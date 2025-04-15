Мы отправляемся в захватывающий маршрут, который окутан красивейшими видами белоснежных скал.
Вас ждет возможность попрыгать и окунуться в чистую горную речку, а затем преодолеть водные преграды, наслаждаясь удивительными эмоциями и адреналином!
Вас ждет возможность попрыгать и окунуться в чистую горную речку, а затем преодолеть водные преграды, наслаждаясь удивительными эмоциями и адреналином!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Приключение на природе
Приготовьтесь к незабываемому путешествию! Мы отправляемся по живописному маршруту, где вас ожидают захватывающие виды белоснежных скал, которые вдохновляют и наполняют энергией.
Восхитительные моменты
На нашем пути мы прыгнем в кристально чистую воду горной реки, что станет настоящим освежающим моментом. Затем мы продолжим наше приключение, сплавляясь по водным преградам, наслаждаясь каждым мгновением и получая массу положительных эмоций!
Завершение путешествия
После выхода из каньона у вас будет возможность отдохнуть и по желанию насладиться вкуснейшим шашлыком на берегу реки в уютном кафе. Это отличный способ поделиться своими впечатлениями и порадоваться общению с единомышленниками.
Не упустите шанс стать частью этого увлекательного приключения на природе!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Инструктаж
- Каньонинг
- Оборудование
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал Хоста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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