Каньонинг в пещере? Да-да, это возможно! Пройти каньон под землёй в нашем городе абсолютно реально. И безопасно, ведь на всём маршруте вас будут сопровождать профессиональные инструкторы. Вас ждут спуски на верёвках, бурные водопады и ошеломляющие своими масштабами гроты. Ну что, заинтригованы? Тогда поехали!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы встретим вас на остановке Хоста (Мост) и за 40-60 минут доберёмся до места старта.

По реликтовому самшитовому лесу пройдём до начала маршрута — прогулка займет около 30 минут.

Перед стартом мы обязательно проведём инструктаж, выдадим снаряжение и сделаем пробные спуски, чтобы вы оценили свои силы.

Наш маршрут начнётся со входа в грот Пантеон Воронцовской системы пещер. Величественное место, которое ошеломляет своими масштабами!

Далее нас ждут спуски на верёвках, иногда заканчивающиеся природными ванночками (их мы обойдём).

Преодолев финальный спуск подземного каньона, мы попадём в грот Очажный, не менее величественный, чем его предшественник. Здесь вы встретите и подземный водопад, и невероятной красоты натёчные образования.

После небольшого перекуса выйдем в наземную часть каньона, где сделаем ещё несколько спусков по небольшим, но весьма живописным водопадам.

В общей сложности, по каньону мы будем гулять 2,5-3,5 часа, а после вернёмся к машине и отправимся в обратный путь. По дороге расскажем вам историю Воронцовской пещеры и с удовольствием ответим на ваши вопросы.

Кому подойдёт маршрут

Эта экскурсия для людей, которые любят уникальный опыт. Такого вы точно нигде не встретите. Подземный каньон! Только вдумайтесь в это словосочетание. Завораживает, правда?

Специальная физическая подготовка для прохождения не нужна, самое сложное здесь — это треккинг по подготовленной тропе к каньону (30 мин) и выход к машинам (30 мин). Вас будут сопровождать два гида: они сделают приключение максимально безопасным.

Организационные детали