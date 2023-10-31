Чайная церемония — особая культура, воплощающая искреннюю заботу о госте. В своём чайном клубе я помогу вам сделать первые шаги в этот удивительный мир и проведу «путём чая» — именно так китайцы называют древний ритуал. Пока в группе до 6 человек вы будете пробовать различные сорта из первозданных мест, я раскрою значение всех действий, расскажу о традиционной посуде, а также научу искусству вкушения чайного напитка.

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Описание

Что вас ожидает

Бытует мнение, что мастерство проведения чайной церемонии нужно осваивать много лет. Я изучаю это искусство с 2010 года: путешествую по Китаю и Тайваню в поисках лучших сортов, знакомлюсь с представителями древнейших династий, собираю секреты мастерства — и с удовольствием делюсь ими! Я проведу для вас мастер-класс по приготовлению и дегустации китайского чая. Вы узнаете:

за какие полезные свойства ценится этот напиток,

почему он является национальным достоянием Китая,

как выбор напитка влияет на самочувствие и настроение,

какими тайнами окутана культура чайной церемонии.

Как проходит церемония

Перед началом мастер-класса вы сможете заказать не только желаемый сорт чая, но и «чайное действие» — тот эффект, который хотите получить. На церемонии мы будем не просто пробовать чай, но и расслабляться, избавляться от скованности, злости или навязчивых идей, активизировать все чувства или обретать эмоциональное равновесие. Я расскажу:

как готовят китайский чай и почему этот процесс называется искусством,

какие приёмы нужно проделать для приготовления чая,

как раскрыть чайный лист для максимального проявления вкуса и аромата,

чем белый чай отличается от улуна, а красный Пуэр — от чёрного,

как определить подлинность каждого вида чая.

Организационные детали

Рекомендую взять с собой блокнот и ручку, чтобы зафиксировать наиболее важную информацию