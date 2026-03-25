Кулинарный мастер-класс в Сочи: 3 блюда Кавказа + дегустация вин

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первого знакомства просто супер программа:

- начинается все с дегустации домашнего вина, которое их семья делает уже несколько поколений, нам предложили 6 видов - два белого и четыре красного, мне в сердечко запали Белое французский Мускат (девочки такие девочки) и Красное Каберне. Вино очень вкусное и питкое, появляется приятный хмель, так как оно полностью домашнее и с коротким сроком хранения без лишнего брожения - разрешается деткам по чуть-чуть (Димка заценил по глоточку);

- во время дегустации нас научили правильно чокаться по "кавказски" и пить на брудершафт по всем канонам южного застолья, от хозяев звучали тосты и через 10 минут мы уже чувствовали себя максимально по домашнему. Также мы проверили вино на подлинность - Дима рисовал разными видами вина и при засыхании оно меняло оттенки - красное вино играло фиолетовыми, розовыми и даже оливковыми цветами;

- дальше нас ожидали кулинарные МК - мы научились готовить долму, лепить хинкали и создавать хачипури лодочки. Все вплоть до теста мы готовили сами, заворачивали и крутили наши кулинарные шедевры, наслаждаясь вином и музыкой с настоящего винила. Деткам они помогают, а взрослые быстро улавливают технику. Пока одно блюдо отправляется на варку/выпекание мы делаем следующее, поэтому нет затянувшихся пауз;

- кульминацией вечера был ужин из блюд, которые мы сделали сами - это очень вкусно, я никогда не думала что долма бывает такой тающей во рту, а маленькие хинкали сочными, а какой вкус от собственно вылепленного хачапури, ммммммм… ….;

- завершился вечер дегустацией крепких напитков на основе виноградного жмыха в игровой форме - так мой муж исполнил знаменитый танец Челентано из фильма Укрощение Строптивого, а я научилась говорить тосты в стиле кавказского застолья Всем рекомендую съездить к ребятам на мероприятие или экскурсию - вы получите море позитивных эмоций, попробуете вкусное вино и однозначно захотите вернутся к ним еще