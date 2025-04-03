Путешествие на катере по Черному морю подарит возможность поймать до 200 видов рыбы, включая барабульку и кефаль. В завершение прогулки приготовленный на борту улов станет отличным обедом. Удочки и снасти предоставляются, ограничений по улову нет. Легкий бриз и виды побережья Сочи сделают поездку незабываемой. Отличный способ провести время на воде и насладиться свежей рыбой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для участия в рыбалке и пикнике - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и море спокойное. В апреле и октябре также можно насладиться морским путешествием, но температура воды может быть ниже. В зимние месяцы, с ноября по март, рыбалка возможна, но стоит учитывать прохладную погоду и возможные осадки.

Сейчас август — это идеальное время.