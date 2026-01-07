Бытует мнение, что мастерство проведения чайной церемонии нужно осваивать много лет. Я изучаю это искусство с 2010 года: путешествую по Китаю и Тайваню в поисках лучших сортов, знакомлюсь с представителями древнейших династий, собираю секреты мастерства — и с удовольствием делюсь ими! Я проведу для вас мастер-класс по приготовлению и дегустации китайского чая. Вы узнаете:
за какие полезные свойства ценится этот напиток,
почему он является национальным достоянием Китая,
как выбор напитка влияет на самочувствие и настроение,
какими тайнами окутана культура чайной церемонии.
Как проходит церемония
Перед началом мастер-класса вы сможете заказать не только желаемый сорт чая, но и «чайное действие» — тот эффект, который хотите получить. На церемонии мы будем не просто пробовать чай, но и расслабляться, избавляться от скованности, злости или навязчивых идей, активизировать все чувства или обретать эмоциональное равновесие. Я расскажу:
как готовят китайский чай и почему этот процесс называется искусством,
какие приёмы нужно проделать для приготовления чая,
как раскрыть чайный лист для максимального проявления вкуса и аромата,
чем белый чай отличается от улуна, а красный Пуэр — от чёрного,
как определить подлинность каждого вида чая.
Организационные детали
Рекомендую взять с собой блокнот и ручку, чтобы зафиксировать наиболее важную информацию
ежедневно в 11:30 и 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Участник
1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Роз
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 125 туристов
Меня зовут Наталья, я руководитель чайного клуба. С 2010 года обучалась чайному мастерству в Китае, школа Уишань. Провожу чайные классы, чайные рауты и традиционные церемонии. Более десяти лет сама выбираю чай в Китае и изучаю китайскую чайную культуру.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
–
3
–
2
–
1
1
Елена
Такое умиротворение!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Очень приятная и атмосферная чайная, нам подробно рассказали про чай и дали насладиться напитком 🙆🏼♀️❤️ п. с. пробуйте просто красный чай, не пожалеете
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Отличное времяпрепровождение, спасибо Людмиле за интересные факты и вкусный чай
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
После такого эмоционально насыщенного чаепития невозможно не стать фанатом этого волшебного напитка! Отдельно надо отметить представленный ассортимент чая - лучший из возможных. Рекомендую очень!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Идти на чаепитие стоит, если у вас есть задача переключиться с суеты и помолчать в тишине. Залина спрашивает, какой час вы хотите. Дает понюхать разные, чтобы тело откликнулось. Потом заваривает чай, читать дальшеуменьшить
рассказывает, как делать это самостоятельно. Дает Книгу Перемен, и вы сидите в тишине, слушаете музыку и завариваете чай. Я была одна, и провела полтора часа, сменив состояние бега на состояние тишины. Конечно, если у вас компания, то вы будете разговаривать) Ну о чем - это уже будет ваш выбор. Чай был прекрасен.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дана
Были с подругой на мастер-классе в конце июля, пока были на отдыхе в Сочи. Это был самый лучший и расслабляющий день за всю неделю отдыха! Чайный мастер Людмила всё нам читать дальшеуменьшить
рассказала, показала, ответила на все вопросы. Мы и посмеялись, и поразмышляли о своих запросах. После мастер-класса приобрели чай, все нужные инструменты для чайной церемонии, чтобы мы смогли сделать в Москве свой процесс. Прекрасный день в прекрасном месте. Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие в Сочи»