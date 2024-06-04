Каньонинг в пещере? Да-да, это возможно! Пройти каньон под землёй в нашем городе абсолютно реально. И безопасно, ведь на всём маршруте вас будут сопровождать профессиональные инструкторы. Вас ждут спуски на верёвках, бурные водопады и ошеломляющие своими масштабами гроты. Ну что, заинтригованы? Тогда поехали!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы встретим вас на остановке Хоста (Мост) и за 40-60 минут доберёмся до места старта.
- По реликтовому самшитовому лесу пройдём до начала маршрута — прогулка займет около 30 минут.
- Перед стартом мы обязательно проведём инструктаж, выдадим снаряжение и сделаем пробные спуски, чтобы вы оценили свои силы.
- Наш маршрут начнётся со входа в грот Пантеон Воронцовской системы пещер. Величественное место, которое ошеломляет своими масштабами!
- Далее нас ждут спуски на верёвках, иногда заканчивающиеся природными ванночками (их мы обойдём).
- Преодолев финальный спуск подземного каньона, мы попадём в грот Очажный, не менее величественный, чем его предшественник. Здесь вы встретите и подземный водопад, и невероятной красоты натёчные образования.
- После небольшого перекуса выйдем в наземную часть каньона, где сделаем ещё несколько спусков по небольшим, но весьма живописным водопадам.
В общей сложности, по каньону мы будем гулять 2,5-3,5 часа, а после вернёмся к машине и отправимся в обратный путь. По дороге расскажем вам историю Воронцовской пещеры и с удовольствием ответим на ваши вопросы.
Кому подойдёт маршрут
Эта экскурсия для людей, которые любят уникальный опыт. Такого вы точно нигде не встретите. Подземный каньон! Только вдумайтесь в это словосочетание. Завораживает, правда?
Специальная физическая подготовка для прохождения не нужна, самое сложное здесь — это треккинг по подготовленной тропе к каньону (30 мин) и выход к машинам (30 мин). Вас будут сопровождать два гида: они сделают приключение максимально безопасным.
Организационные детали
- Экскурсия 18+. Программа с детьми до 18 лет обговариваются отдельно.
- Это абсолютно безопасно. На всех этапах прохождения подземного каньона участников сопровождают два гида, все действия выполняются под их контролем. Оборудование имеет сертификацию.
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном седане или минивэне, услуги двух гидов-инструкторов, билеты в нацпарк, страховочное оборудование и личное снаряжение (обвязка, шлем, баф, перчатки, наколенники). Во время каньонинга мы будем снимать фото и видео, которые после передадим в ваше пользование.
- По запросу можем организовать трансфер до места встречи, стоимость уточняйте в переписке (зависит от месторасположения вашего отеля)
- Экскурсию для вас проведу я или другие гиды-инструкторы из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке Хоста-Мост
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Сочи
Приветствуем тебя, путешественник. Мы Наталья и Семён, семейная пара, которая обожает всем сердцем свой город. Живём здесь уже 10 лет и знаем все прекрасные места и хотим поделиться ими с вами! С нами вы полюбите Сочи и взгляните на него с другой стороны. Мы приложим все усилия, чтобы ваш отпуск стал ещё интереснее и ярче! Тёплые воспоминания вам обеспечены.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
4 июня 2024
Великолепное приключение. Прикольно было спуститься по подземному каньону, а потом по наземному. Сделали много удачных фото. Предоставили все нужное оборудование. Крайне рекомендую.
Е
Елена
30 мая 2024
Очень понравилось! Гиды (семейная пара) - профессионалы своего дела! Рекомендую.
Ирина
12 мая 2024
Очень благодарны Наташе и Наташе за такое увлекательное путешествие, экскурсией назвать язык не поворачивается. Тогда как все туристы прогулочным шагом осматривали небольшой кусочек пещеры, мы карабкались по подземным скалам, спускались по самым живописным местам Воронцовских пещер с настоящим альпинистским снаряжением, было очень круто! Очень интересно! Спасибо огромное! Девушки настоящие профессионалы - всему научили, все показали, страховали и помогали. Всем рекомендую)
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