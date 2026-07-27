Вы побываете в знаменитых курортных городах региона, пройдете по местам съемок советского кино и искупаетесь в самом чистом и теплом море на побережье. Увидите картинные пейзажи Голубого озера, красавицы-Рицы и живописного Юпшарского каньона. А также осмотрите интерьеры сталинской резиденции.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Прибрежные красоты Абхазии

В курортной Гагре вы пройдёте по местам съёмок советских фильмов, сфотографируетесь у Гагрской колоннады. Увидите ресторан Гагрипш, узнаете историю принца Ольденбургского.

Живописный путь к национальному парку

Весь путь будет по-настоящему завораживающим: вы увидите шумные горные реки, изобилие растительности и красивые заснеженные вершины гор. Преодолеете зрелищный Юпшарский каньон, или «Каменный мешок». А также заедете на Голубое озеро с водой редкого неземного цвета.

Обворожительная Рица

Ещё немного — и вы у природной жемчужины Абхазии, озера в окружении остроконечных гор с белоснежными вершинами. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться красотами Рицинского национального парка, отдохнуть на берегу и сделать фотографии места, название которого уже давно стало нарицательным.

Дача Сталина

Далее вы проследуете в историческое место — резиденцию главы СССР, где Сталин был всего несколько раз. По пути увидим красивейший водопад Молочный и птичий клюв

Организационные детали

Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Адлера и Сочи в Абхазию и обратно. Летом трансфер из центрального района Сочи в 6:00 утра

Дополнительные расходы: билеты в Рицинский национальный парк — 1000 ₽/взрослый, 500 ₽/ребёнок 8-12 лет, дети до 8 лет — бесплатно; дача Сталина — 600 ₽ за чел.

Обед будет в ресторане «Абхазский двор» средний чек — от 1000 ₽ с чел.

Продолжительность программы от 9 до 11 часов по договоренности

С вами будет один из сопровождающих из нашей команды

Пересечение границы