Навалищенский каньон - уникальное место в окрестностях Сочи, где бирюзовая река встречается с величественными белыми скалами. Программа включает прогулку по дну ущелья, прыжки в воду и плавание. Это безопасное приключение подходит для всех, кто уверенно чувствует себя в воде. В стоимость включены трансфер, гидрокостюм и сопровождение опытного гида. Отличный выбор для любителей активного отдыха и новых впечатлений

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Где проходит каньонинг

Белые скалы Сочи — небольшой, но невероятно красивый участок каньона в Навалищенском ущелье реки Хоста. Колхидский лес с вечнозелёным самшитом, нависающие скалы с эффектным рельефом и чистая горная вода — неудивительно, что сюда едут со всего сочинского причерноморья.

Как это будет

Прибыв на место из Сочи, мы спустимся на 150 метров вниз (20 минут неспешной прогулки) к точке старта. Первым испытанием на маршруте может стать прыжок с семиметровой высоты в реку Большая Хоста (только если захотите!). Затем на протяжении 4 км мы будем идти вдоль скал и любоваться гигантскими белыми отвесами, плыть по течению реки и прыгать в воду.

А это безопасно?

Если вы уверенно чувствуете себя в воде и будете следовать моим инструкциям, всё получится! В каньоне глубина везде разная, но бояться не стоит. Каждый участник получит гидрокостюм. Он сделан из специального материала, который сохраняет тепло тела и помогает без усилий держаться на поверхности воды.

О маршруте

Сложность маршрута — средняя

Время прохождения — 2-3 часа

Организационные детали