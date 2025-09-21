Мои заказы

Каньонинг в ущелье «Белые скалы»

Увлекательное путешествие по дну Навалищенского каньона в Сочи. Преодолевайте пороги, плывите по реке и наслаждайтесь безопасностью с гидрокостюмом
Навалищенский каньон - уникальное место в окрестностях Сочи, где бирюзовая река встречается с величественными белыми скалами. Программа включает прогулку по дну ущелья, прыжки в воду и плавание. Это безопасное приключение подходит для всех, кто уверенно чувствует себя в воде. В стоимость включены трансфер, гидрокостюм и сопровождение опытного гида. Отличный выбор для любителей активного отдыха и новых впечатлений
5
12 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Бирюзовая река и белые скалы
  • 🏞️ Прогулка по дну ущелья
  • 🧗‍♂️ Прыжки и плавание
  • 🚗 Трансфер включён
  • 🧑‍🤝‍🧑 Групповая экскурсия
  • 🛡️ Безопасность с гидрокостюмом
Каньонинг в ущелье «Белые скалы»© Андрей
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Белые скалы
  • Навалищенский каньон

Описание экскурсии

Где проходит каньонинг

Белые скалы Сочи — небольшой, но невероятно красивый участок каньона в Навалищенском ущелье реки Хоста. Колхидский лес с вечнозелёным самшитом, нависающие скалы с эффектным рельефом и чистая горная вода — неудивительно, что сюда едут со всего сочинского причерноморья.

Как это будет

Прибыв на место из Сочи, мы спустимся на 150 метров вниз (20 минут неспешной прогулки) к точке старта. Первым испытанием на маршруте может стать прыжок с семиметровой высоты в реку Большая Хоста (только если захотите!). Затем на протяжении 4 км мы будем идти вдоль скал и любоваться гигантскими белыми отвесами, плыть по течению реки и прыгать в воду.

А это безопасно?

Если вы уверенно чувствуете себя в воде и будете следовать моим инструкциям, всё получится! В каньоне глубина везде разная, но бояться не стоит. Каждый участник получит гидрокостюм. Он сделан из специального материала, который сохраняет тепло тела и помогает без усилий держаться на поверхности воды.

О маршруте

Сложность маршрута — средняя
Время прохождения — 2-3 часа

Организационные детали

  • Трансфер к месту проведения программы и обратно осуществляется на автомобиле Mitsubishi Outlander
  • В стоимость входит: трансфер, билет в нац. парк, всё снаряжение (гидрокостюм, каска, обвязка), фото и видеосъёмка высокого качества, сопровождение квалифицированного гида-инструктора

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости в Адлере или Хосте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 79 туристов
Я — профессиональный гид с большим опытом походов: каньоны, пещеры, виа феррата. Всё используемое мною снаряжение соответствует международным стандартам безопасности UIAA и регулярно обновляется. Ни одного несчастного случая или травмы!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Надежда
Надежда
21 сен 2025
Прекрасный необычный отдых, инструктор приятный добрый парень, который влюблен в свое занятие, прогулка прошла замечательно, снаряжение помогает чувствовать себя комфортно в прохладной воде, идеально подходит для любителей активного отдыха, обязательно вернемся за новыми впечатлениями
Денис
Денис
5 авг 2025
Самые лучшие эмоции из отпуска!!! Всё очень понравилось и хочется ещё!!! Рекомендую 100%!!!!! Андрей все доходчиво и интересно рассказывал и показывал, чувствуется, что вкладывает душу в работу! Большое спасибо!!!!!!! Обязательно обращусь когда приеду ещё раз!
В
Вера
1 авг 2025
Прекрасно проведи день!
Всем рекомендую кто любит активный отдых. Спасибо, Андрей.
Алсу
Алсу
22 июн 2025
Это было очень круто)
Андрей встретил нас в Хосте, повез на своей машине в горы, там мы переоделись у машины в гидрокостюмы, обувь и специальные шорты с веревками и карабинами (на
всякий случай) организатор все предоставил.
Потом пошли по самшитовому лесу вниз, к каньону, лес безумно красивый.
Спустились, голубая вода, живописные вид на скалы. Андрей провел инструктаж, мы окунулись и началось наше приключение. Шли по реке, прыгали со скал (страшно, но весело), катались по водопадам, лазали по скалам (страшно🤣)
После программы было еще одно испытание для меня: подьем 🤣
Лезли по скалам, но было очень красиво. Потом была приятная прогулка вверх, почти не почувствовала усталости во время нее. Красота пейзажа и леса затмила все ощущения.
Андрей все фотографировал и снимал, потом оперативно прислал материалы на Яндекс диске.

Если переживаете и думаете идти или нет, идите
Я сомневалась в своих силах, в своем теле, думала, что оно слабое. Думала, что у меня не хватит духу. Но все хватило! Я лазила, как обезьяна и прыгала со скал как тарзан. Это очень круто, я открыла новые грани себя! Поверила себя и в свои силы как физические, так и моральные.

К
Кирилл
7 июн 2025
Не знаешь чем занять себя в Сочи?
Думаешь ты попробовал все в этой жизни?
Очень рекомендую попробовать, равнодушными точно не останетесь, получите море эмоций и впечатлений.
Организатор Андрей знает свою работу!!
Н
Наталья
29 мая 2025
Спасибо организаторам! Это лучшее приключение в отпуске! Спасибо Андрею и Роберту! 🫶👍🙌
Ирина
Ирина
25 июл 2024
Каньонинг в ущелье" Белые скалы" не состоялся по причине под'ема воды в реке Хоста, но взамен мы отправились по другому маршруту по реке Кудепста. Наш гид-проводник Андрей грамотный специалист, во
время вышел на связь, подобрал экипировку и мы отправились покорять маршрут. Были и сложные переходы и прыжки в воду,везде Андрей помогал и следил за переходом. Единственное, что оказалось тяжело- это под'ем после прохождения реки, 700 м для меня оказались трудными, но с Андреем дошли. Спасибо ему за все! Опыт, полученный в этом походе-бесценен и запомнится надолго!

В
Владимир
19 июл 2024
Для меня расходы на каньониг стали самой рациональной тратой за весь отпуск в Сочи. В этой экскурсии было прекрасно всё: от красоты ущелья и горной реки, до профессионализма и лёгкости
общения с гидом Андреем. Он очень доходчиво объяснял, что нужно делать, как лучше и безопаснее пройти то или иное препятствие. Помимо этого, он задал очень приятный и лёгкий темп общения в группе, мог уместно пошутить. В общем, эта прогулка стала если не самым позитивным, то точно одним из самых позитивных и интересных эпизодов отпуска. Спасибо Андрею за экскурсию, я гарантированно побываю ещё не раз на подобных экскурсиях!

М
Максим
3 июл 2024
Прекрасный инструктор и прекрасный маршрут - идеальное сочетание
Андрей показал потрясающие виды, где нужно фотографировал и все снимал на GoPro
Рекомендую пройти маршрут с этим инструктором
К
Ксения
20 июн 2024
Отличная экскурсия, очень хорошая организация, быстро списались, обо всем договорились. Нас встретил Андрей,выдал всю амуницию, рассказывал про каньенинг, был внимателен. Для любителей экстрима можно прыгать в определенных локациях. Вокруг очень красивые пейзажи. Всё очень понравилось, хочется ещё и ещё)))
а
ангелина
6 июн 2024
ходили с молодым человеком, все понравилось, было тяжеловато моментами, страшно, но еще круче преодолевать эти страхи! эмоции невероятные, вокруг одна красота, всем советую
Е
Евдокия
25 мая 2024
Уйма офигительных эмоций!
Невероятная красота, которую не из каньона увидеть было бы невозможно. Маршрут был веселым, но не слишком сложным - даже моя мама смогла его одолеть.
Андрей все очень классно и своевременно объяснял, поэтому никаких проблем не возникло.
В следующий приезд обязательно схожу на новый маршрут)

