Чайная церемония в Сочи - это уникальная возможность погрузиться в мир китайских традиций.Участники смогут попробовать различные сорта чая, узнав об их полезных свойствах и влиянии на самочувствие.Ведущий мастер-класса, обладающий многолетним

опытом, расскажет о тонкостях приготовления и дегустации, а также о значении каждого действия в церемонии. Это не просто дегустация, а настоящее путешествие в мир гармонии и спокойствия, где каждый сможет найти свой путь к внутреннему равновесию

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Бытует мнение, что мастерство проведения чайной церемонии нужно осваивать много лет. Я изучаю это искусство с 2010 года: путешествую по Китаю и Тайваню в поисках лучших сортов, знакомлюсь с представителями древнейших династий, собираю секреты мастерства — и с удовольствием делюсь ими! Я проведу для вас мастер-класс по приготовлению и дегустации китайского чая. Вы узнаете:

за какие полезные свойства ценится этот напиток,

почему он является национальным достоянием Китая,

как выбор напитка влияет на самочувствие и настроение,

какими тайнами окутана культура чайной церемонии.

Как проходит церемония

Перед началом мастер-класса вы сможете заказать не только желаемый сорт чая, но и «чайное действие» — тот эффект, который хотите получить. На церемонии мы будем не просто пробовать чай, но и расслабляться, избавляться от скованности, злости или навязчивых идей, активизировать все чувства или обретать эмоциональное равновесие. Я расскажу:

как готовят китайский чай и почему этот процесс называется искусством,

какие приёмы нужно проделать для приготовления чая,

как раскрыть чайный лист для максимального проявления вкуса и аромата,

чем белый чай отличается от улуна, а красный Пуэр — от чёрного,

как определить подлинность каждого вида чая.

Организационные детали

Рекомендую взять с собой блокнот и ручку, чтобы зафиксировать наиболее важную информацию