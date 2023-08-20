С берега рыбу ловить трудно, другое дело — открытое море. Водные просторы полны вкусной добычи, и мы предлагаем вам отправиться на охоту за обитателями морских глубин. Вас ждёт прогулка на комфортабельном катере с капитаном, рыбалка, а в финале — сытный обед, который приготовят прямо на борту.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ловись, рыбка!

Вы отправитесь в 3-часовое морское приключение на катере и поймаете свою «золотую рыбку», а лучше — целую стаю! Это может быть барабулька, стерлядь, кефаль, окунь, ставрида, мигрирующий угорь и ещё около 200 видов. В открытом море рыба глотает крючки даже без наживки — только успевай таскать по несколько штук за раз!

Легкий бриз, морской воздух и чудесные виды сочинского побережья — приятные бонусы нашей прогулки. Делайте фото, снимайте видео, наслаждайтесь!

Обед на борту

Финалом путешествия станет приготовление свежего улова прямо на борту катера. Вкус такой рыбки восхитителен!

Организационные детали