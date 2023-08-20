Выйти в море, поймать рыбку и сразу же её съесть
С берега рыбу ловить трудно, другое дело — открытое море.
Водные просторы полны вкусной добычи, и мы предлагаем вам отправиться на охоту за обитателями морских глубин.
Вас ждёт прогулка на комфортабельном катере с капитаном, рыбалка, а в финале — сытный обед, который приготовят прямо на борту.
Водные просторы полны вкусной добычи, и мы предлагаем вам отправиться на охоту за обитателями морских глубин.
Вас ждёт прогулка на комфортабельном катере с капитаном, рыбалка, а в финале — сытный обед, который приготовят прямо на борту.
Ближайшие даты:
20
авг
авг
21
авг
авг
22
авг
авг
23
авг
авг
24
авг
авг
25
авг
авг
26
авг
авг
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Ловись, рыбка!
Вы отправитесь в 3-часовое морское приключение на катере и поймаете свою «золотую рыбку», а лучше — целую стаю! Это может быть барабулька, стерлядь, кефаль, окунь, ставрида, мигрирующий угорь и ещё около 200 видов. В открытом море рыба глотает крючки даже без наживки — только успевай таскать по несколько штук за раз!
Легкий бриз, морской воздух и чудесные виды сочинского побережья — приятные бонусы нашей прогулки. Делайте фото, снимайте видео, наслаждайтесь!
Обед на борту
Финалом путешествия станет приготовление свежего улова прямо на борту катера. Вкус такой рыбки восхитителен!
Организационные детали
- Прогулка проходит на однопалубном 11-местном катере «Николь»
- Удочки, снасти, улов и приготовление рыбы входят в стоимость прогулки. Ограничений по количеству пойманной рыбы нет.
ежедневно в 09:00 и 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у кассы №4 в Морском порту
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Сочи
За 11 лет работы свой отдых мне доверили более 30000 счастливых туристов. Я предлагаю разнообразные форматы групповых и индивидуальных экскурсий ежедневно и круглый год. А также аренду комфортабельного трансфера для ваших путешествий. Для бронирования экскурсий вы можете заполнить заявку на сайте или связаться со мной по удобному для вас мессенджеру.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи
Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Активный отдых
Гастрономические
Рыбалка
Природа и пейзажи
Животные
Природа
Для студентов
Активности
Похожие туры из Сочи
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в мини-группе
Разведать лучшие рыбные места в окрестностях Сочи
в Адлере
Завтра
21 авг
22 авг
23 авг
2 400₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Черноморская рыбалка
Поймать на крючок черноморскую рыбу, прокатиться на волнах и приготовить обед на борту
Рыбалку проводим в Кудепсте и Сириусе
Сегодня
Завтра
21 авг
22 авг
27002 295₽ за человека
Мини-группа
3 часа
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
Выйти в открытое море, чтобы насладиться видами, поймать рыбу и тут же её приготовить
в порту Сочи
Сегодня
Завтра
21 авг
22 авг
2 800₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании