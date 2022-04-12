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5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия-квиз по центру Сочи
Исследовать город в деталях - с вопросами, фактами и интерактивом
Начало: Около Зимнего театра
Завтра в 15:00
6 июл в 08:00
3800 ₽
3999 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
«Пиксель Рум» - игры на интерактивном полу
Начало: Пгт Сириус, ул. Триумфальная, д. 26
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за экскурсию
Билеты
Билет в интерактивный парк развлечений Magic Park
Погрузиться в мир цифровой магии и весело провести время
Начало: На ул. Навагинская
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1500 ₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 апреля 2022Интерактивный мастер-класс по домашнему пивоварениюБудучи ценителями пива, решили пойти на мастер-класс в Black Craft-Сочи и не прогадали! Николай-настоящий профессионал своего дела! Очень интересный и
- ddr.ray23 февраля 2022Интерактивный мастер-класс по домашнему пивоварениюСпасибо большое Николаю за интересный и приятный вечер! Поведал нам о сложном многообразном, полном тонкостей и ньюансов мире пива. Время пролетело не заметно за беседой, дегустацией и процессом пивоварения в уютном месте и в непринужденной атмосфере.
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