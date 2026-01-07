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Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие в Сочи

Погрузитесь в атмосферу традиционного китайского чаепития в Сочи. Узнайте секреты древнего ритуала и попробуйте уникальные сорта чая в компании до 6 человек
Чайная церемония в Сочи - это уникальная возможность погрузиться в мир китайских традиций.

Участники смогут попробовать различные сорта чая, узнав об их полезных свойствах и влиянии на самочувствие.

Ведущий мастер-класса, обладающий многолетним
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опытом, расскажет о тонкостях приготовления и дегустации, а также о значении каждого действия в церемонии.

Это не просто дегустация, а настоящее путешествие в мир гармонии и спокойствия, где каждый сможет найти свой путь к внутреннему равновесию

4.9
21 отзыв

6 причин купить этот мастер-класс

  • 🌿 Уникальные сорта чая
  • 🍵 Искусство чайной церемонии
  • 🧘‍♂️ Гармония и расслабление
  • 🎓 Опытный мастер
  • 🌸 Погружение в культуру
  • 📝 Возможность записывать важное
Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие в Сочи
Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие в Сочи
Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие в Сочи

Что можно увидеть

  • Чайный клуб

Описание мастер-класса

Бытует мнение, что мастерство проведения чайной церемонии нужно осваивать много лет. Я изучаю это искусство с 2010 года: путешествую по Китаю и Тайваню в поисках лучших сортов, знакомлюсь с представителями древнейших династий, собираю секреты мастерства — и с удовольствием делюсь ими! Я проведу для вас мастер-класс по приготовлению и дегустации китайского чая. Вы узнаете:

  • за какие полезные свойства ценится этот напиток,
  • почему он является национальным достоянием Китая,
  • как выбор напитка влияет на самочувствие и настроение,
  • какими тайнами окутана культура чайной церемонии.

Как проходит церемония

Перед началом мастер-класса вы сможете заказать не только желаемый сорт чая, но и «чайное действие» — тот эффект, который хотите получить. На церемонии мы будем не просто пробовать чай, но и расслабляться, избавляться от скованности, злости или навязчивых идей, активизировать все чувства или обретать эмоциональное равновесие. Я расскажу:

  • как готовят китайский чай и почему этот процесс называется искусством,
  • какие приёмы нужно проделать для приготовления чая,
  • как раскрыть чайный лист для максимального проявления вкуса и аромата,
  • чем белый чай отличается от улуна, а красный Пуэр — от чёрного,
  • как определить подлинность каждого вида чая.

Организационные детали

Рекомендую взять с собой блокнот и ручку, чтобы зафиксировать наиболее важную информацию

ежедневно в 11:30 и 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Роз
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 125 туристов
Меня зовут Наталья, я руководитель чайного клуба. С 2010 года обучалась чайному мастерству в Китае, школа Уишань. Провожу чайные классы, чайные рауты и традиционные церемонии. Более десяти лет сама выбираю чай в Китае и изучаю китайскую чайную культуру.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1
1
Елена
Такое умиротворение!
Такое умиротворение!
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И
Очень приятная и атмосферная чайная, нам подробно рассказали про чай и дали насладиться напитком 🙆🏼♀️❤️ п. с. пробуйте просто красный чай, не пожалеете
Очень приятная и атмосферная чайная, нам подробно рассказали про чай и дали насладиться напитком 🙆🏼♀️❤️ п.
Очень приятная и атмосферная чайная, нам подробно рассказали про чай и дали насладиться напитком 🙆🏼♀️❤️ п.
Очень приятная и атмосферная чайная, нам подробно рассказали про чай и дали насладиться напитком 🙆🏼♀️❤️ п.
Очень приятная и атмосферная чайная, нам подробно рассказали про чай и дали насладиться напитком 🙆🏼♀️❤️ п.
Очень приятная и атмосферная чайная, нам подробно рассказали про чай и дали насладиться напитком 🙆🏼♀️❤️ п.
Очень приятная и атмосферная чайная, нам подробно рассказали про чай и дали насладиться напитком 🙆🏼♀️❤️ п.
Очень приятная и атмосферная чайная, нам подробно рассказали про чай и дали насладиться напитком 🙆🏼♀️❤️ п.
Очень приятная и атмосферная чайная, нам подробно рассказали про чай и дали насладиться напитком 🙆🏼♀️❤️ п.
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Е
Отличное времяпрепровождение, спасибо Людмиле за интересные факты и вкусный чай
Отличное времяпрепровождение, спасибо Людмиле за интересные факты и вкусный чай
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Е
После такого эмоционально насыщенного чаепития невозможно не стать фанатом этого волшебного напитка! Отдельно надо отметить представленный ассортимент чая - лучший из возможных. Рекомендую очень!
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Елена
Идти на чаепитие стоит, если у вас есть задача переключиться с суеты и помолчать в тишине.
Залина спрашивает, какой час вы хотите. Дает понюхать разные, чтобы тело откликнулось. Потом заваривает чай,
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рассказывает, как делать это самостоятельно. Дает Книгу Перемен, и вы сидите в тишине, слушаете музыку и завариваете чай.
Я была одна, и провела полтора часа, сменив состояние бега на состояние тишины.
Конечно, если у вас компания, то вы будете разговаривать) Ну о чем - это уже будет ваш выбор.
Чай был прекрасен.

Идти на чаепитие стоит, если у вас есть задача переключиться с суеты и помолчать в тишине.
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Д
Были с подругой на мастер-классе в конце июля, пока были на отдыхе в Сочи. Это был самый лучший и расслабляющий день за всю неделю отдыха! Чайный мастер Людмила всё нам
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рассказала, показала, ответила на все вопросы. Мы и посмеялись, и поразмышляли о своих запросах. После мастер-класса приобрели чай, все нужные инструменты для чайной церемонии, чтобы мы смогли сделать в Москве свой процесс. Прекрасный день в прекрасном месте. Спасибо большое!

Были с подругой на мастер-классе в конце июля, пока были на отдыхе в Сочи. Это был
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