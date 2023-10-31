Узнать всё о классической чайной церемонии от истинного поклонника и знатока чая
В своём чайном клубе я помогу вам сделать первые шаги в этот удивительный мир и проведу «путём чая» — именно так китайцы называют древний ритуал.
Пока в группе до 6 человек вы будете пробовать различные сорта из первозданных мест, я раскрою значение всех действий, расскажу о традиционной посуде, а также научу искусству вкушения чайного напитка.
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Описание
Что вас ожидает
Бытует мнение, что мастерство проведения чайной церемонии нужно осваивать много лет. Я изучаю это искусство с 2010 года: путешествую по Китаю и Тайваню в поисках лучших сортов, знакомлюсь с представителями древнейших династий, собираю секреты мастерства — и с удовольствием делюсь ими! Я проведу для вас мастер-класс по приготовлению и дегустации китайского чая. Вы узнаете:
- за какие полезные свойства ценится этот напиток,
- почему он является национальным достоянием Китая,
- как выбор напитка влияет на самочувствие и настроение,
- какими тайнами окутана культура чайной церемонии.
Как проходит церемония
Перед началом мастер-класса вы сможете заказать не только желаемый сорт чая, но и «чайное действие» — тот эффект, который хотите получить. На церемонии мы будем не просто пробовать чай, но и расслабляться, избавляться от скованности, злости или навязчивых идей, активизировать все чувства или обретать эмоциональное равновесие. Я расскажу:
- как готовят китайский чай и почему этот процесс называется искусством,
- какие приёмы нужно проделать для приготовления чая,
- как раскрыть чайный лист для максимального проявления вкуса и аромата,
- чем белый чай отличается от улуна, а красный Пуэр — от чёрного,
- как определить подлинность каждого вида чая.
Организационные детали
Рекомендую взять с собой блокнот и ручку, чтобы зафиксировать наиболее важную информацию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Роз
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.