Озеро Рица и прибрежные красоты: индивидуальная экскурсия из Сочи
Оценить пейзажи абхазской природы, посетить правительственную дачу и осмотреть старинные сооружения
Вы побываете в знаменитых курортных городах региона, пройдете по местам съемок советского кино и искупаетесь в самом чистом и теплом море на побережье. Увидите картинные пейзажи Голубого озера, красавицы-Рицы и живописного Юпшарского каньона. А также осмотрите интерьеры сталинской резиденции.
В курортной Гагре вы пройдёте по местам съёмок советских фильмов, сфотографируетесь у Гагрской колоннады. Увидите ресторан Гагрипш, узнаете историю принца Ольденбургского.
Живописный путь к национальному парку
Весь путь будет по-настоящему завораживающим: вы увидите шумные горные реки, изобилие растительности и красивые заснеженные вершины гор. Преодолеете зрелищный Юпшарский каньон, или «Каменный мешок». А также заедете на Голубое озеро с водой редкого неземного цвета.
Обворожительная Рица
Ещё немного — и вы у природной жемчужины Абхазии, озера в окружении остроконечных гор с белоснежными вершинами. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться красотами Рицинского национального парка, отдохнуть на берегу и сделать фотографии места, название которого уже давно стало нарицательным.
Дача Сталина
Далее вы проследуете в историческое место — резиденцию главы СССР, где Сталин был всего несколько раз. По пути увидим красивейший водопад Молочный и птичий клюв
Организационные детали
Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Адлера и Сочи в Абхазию и обратно. Летом трансфер из центрального района Сочи в 6:00 утра
Дополнительные расходы: билеты в Рицинский национальный парк — 1000 ₽/взрослый, 500 ₽/ребёнок 8-12 лет, дети до 8 лет — бесплатно; дача Сталина — 600 ₽ за чел.
Обед будет в ресторане «Абхазский двор» средний чек — от 1000 ₽ с чел.
Продолжительность программы от 9 до 11 часов по договоренности
С вами будет один из сопровождающих из нашей команды
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля, Сочи, Хоста, Адлер, Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петрос — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1960 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Петрос, мне 43 года. Я и моя команда организуем поездки по Сочи и по Абхазии с 2005 года. Очень люблю свою работу и надеюсь на скорую встречу с вами!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
Нас сопровождал потрясающий гид Петрос. Спасибо вам, дорогой наш, большое. Прощались как добрые друзья. Сама экскурсия прошла в чудесной дружеской расслабленной атмосфере. При этом узнали много интересной и полезной информации и читать дальшеуменьшить
о Сочи, и об Абхазии. Заявленный в описании маршрут дополняли по ходу движения. Петрос знает и охотно подсказывает и исторические места, и залы дегустации. С пониманием и трепетом относится к маленьким женским слабостям: от интересных сувениров до уникального вина. Остались очень довольны. Рекомендуем!
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Яна
Хочу оставить отзыв о нашей индивидуальной экскурсии на озеро Рица. Мы с мужем брали экскурсию во время отпуска в Сочи, и остались в полном восторге.
Отдельная благодарность нашему экскурсоводу Петросу, так читать дальшеуменьшить
как он провёл экскурсию на высшем уровне. Очень интересно рассказывал об Абхазии, её истории, культуре и местных особенностях. Поездка прошла легко, комфортно и очень душевно. Маршрут был прекрасно организован, мы увидели невероятные по красоте места, сделали много остановок для фото и спокойно насладились природой. Петрос был внимателен, отвечал на все вопросы и создавал очень приятную атмосферу на протяжении всей поездки. Озеро Рица - место потрясающей красоты, и благодаря такому гиду впечатления от поездки стали ещё ярче.
Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Однозначно рекомендуем.
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А
Анна
Посетили с Петросом прекрасную Абхазию. Отличные впечатления от поездки, великолепные виды, вкуснейшая еда и очень приятная компания гида. Спасибо большое за подаренные эмоции и впечатления! Обязательно вернемся еще!
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Юлия
Отличная экскурсия! 🌟
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Д
Дарья
отличная экскурсия! спасибо большое Петросу за интересные локации и рассказ. Комфортный большой авто с кондиционером, дополнительно договорились и забрал нас из Красной Поляны! в общем, один восторг будем рекомендовать друзьям 😊
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Елена
Хотим с мужем искренне поблагодарить Алима за эту красивую, комфортную и очень грамотную экскурсию! Здорово что нам так с вами повезло, конечно когда понимаешь, что общаешься с человеком с историческим образованием, и интелегентом, то хочется обязательно написать отзыв!!! Алим еще раз спасибо Вам!
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