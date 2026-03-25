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Кулинарный мастер-класс в Сочи: 3 блюда Кавказа + дегустация вин

Приготовить хачапури, долму и хинкали под домашние напитки из винограда и развлечения от тамады
На уютной семейной винодельне вы приготовите традиционные блюда и станете участником настоящего кавказского застолья. Под тосты тамады попробуете собственные кулинарные шедевры. И по желанию станцуете в винограде как Адриано Челентано!
5
9 отзывов
Кулинарный мастер-класс в Сочи: 3 блюда Кавказа + дегустация вин
Кулинарный мастер-класс в Сочи: 3 блюда Кавказа + дегустация вин
Кулинарный мастер-класс в Сочи: 3 блюда Кавказа + дегустация вин

Описание мастер-класса

  • Мастер-класс пройдёт на территории небольшого виноградника и сада — в уютной закрытой беседке с кондиционером. При желании вы сможете сделать фото в национальных папахах.
  • Сначала вас ждёт дегустация: 2 вида белого вина (сухое цитронный магарача, полусладкое французский мускат) и 3 вида красного (сухое саперави, полусухое бычий глаз, полусладкое бычий глаз/мускат). Во время готовки можно безлимитно пить понравившееся вино или домашние компоты.
  • Затем вы приготовите 3 блюда кавказской кухни: долму (5 шт. на чел.), хинкали (3 шт. на чел.) и хачапури с сыром (1 шт. на чел.).
  • После мастер-класса накроем большой стол: ваши блюда, домашние соленья, а также дегустация чачи и коньяка.
  • В течение вечера будут тосты, мини-активности от тамады, например, выпить с соседом на брудершафт, но по-кавказски, или станцевать в винограде как Адриано Челентано.
  • А ещё вы узнаете, как приготовить домашнее вино и проверить подручными способами его качество.
  • Научитесь правильно чокаться бокалами и говорить тосты.

Организационные детали

  • Все продукты и безлимитная дегустация домашних напитков включены.
  • До винодельни вы добираетесь самостоятельно. Можем встретить у автобусной остановки «Известия».
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 18:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Дети до 5 летБесплатно
Дети 12 - 17 лет2700 ₽
Дети 6 - 11 лет1350 ₽
Стандартный3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Верхнеизвестинская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1958 туристов
Экскурсии проводят Екатерина — опытный гид с чувством юмора и лёгкой подачей материала — и Олег — коренной житель, знающий множество интересных историй и секретных мест. Стаж вождения гидов более 15 лет. Вам будет комфортно, безопасно, весело и познавательно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
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1
Алена
Приезжая куда либо отдыхать всегда хочется местного калорита и вот в Сочи мы нашли крутых ребят, которые проводят очень душевные мероприятия.
Мы выбрали Кулинарный МК у Виноделов и не пожалели, для
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первого знакомства просто супер программа:
- начинается все с дегустации домашнего вина, которое их семья делает уже несколько поколений, нам предложили 6 видов - два белого и четыре красного, мне в сердечко запали Белое французский Мускат (девочки такие девочки) и Красное Каберне. Вино очень вкусное и питкое, появляется приятный хмель, так как оно полностью домашнее и с коротким сроком хранения без лишнего брожения - разрешается деткам по чуть-чуть (Димка заценил по глоточку);
- во время дегустации нас научили правильно чокаться по "кавказски" и пить на брудершафт по всем канонам южного застолья, от хозяев звучали тосты и через 10 минут мы уже чувствовали себя максимально по домашнему. Также мы проверили вино на подлинность - Дима рисовал разными видами вина и при засыхании оно меняло оттенки - красное вино играло фиолетовыми, розовыми и даже оливковыми цветами;
- дальше нас ожидали кулинарные МК - мы научились готовить долму, лепить хинкали и создавать хачипури лодочки. Все вплоть до теста мы готовили сами, заворачивали и крутили наши кулинарные шедевры, наслаждаясь вином и музыкой с настоящего винила. Деткам они помогают, а взрослые быстро улавливают технику. Пока одно блюдо отправляется на варку/выпекание мы делаем следующее, поэтому нет затянувшихся пауз;
- кульминацией вечера был ужин из блюд, которые мы сделали сами - это очень вкусно, я никогда не думала что долма бывает такой тающей во рту, а маленькие хинкали сочными, а какой вкус от собственно вылепленного хачапури, ммммммм… ….;
- завершился вечер дегустацией крепких напитков на основе виноградного жмыха в игровой форме - так мой муж исполнил знаменитый танец Челентано из фильма Укрощение Строптивого, а я научилась говорить тосты в стиле кавказского застолья Всем рекомендую съездить к ребятам на мероприятие или экскурсию - вы получите море позитивных эмоций, попробуете вкусное вино и однозначно захотите вернутся к ним еще

Приезжая куда либо отдыхать всегда хочется местного калорита и вот в Сочи мы нашли крутых ребят, которые проводят очень душевные мероприятия.
Приезжая куда либо отдыхать всегда хочется местного калорита и вот в Сочи мы нашли крутых ребят, которые проводят очень душевные мероприятия.
Приезжая куда либо отдыхать всегда хочется местного калорита и вот в Сочи мы нашли крутых ребят, которые проводят очень душевные мероприятия.
Приезжая куда либо отдыхать всегда хочется местного калорита и вот в Сочи мы нашли крутых ребят, которые проводят очень душевные мероприятия.
Приезжая куда либо отдыхать всегда хочется местного калорита и вот в Сочи мы нашли крутых ребят, которые проводят очень душевные мероприятия.
Приезжая куда либо отдыхать всегда хочется местного калорита и вот в Сочи мы нашли крутых ребят, которые проводят очень душевные мероприятия.
Приезжая куда либо отдыхать всегда хочется местного калорита и вот в Сочи мы нашли крутых ребят, которые проводят очень душевные мероприятия.
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Олег
Экскурсия очень понравилась, аналогов в Сочи нет.
Время пролетело незаметно. Еды приготовили много и получилось супер вкусно. Все это сопровождалось тостами и юморными рассказами от Екатерины, ну и потрясающим домашним вином,
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которое лилось рекой!
Однозначно всем рекомендую, цена для такого мероприятия очень невысокая. А сколько смеха и души было в этой экскурсии.
Но самое интересное - новые знакомства, кулинарный опыт и то, что я никогда не пробовал ранее - танец в ВИНОГРАДЕ 🤘 Еще хочу отметить, что это очень стильное место, очень чисто и много фото локаций как в помещении, так и в саду на винограднике. Все продумано до мелочей.
Спасибо Екатерина! Я вернусь ❤️

Экскурсия очень понравилась, аналогов в Сочи нет.
Экскурсия очень понравилась, аналогов в Сочи нет.
Экскурсия очень понравилась, аналогов в Сочи нет.
Экскурсия очень понравилась, аналогов в Сочи нет.
Экскурсия очень понравилась, аналогов в Сочи нет.
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Александра
очень классно провели время! спасибо большое организаторам❤️
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А
Мы с супругой решили, что "Вдвоем скучно)))+ ребенок" и отправились на гастрономический мастер-класс, который оказался настоящим открытием! Екатерина и Олег устроили нам незабываемый вечер: сначала угощали вином собственного приготовления —
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целых семь разных вкусов, каждый из которых был уникальным откровением для нашего вкуса.

Сам процесс готовки стал увлекательным приключением: мы с удовольствием готовили долму, хачапури и хинкали, дочка (9 лет) тоже готовила сама!))) и наконец-то отдохнула от телефона.
Мы наслаждались атмосферой, пропитанной музыкой на винтажных пластинках. Особенно запомнился забавный момент с разминанием винограда ногами — это было не просто занятие, а настоящий ритуал, объединивший всех присутствующих на мастер-классе.

Игра в рюмочки))) уже под крепкие напитки, добавили в наше времяпровождение нотку веселья и непринужденности. Спасибо огромное Екатерине и Олегу за их невероятное гостеприимство, теплоту и мастерство в организации!
Этот вечер останется в наших воспоминаниях как один из самых приятных и запоминающихся.
Рекомендую, оценка 10 из 5!!!

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М
Необычный формат вкусного

гастромероприятия. С

удовольствием попробовали

пять различных вин этой

хлебосольной и дружной семьи.

Запомнилось всем гостям

совершенное разное вино, как

говорится: На вкус и цвет. Были

красные и белые вина из

разных сортов, полусухие,

полусладкие и крепкие, как

чача
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и коньяк. Под задушевный

рассказ семейного сомелье

Екатерины и грамотные

поправки уже специалиста

Олега мы распробовали новые

для нас вина и под

руководством хозяйки

приготовили несколько блюд

местной кавказской кухни.

Удалось всем гостям и

изготовить и поужинать

нашими экспериментами-

делали долму, хачапури-

лодочку, хинкали. Вкусно, по

семейному, и конечно познавательно.

Советую гостям нашего славного берега побывать в гостях у чудесной семьи и провести вечер с вином и ужином. С уважением Людмила

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А
Это был правильный выбор. Весело и интересно, все были вовлечены. Наши мужчины и дети, весьма далекие от кухонных дел, с удовольствием хозяйничали. Как результат-прекрасно проведенное время и кулинарные шедевры под чутким руководством, сотворенные своими руками и очень вкусное вино конечно))
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