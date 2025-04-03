Путешествие на катере по Черному морю подарит возможность поймать до 200 видов рыбы, включая барабульку и кефаль. В завершение прогулки приготовленный на борту улов станет отличным обедом. Удочки и снасти предоставляются, ограничений по улову нет. Легкий бриз и виды побережья Сочи сделают поездку незабываемой. Отличный способ провести время на воде и насладиться свежей рыбой
5 причин купить эту экскурсию
- 🎣 Уникальная рыбалка в открытом море
- 🚤 Комфортабельный катер с капитаном
- 🐟 До 200 видов рыбы в улове
- 🍽️ Обед из свежего улова на борту
- 📸 Прекрасные виды сочинского побережья
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в рыбалке и пикнике - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и море спокойное. В апреле и октябре также можно насладиться морским путешествием, но температура воды может быть ниже. В зимние месяцы, с ноября по март, рыбалка возможна, но стоит учитывать прохладную погоду и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Сочинское побережье
Описание экскурсии
Ловись, рыбка!
Вы отправитесь в 3-часовое морское приключение на катере и поймаете свою «золотую рыбку», а лучше — целую стаю! Это может быть барабулька, стерлядь, кефаль, окунь, ставрида, мигрирующий угорь и ещё около 200 видов. В открытом море рыба глотает крючки даже без наживки — только успевай таскать по несколько штук за раз!
Легкий бриз, морской воздух и чудесные виды сочинского побережья — приятные бонусы нашей прогулки. Делайте фото, снимайте видео, наслаждайтесь!
Обед на борту
Финалом путешествия станет приготовление свежего улова прямо на борту катера. Вкус такой рыбки восхитителен!
Организационные детали
- Прогулка проходит на однопалубном 11-местном катере «Николь»
- Удочки, снасти, улов и приготовление рыбы входят в стоимость прогулки. Ограничений по количеству пойманной рыбы нет.
ежедневно в 08:00, 11:00 и 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
|Дети до 10 лет
|3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кассы №4 в Морском порту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1209 туристов
За 11 лет работы свой отдых мне доверили более 30000 счастливых путешественников. Я предлагаю разнообразные форматы групповых и индивидуальных экскурсий ежедневно и круглый год. А также аренду комфортабельного трансфера для ваших путешествий.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам очень понравилась экскурсия 🥰 сходили в море, поймали рыбу, приготовили ее и увидели дельфинов, все как хотели ☺️ правда немного укачало, в итоге все успели за 2 часа сделать и попросились коллективно на берег 😂😂😂 все-таки 3 часа в море тяжело дается для людей, которые не так часто ходят в море ☺️ но мы не пожалели, все-равно рекомендуем 👍
Елена
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв!
Вам был полезен этот отзыв?
Все прошло хорошо - на катере катались, рыбу поймали, дельфинов видели, закат встретили👍🏻 На пикник рыбы не наловили, но местных котов порадовали. Спасибо, нам все понравилось.
Елена
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Как хорошо, туристы довольны и коты сыты! Ждем вас снова!
Вам был полезен этот отзыв?
Всё понравилось, вышли в море, половили рыбу методом гирлянды) рыбу пожарили, получилось очень вкусно!
Единственное рекомендую всем без исключения пить таблетки против укачивания)
Единственное рекомендую всем без исключения пить таблетки против укачивания)
Вам был полезен этот отзыв?
Не поймали ни одной рыбки.
Ничего соответственно не пожарили и ни поели( Капитан привёз в одну точку и всё.
Даже не попытался сменить место. Может там было бы удачнее.
И почти на час
Ничего соответственно не пожарили и ни поели( Капитан привёз в одну точку и всё.
Даже не попытался сменить место. Может там было бы удачнее.
И почти на час
Вам был полезен этот отзыв?
Замечательный капитан не только управлял нашим судном, но и обучил азам морской рыбалки, накормил вкусной свежеприготовленной на мангале в открытом море рыбой. 31 декабря не было холодно. Огромное спасибо Дмитрию-капитану!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличная прогулка с рыбалкой! Юрий-отличный капитан! Все остались довольны!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Черноморская рыбалка и пикник в открытом море»
Индивидуальная
до 8 чел.
Морская прогулка на круизной яхте - в индивидуальном формате
Сходите на прогулку на круизной яхте - если вам важен более просторный и комфортный борт без акцента на ловлю
Начало: Сириус (Адлер). Так же есть яхта в морпорту Сочи
Большой индивидуальный катер, возможность купания и расслабленной прогулки по побережью - близкая по настрою морская активность
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Морская прогулка в Сочи на итальянской яхте
Сходите на часовую прогулку на итальянской яхте - компактный и стильный морской отдых после рыбалки
Начало: На улице Несебрской
Короткая яхтенная прогулка даёт красивые виды и фотомоменты - легко добавить в программу дня
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
Посетите двухчасовую парусную прогулку на «Lilac» - более медитативный морской формат с возможностью фото и купания
Начало: В Имеретинском порту Адлера
Парусная яхта меняет ощущение моря: спокойнее, романтичнее, но сохраняет морскую тему
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 27 900 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Морская прогулка на моторном катамаране в Сочи
Сходите на морскую прогулку на моторном катамаране - если хотите простор для компании и спокойный рейс с купанием
Начало: В Центральном морском порту Сочи
Катамаран - устойчивый и комфортный лодочный формат, хорошо подходит для семьи после рыбалки
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 22 900 ₽ за всё до 10 чел.
4500 ₽ за человека