1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Удивительные окрестности Сочи на авто
Чайные плантации, водопады, старинный замок и сероводородные источники за 1 день
Начало: У ж/д станции Мацеста
«Старинный замок Квитко, с которым связано множество таинственных историй»
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Знакомый незнакомый Сочи
Побывать на чайных плантациях, среди горных водопадов и в замке с привидениями
Начало: В районе Мацеста
«Бескрайние чайные плантации, кристально чистые водопады и таинственный замок — в путешествии по этом маршруту вы не только насладитесь красотой нетронутой природы, но и зарядитесь яркими впечатлениями»
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
67006 365₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Насладиться пейзажами цветущей Абхазии, исследовать заброшенный замок и искупаться в горном озере
Начало: у вашего отеля
«Извилистые тропинки выведут нас к заброшенному замку с росписями на стенах, колоннами, каминами и изящными оконными рамами в стиле модерн»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
16 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
За один день посетить бассейны Кындыг, замок принца Ольденбургского и Белые скалы в мини-группе
Начало: Сочи - Адлер - Олимпийский парк забираем от отеля,...
«Затерянная Абхазия: море, замок, крепость»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Путеводная нить старого Сочи
Познакомиться с историями старинных особняков и погрузиться в современную атмосферу города
Начало: в парке Ривьера
«Прогулка в декорациях сочинских особняков»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
от 1 300₽ за человека
Квест
2 часа
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Начало: Сочи, Новороссийское шоссе, 6
«Пробираясь несколько часов сквозь заросли, вы, наконец, вышли к заброшенному особняку, покрытому мхом»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сталкер тур по дворцам и пансионатам Гагры
Начало: Забираю из вашего отеля или квартиры
«Что вас ожидает: Первое, что мы посетим, будет пансионат «Скала», на его территории находится замок 1914 г»
Расписание: Ежедневно
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Неделю назад состоялась экскурсия «Знакомый незнакомый Сочи» Её мне проводил гид Роман. Крайне интересный и располагающийся к себе человек, с ним
- NNatalia5 июня 2024Первый раз взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели! Утром, согласно графику, водитель, он же экскурсовод, забрал нас практически от дома…
- ААнна30 мая 2024Это наша с дочкой вторая экскурсия с Романом, и я думаю, что не последняя, ведь в окрестностях Сочи так много
- ААнна28 мая 2024Мы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, как ребёнок перенесёт дорогу (ведь
- ттатьяна18 мая 2024Была на экскурсии 18.05.24. Экскурсовод-водитель Роман. Осталось приятное послевкусие от поездки. Роман умеет создать атмосферу безмятежности. Знает, что надо туристу. Прекрасные виды
- ММария12 мая 2024Спасибо Роману большое за экскурсию! Живо, весело, интересно. Получили массу приятных эмоций и фото на память. Всем рекомендуем!
- ООльга3 апреля 2024Спасибо большое Эдуарду! Отличный сервис и отношение к туристам, интересный маршрут, рекомендую
- ДДмитрий19 марта 2024Замечательная экскурсия, грамотный экскурсовод Эдуард, качественно составленный маршрут с посещением знаковых, наикрасивейших и наивкуснейших мест. Эдуард на одной из локаций,
- ТТатьяна3 марта 2024Эдуард все отлично организовал, шел навстречу пожеланиям туристов, за что большое спасибо! Удалось посмотреть то, что не удавалось посетить ни за
- ЕЕлена5 мая 2023Сергей, спасибо большое за прогулку! Очень порадовал спокойный темп движения и неспешный рассказ! Благодаря вам мы выдержали 2.5 часа даже с двухлетним ребёнком, это просто невероятно. Обязательно хотим попасть и на другие ваши экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Дворцы, замки и особняки»
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