Что вас ожидает

Прибрежные красоты Абхазии

В курортной Пицунде вы сможете оценить природные пейзажи края, в теплое время поплавать и позагорать в самом чистом и теплом море 🌊 во всем регионе, подышите воздухом в реликтовых сосновых рощах. Познакомитесь с памятниками архитектуры — осмотрите руины древних сооружений, собор Андрея Первозванного и средневековые крепостные стены. А в Гагре пройдете по местам съемок советских фильмов, сфотографируетесь 📸 у Гагрской колоннады и узнаете о роли принца Ольденбургского в жизни города.

Живописный путь к национальному парку

Весь путь будет по-настоящему завораживающим: вы увидите шумные горные реки, изобилие растительности и красивые 🤩 заснеженные вершины гор ⛰️. Преодолеете зрелищный Юпшарский каньон, или «Каменный мешок». А также заедете на Голубое озеро с водой редкого неземного цвета.

Обворожительная Рица

Еще немного — и вы у природной жемчужины Абхазии, озера в окружении остроконечных гор с белоснежными вершинами. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться красотами Рицинского национального парка, отдохнуть на берегу и сделать фотографии места, название которого уже давно стало нарицательным.

Дача Сталина

Далее вы проследуете в историческое место — резиденцию главы СССР. На даче, где Сталин был всего несколько раз, вы узнаете, какие силы и средства были задействованы для возведения сооружения, как прямо в горах прокладывали дорогу к правительственному объекту и как отдыхал среди красот Абхазии советский вождь.

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