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Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии

Оценить пейзажи абхазской природы, посетить правительственную дачу и осмотреть старинные сооружения

Петрос
Петрос – Гид из Сочи
Вы побываете в знаменитых курортных городах региона, узнаете об их античном наследии, пройдете по местам съемок советского кино 🎥 и искупаетесь в самом чистом и теплом море 🌊 на побережье.

Увидите картинные пейзажи Голубого озера, красавицы-Рицы и живописного Юпшарского каньона.

А также осмотрите интерьеры сталинской резиденции.
Задать вопросОбычно отвечает за 43 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии

Что вас ожидает

Прибрежные красоты Абхазии
В курортной Пицунде вы сможете оценить природные пейзажи края, в теплое время поплавать и позагорать в самом чистом и теплом море 🌊 во всем регионе, подышите воздухом в реликтовых сосновых рощах. Познакомитесь с памятниками архитектуры — осмотрите руины древних сооружений, собор Андрея Первозванного и средневековые крепостные стены. А в Гагре пройдете по местам съемок советских фильмов, сфотографируетесь 📸 у Гагрской колоннады и узнаете о роли принца Ольденбургского в жизни города.

Живописный путь к национальному парку
Весь путь будет по-настоящему завораживающим: вы увидите шумные горные реки, изобилие растительности и красивые 🤩 заснеженные вершины гор ⛰️. Преодолеете зрелищный Юпшарский каньон, или «Каменный мешок». А также заедете на Голубое озеро с водой редкого неземного цвета.

Обворожительная Рица
Еще немного — и вы у природной жемчужины Абхазии, озера в окружении остроконечных гор с белоснежными вершинами. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться красотами Рицинского национального парка, отдохнуть на берегу и сделать фотографии места, название которого уже давно стало нарицательным.

Дача Сталина
Далее вы проследуете в историческое место — резиденцию главы СССР. На даче, где Сталин был всего несколько раз, вы узнаете, какие силы и средства были задействованы для возведения сооружения, как прямо в горах прокладывали дорогу к правительственному объекту и как отдыхал среди красот Абхазии советский вождь.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты 🎫 в Рицинский национальный парк 🌳 — 350 руб. /взрослого, 100 руб. /ребенка 8-12 лет, дети до 8 лет — бесплатно; дача Сталина — 250 руб. /человека
  • Экскурсию можно начать в Сочи или Адлере (во втором случае стоимость на 1000 руб. меньше)
  • Продолжительность экскурсии 🧭 от 10 до 12 часов по договоренности
Начало и место завершения
🚩 в Сочи/Адлере
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Петрос
Петрос
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Петрос, мне 39 лет. Я провожу экскурсии по Сочи, Абхазии и всему Черноморскому побережью с 2005 года. Очень люблю свою работу и надеюсь на скорую встречу с вами!
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Петрос проводит ещё 4 экскурсии

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