиз по центру Сочи
Исследовать город в деталях - с вопросами, фактами и интерактивом
Начало: Около Зимнего театра
Завтра в 15:00
6 июл в 08:00
3800 ₽3999 ₽ за всё до 5 чел.
«Пиксель Рум» - игры на интерактивном полу
Пешая
15 минут
Индивидуальная
до 1 чел.
«Пиксель Рум» - игры на интерактивном полу
Начало: Пгт Сириус, ул. Триумфальная, д. 26
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за экскурсию
Билет в интерактивный парк развлечений Magic Park
1 час
Билеты
Билет в интерактивный парк развлечений Magic Park
Погрузиться в мир цифровой магии и весело провести время
Начало: На ул. Навагинская
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1500 ₽ за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    12 апреля 2022
    Интерактивный мастер-класс по домашнему пивоварению
    Будучи ценителями пива, решили пойти на мастер-класс в Black Craft-Сочи и не прогадали! Николай-настоящий профессионал своего дела! Очень интересный и
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    содержательный рассказ об истории пивоварения, чередующийся с дегустацией вкуснейшего пленного напитка, позволил трём часам пролететь абсолютно незаметно. А участие в процессе приготовления пива и вообще позволило окунуться в атмосферу средневековья. Такие люди, как Николай, позволят нам наслаждаться любимым напитком, не выезжая за пределы Родины!

  • d
    dr.ray
    23 февраля 2022
    Интерактивный мастер-класс по домашнему пивоварению
    Спасибо большое Николаю за интересный и приятный вечер! Поведал нам о сложном многообразном, полном тонкостей и ньюансов мире пива. Время пролетело не заметно за беседой, дегустацией и процессом пивоварения в уютном месте и в непринужденной атмосфере.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Интерактивные»

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  7. Олимпийский Парк
  8. Зимний Театр
  9. Гора Ахун
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2025
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