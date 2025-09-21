6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Бирюзовая река и белые скалы
- 🏞️ Прогулка по дну ущелья
- 🧗♂️ Прыжки и плавание
- 🚗 Трансфер включён
- 🧑🤝🧑 Групповая экскурсия
- 🛡️ Безопасность с гидрокостюмом
Что можно увидеть
- Белые скалы
- Навалищенский каньон
Описание экскурсии
Где проходит каньонинг
Белые скалы Сочи — небольшой, но невероятно красивый участок каньона в Навалищенском ущелье реки Хоста. Колхидский лес с вечнозелёным самшитом, нависающие скалы с эффектным рельефом и чистая горная вода — неудивительно, что сюда едут со всего сочинского причерноморья.
Как это будет
Прибыв на место из Сочи, мы спустимся на 150 метров вниз (20 минут неспешной прогулки) к точке старта. Первым испытанием на маршруте может стать прыжок с семиметровой высоты в реку Большая Хоста (только если захотите!). Затем на протяжении 4 км мы будем идти вдоль скал и любоваться гигантскими белыми отвесами, плыть по течению реки и прыгать в воду.
А это безопасно?
Если вы уверенно чувствуете себя в воде и будете следовать моим инструкциям, всё получится! В каньоне глубина везде разная, но бояться не стоит. Каждый участник получит гидрокостюм. Он сделан из специального материала, который сохраняет тепло тела и помогает без усилий держаться на поверхности воды.
О маршруте
Сложность маршрута — средняя
Время прохождения — 2-3 часа
Организационные детали
- Трансфер к месту проведения программы и обратно осуществляется на автомобиле Mitsubishi Outlander
- В стоимость входит: трансфер, билет в нац. парк, всё снаряжение (гидрокостюм, каска, обвязка), фото и видеосъёмка высокого качества, сопровождение квалифицированного гида-инструктора
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8500 ₽
Отзывы и рейтинг
Всем рекомендую кто любит активный отдых. Спасибо, Андрей.
Андрей встретил нас в Хосте, повез на своей машине в горы, там мы переоделись у машины в гидрокостюмы, обувь и специальные шорты с веревками и карабинами (на
Думаешь ты попробовал все в этой жизни?
Очень рекомендую попробовать, равнодушными точно не останетесь, получите море эмоций и впечатлений.
Организатор Андрей знает свою работу!!
Андрей показал потрясающие виды, где нужно фотографировал и все снимал на GoPro
Рекомендую пройти маршрут с этим инструктором
Невероятная красота, которую не из каньона увидеть было бы невозможно. Маршрут был веселым, но не слишком сложным - даже моя мама смогла его одолеть.
Андрей все очень классно и своевременно объяснял, поэтому никаких проблем не возникло.
В следующий приезд обязательно схожу на новый маршрут)