Замки, дворцы и особняки Сочи

Найдено 7 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Сочи, цены от 1 300 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивительные окрестности Сочи на авто
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Удивительные окрестности Сочи на авто
Чайные плантации, водопады, старинный замок и сероводородные источники за 1 день
Начало: У ж/д станции Мацеста
«Старинный замок Квитко, с которым связано множество таинственных историй»
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400 за всё до 5 чел.
Знакомый незнакомый Сочи
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Знакомый незнакомый Сочи
Побывать на чайных плантациях, среди горных водопадов и в замке с привидениями
Начало: В районе Мацеста
«Бескрайние чайные плантации, кристально чистые водопады и таинственный замок — в путешествии по этом маршруту вы не только насладитесь красотой нетронутой природы, но и зарядитесь яркими впечатлениями»
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
67006 365 за всё до 5 чел.
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Насладиться пейзажами цветущей Абхазии, исследовать заброшенный замок и искупаться в горном озере
Начало: у вашего отеля
«Извилистые тропинки выведут нас к заброшенному замку с росписями на стенах, колоннами, каминами и изящными оконными рамами в стиле модерн»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
16 000 за всё до 6 чел.
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
14 отзывов
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
За один день посетить бассейны Кындыг, замок принца Ольденбургского и Белые скалы в мини-группе
Начало: Сочи - Адлер - Олимпийский парк забираем от отеля,...
«Затерянная Абхазия: море, замок, крепость»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 700 за человека
Путеводная нить старого Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Путеводная нить старого Сочи
Познакомиться с историями старинных особняков и погрузиться в современную атмосферу города
Начало: в парке Ривьера
«Прогулка в декорациях сочинских особняков»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
от 1 300 за человека
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Квест
2 часа
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Начало: Сочи, Новороссийское шоссе, 6
«Пробираясь несколько часов сквозь заросли, вы, наконец, вышли к заброшенному особняку, покрытому мхом»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 500 за всё до 5 чел.
Сталкер тур по дворцам и пансионатам Гагры
Индивидуальная
7 часов
Сталкер тур по дворцам и пансионатам Гагры
Начало: Забираю из вашего отеля или квартиры
«Что вас ожидает: Первое, что мы посетим, будет пансионат «Скала», на его территории находится замок 1914 г»
Расписание: Ежедневно
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Знакомый незнакомый Сочи
    Неделю назад состоялась экскурсия «Знакомый незнакомый Сочи» Её мне проводил гид Роман. Крайне интересный и располагающийся к себе человек, с ним
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    очень легко и комфортно, с первых минут общения было ощущение, что это встреча давних друзей. Роман показал великолепной красоты нетривиальные локации, где нет толп туристов, присутствует только умиротворяющее единение с природой. Благодаря Роману и его связям с одним из местных жителей удалось прокатиться на коне Казбеке по дорожкам чайных плантаций. Прелесть индивидуальной экскурсии с Романом заключается ещё и в том, что он никогда не ограничивал меня по времени и даже была возможность поменять последнюю локацию. Кроме всего прочего, Роман является прекрасным фотографом, благодаря нему у меня осталось очень много чудесных фотографий. От экскурсии получила массу приятных впечатлений, благодарю за исключительно положительные эмоции! Если буду брать экскурсии по Сочи, то только у Романа!

  • N
    Natalia
    5 июня 2024
    Удивительные окрестности Сочи на авто
    Первый раз взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели! Утром, согласно графику, водитель, он же экскурсовод, забрал нас практически от дома…
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    И дальше мы целый день в своё удовольствие любовались красотами окрестностей Сочи. Роман не ограничивал нас во времени ни в одной из локации, мы гуляли и смотрели в свое удовольствие. Хочется подчеркнуть, как прекрасно прокатиться по такой очень красивой дороге, любуясь этими пейзажами… Во время такой индивидуальной экскурсии можно в любой момент остановиться, пофотографировать окружающую нас местность… Конечно фотокамера телефона не способна передать всех тех эмоций, которые нас переполняли… Мы сделали много красивых фотографий, выпили очень вкусный кофе в кафе ahun на одноименной горе Ахун)) рекомендую взять с собой легкий перекус или голодным дотерпеть именно до этого кафе и не есть в кафе у водопадов (не очень понравилось) Могу подытожить: осталось масса положительных эмоций и классных общих фотографий. Спасибо за это Роману!

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Знакомый незнакомый Сочи
    Это наша с дочкой вторая экскурсия с Романом, и я думаю, что не последняя, ведь в окрестностях Сочи так много
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    интересных мест, а Роман - гид с многолетним опытом, который любит свою работу и отлично знает свой край, и при этом продолжает его исследовать! С ним очень комфортно и интересно, много разной информации рассказал как по истории края, так и о современности, с любовью к Сочи, к природе, и с юмором! Как и в прошлый раз, Роман сделал нам много прекоасных фотографий. Дочке тоже очень понравилось, она многое запомнила из рассказанного, и следующую экскурсию ждёт:)

    Это наша с дочкой вторая экскурсия с Романом, и я думаю, что не последняя, ведь вЭто наша с дочкой вторая экскурсия с Романом, и я думаю, что не последняя, ведь вЭто наша с дочкой вторая экскурсия с Романом, и я думаю, что не последняя, ведь вЭто наша с дочкой вторая экскурсия с Романом, и я думаю, что не последняя, ведь вЭто наша с дочкой вторая экскурсия с Романом, и я думаю, что не последняя, ведь в
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Удивительные окрестности Сочи на авто
    Мы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, как ребёнок перенесёт дорогу (ведь
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    дороги в окрестностях Сочи очень непростые!), но поездка для дочки оказалась очень комфортной и интересной, Роман за рулём настоящий профи, а машина - просто зверь! Все прошло в комфортном для нас темпе, очень ненапряжно и в дружеской атмосфере. Ну и локации, конечно, очень красивые, особенно впечатлили Чайные плантации! Ну и ещё, как многие здесь отмечают, Роман - фотограф от бога, у нас с дочкой теперь есть много отличных совместных фото в красивейших местах и с необычных ракурсов! И самое главное, ради чего мы и приехали - у дочки просто масса ярких впечатлений от этой поездки!

    Мы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, как
  • т
    татьяна
    18 мая 2024
    Знакомый незнакомый Сочи
    Была на экскурсии 18.05.24. Экскурсовод-водитель Роман. Осталось приятное послевкусие от поездки. Роман умеет создать атмосферу безмятежности. Знает, что надо туристу. Прекрасные виды
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    без толпы людей. На чайной плантации не первый раз. Но никогда не видела семян чая. Роман не только рассказал,но и показал их. Немного адренолинчика, чтобы турист не заскучал, по дороге на водопад. И снова поекрасные виды. Отличное авто, внушающее безопасность. Главное -чуствуешь себя желанным гостем у радушного хозяина. Спасибо за поездку.

    Была на экскурсии 18.05.24Была на экскурсии 18.05.24Была на экскурсии 18.05.24Была на экскурсии 18.05.24Была на экскурсии 18.05.24Была на экскурсии 18.05.24Была на экскурсии 18.05.24
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Удивительные окрестности Сочи на авто
    Спасибо Роману большое за экскурсию! Живо, весело, интересно. Получили массу приятных эмоций и фото на память. Всем рекомендуем!
  • О
    Ольга
    3 апреля 2024
    Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
    Спасибо большое Эдуарду! Отличный сервис и отношение к туристам, интересный маршрут, рекомендую
  • Д
    Дмитрий
    19 марта 2024
    Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
    Замечательная экскурсия, грамотный экскурсовод Эдуард, качественно составленный маршрут с посещением знаковых, наикрасивейших и наивкуснейших мест. Эдуард на одной из локаций,
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    где мы пофотографировались, полюбовались красотой моря угощал нас вкусным чаем и домашним пирогом с творогом, было очень душевно). Советуем посетить с Эдуардом термальные источники, знает все тонкости и лучшие места. В Ново Афонский монастырь хочется возвращаться снова и снова, очень душевное, уютное и красивое место. Красота водопадов восхитила, идёшь вперёд, думаешь это самое красивое место, а нет, впереди все самое красивое… Маршрут так опытно составлен, что по времени идеально было находиться в том или ином времени (количество посетителей, освещение, закат солнца) Эдуард отвечал на все интересующие нас вопросы, такое ощущение он знает все… Обед был в интересном месте в Сухум на набережной, очень вкусная и недорогая кухня, отведали блюда традиционной Абхазской кухни, по нашим пожеланиям (в маршрут не входило) Эдуард нас завёз на дегустацию вина и сыра в потомственное фермерское хозяйства, где нам провели ещё и в придачу и экскурсию по саду, где растет виноградник, мандарины, апельсины, хурма, сделали пару классных фото вершин снежных гор. Рекомендуем экскурсии с Эдуардом!

  • Т
    Татьяна
    3 марта 2024
    Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
    Эдуард все отлично организовал, шел навстречу пожеланиям туристов, за что большое спасибо! Удалось посмотреть то, что не удавалось посетить ни за
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    один из предыдущих приездов в Абхазию. Рассказывал интересные истории, показывал красивые локации, и привел во вкусное и недорогое заведение в Сухуми!))) За вкусный домашний пирог отдельное спасибо:)

  • Е
    Елена
    5 мая 2023
    Путеводная нить старого Сочи
    Сергей, спасибо большое за прогулку! Очень порадовал спокойный темп движения и неспешный рассказ! Благодаря вам мы выдержали 2.5 часа даже с двухлетним ребёнком, это просто невероятно. Обязательно хотим попасть и на другие ваши экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Дворцы, замки и особняки»

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  3. Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
  4. Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
  5. Путеводная нить старого Сочи
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
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