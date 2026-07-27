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Озеро Рица и прибрежные красоты: индивидуальная экскурсия из Сочи

Оценить пейзажи абхазской природы, посетить правительственную дачу и осмотреть старинные сооружения
Вы побываете в знаменитых курортных городах региона, пройдете по местам съемок советского кино и искупаетесь в самом чистом и теплом море на побережье. Увидите картинные пейзажи Голубого озера, красавицы-Рицы и живописного Юпшарского каньона. А также осмотрите интерьеры сталинской резиденции.
4.9
51 отзыв
Озеро Рица и прибрежные красоты: индивидуальная экскурсия из Сочи
Озеро Рица и прибрежные красоты: индивидуальная экскурсия из Сочи
Озеро Рица и прибрежные красоты: индивидуальная экскурсия из Сочи

Описание экскурсии

Прибрежные красоты Абхазии

В курортной Гагре вы пройдёте по местам съёмок советских фильмов, сфотографируетесь у Гагрской колоннады. Увидите ресторан Гагрипш, узнаете историю принца Ольденбургского.

Живописный путь к национальному парку

Весь путь будет по-настоящему завораживающим: вы увидите шумные горные реки, изобилие растительности и красивые заснеженные вершины гор. Преодолеете зрелищный Юпшарский каньон, или «Каменный мешок». А также заедете на Голубое озеро с водой редкого неземного цвета.

Обворожительная Рица

Ещё немного — и вы у природной жемчужины Абхазии, озера в окружении остроконечных гор с белоснежными вершинами. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться красотами Рицинского национального парка, отдохнуть на берегу и сделать фотографии места, название которого уже давно стало нарицательным.

Дача Сталина

Далее вы проследуете в историческое место — резиденцию главы СССР, где Сталин был всего несколько раз. По пути увидим красивейший водопад Молочный и птичий клюв

Организационные детали

  • Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Адлера и Сочи в Абхазию и обратно. Летом трансфер из центрального района Сочи в 6:00 утра
  • Дополнительные расходы: билеты в Рицинский национальный парк — 1000 ₽/взрослый, 500 ₽/ребёнок 8-12 лет, дети до 8 лет — бесплатно; дача Сталина — 600 ₽ за чел.
  • Обед будет в ресторане «Абхазский двор» средний чек — от 1000 ₽ с чел.
  • Продолжительность программы от 9 до 11 часов по договоренности
  • С вами будет один из сопровождающих из нашей команды

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля, Сочи, Хоста, Адлер, Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петрос
Петрос — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1960 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Петрос, мне 43 года. Я и моя команда организуем поездки по Сочи и по Абхазии с 2005 года. Очень люблю свою работу и надеюсь на скорую встречу с вами!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
4
3
2
1
1
Галина
Нас сопровождал потрясающий гид Петрос. Спасибо вам, дорогой наш, большое. Прощались как добрые друзья.
Сама экскурсия прошла в чудесной дружеской расслабленной атмосфере. При этом узнали много интересной и полезной информации и
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о Сочи, и об Абхазии. Заявленный в описании маршрут дополняли по ходу движения. Петрос знает и охотно подсказывает и исторические места, и залы дегустации. С пониманием и трепетом относится к маленьким женским слабостям: от интересных сувениров до уникального вина. Остались очень довольны. Рекомендуем!

Нас сопровождал потрясающий гид Петрос. Спасибо вам, дорогой наш, большое. Прощались как добрые друзья.
Нас сопровождал потрясающий гид Петрос. Спасибо вам, дорогой наш, большое. Прощались как добрые друзья.
Нас сопровождал потрясающий гид Петрос. Спасибо вам, дорогой наш, большое. Прощались как добрые друзья.
Нас сопровождал потрясающий гид Петрос. Спасибо вам, дорогой наш, большое. Прощались как добрые друзья.
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Яна
Хочу оставить отзыв о нашей индивидуальной экскурсии на озеро Рица. Мы с мужем брали экскурсию во время отпуска в Сочи, и остались в полном восторге.

Отдельная благодарность нашему экскурсоводу Петросу, так
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как он провёл экскурсию на высшем уровне. Очень интересно рассказывал об Абхазии, её истории, культуре и местных особенностях. Поездка прошла легко, комфортно и очень душевно.
Маршрут был прекрасно организован, мы увидели невероятные по красоте места, сделали много остановок для фото и спокойно насладились природой. Петрос был внимателен, отвечал на все вопросы и создавал очень приятную атмосферу на протяжении всей поездки.
Озеро Рица - место потрясающей красоты, и благодаря такому гиду впечатления от поездки стали ещё ярче.

Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Однозначно рекомендуем.

Хочу оставить отзыв о нашей индивидуальной экскурсии на озеро Рица. Мы с мужем брали экскурсию во время отпуска в Сочи, и остались в полном восторге.
Хочу оставить отзыв о нашей индивидуальной экскурсии на озеро Рица. Мы с мужем брали экскурсию во время отпуска в Сочи, и остались в полном восторге.
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А
Посетили с Петросом прекрасную Абхазию. Отличные впечатления от поездки, великолепные виды, вкуснейшая еда и очень приятная компания гида. Спасибо большое за подаренные эмоции и впечатления! Обязательно вернемся еще!
Посетили с Петросом прекрасную Абхазию. Отличные впечатления от поездки, великолепные виды, вкуснейшая еда и очень приятная
Посетили с Петросом прекрасную Абхазию. Отличные впечатления от поездки, великолепные виды, вкуснейшая еда и очень приятная
Посетили с Петросом прекрасную Абхазию. Отличные впечатления от поездки, великолепные виды, вкуснейшая еда и очень приятная
Посетили с Петросом прекрасную Абхазию. Отличные впечатления от поездки, великолепные виды, вкуснейшая еда и очень приятная
Посетили с Петросом прекрасную Абхазию. Отличные впечатления от поездки, великолепные виды, вкуснейшая еда и очень приятная
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Юлия
Отличная экскурсия! 🌟
Отличная экскурсия! 🌟
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Д
отличная экскурсия! спасибо большое Петросу за интересные локации и рассказ. Комфортный большой авто с кондиционером, дополнительно договорились и забрал нас из Красной Поляны! в общем, один восторг будем рекомендовать друзьям 😊
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Елена
Хотим с мужем искренне поблагодарить Алима за эту красивую, комфортную и очень грамотную экскурсию! Здорово что нам так с вами повезло, конечно когда понимаешь, что общаешься с человеком с историческим образованием, и интелегентом, то хочется обязательно написать отзыв!!! Алим еще раз спасибо Вам!
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