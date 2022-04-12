Интерактивный мастер-класс по домашнему пивоварению

читать дальше содержательный рассказ об истории пивоварения, чередующийся с дегустацией вкуснейшего пленного напитка, позволил трём часам пролететь абсолютно незаметно. А участие в процессе приготовления пива и вообще позволило окунуться в атмосферу средневековья. Такие люди, как Николай, позволят нам наслаждаться любимым напитком, не выезжая за пределы Родины!

Будучи ценителями пива, решили пойти на мастер-класс в Black Craft-Сочи и не прогадали! Николай-настоящий профессионал своего дела! Очень интересный и