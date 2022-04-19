Красная Поляна это наиболее удалённый от моря район города-курорта Сочи. Он расположен на высоте 600 м над уровнем моря в долине реки Мзымта в окружении хребтов Аибга, Ачишхо и Псеашхо. Дорога на Красную Поляну начинается с путешествия по современной горной трассе с тоннелями, мостами ведущими из Адлера по ущелью образованному горные рекой Мзымта. «Роза Хутор», «Горная карусель» и «Газпром-Лаура»Экскурсия проходит мимо современного аэропорта, Адлерского Фарелевого хозяйства и останавливается на смотровой площадке откуда открывается панорамный вид на ущелье Ахцу и вершины гор Красной Поляны. Сам посёлок состоит из нескольких современных комплексов — «Роза Хутор», «Горная карусель» и «Газпром-Лаура». В каждом комплексе находится своя канатная дорога которая поднимается на высоту от 1800 м до 2300 м над уровнем моря. По желанию вы сможете прокатиться по одной из канатных дорог в комфортабельных кабинах и побывать за один день в нескольких климатических зонах.

Экскурсовод вас познакомить с историей этих мест расскажет о временах когда эту территорию захватывали римляне, ирландцы, генуэзцы. Вы увидите места где сражались советские воины с гитлеровскими горными стрелками. Флора и фауна Красной ПоляныОкрестности Красной Поляны богаты историческими и природными достопримечательностями. Флора и фауна этих мест удивляет разнообразием. Из растительности здесь преобладают бук, клён высокогорный, кавказская черника, лавровишня, иглица колхидская, ежевика. Здесь уживаются несколько десятков видов млекопитающихся, такие как косули, серны, белки землеройки, соседствуют с такими хищниками как медведи, волки, шакалы, кабаны, снежный барс. Олимпийские объектыКрасная Поляна и бурные потоки реки Мзымта произведут на вас незабываемые впечатления. Олимпийский парк один из главных объектов зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, расположен в приморском кластере. На территории Олимпийского парка находятся главные спортивные сооружения, на которых проводились соревнования по хоккею с шайбой, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию, кёрлингу, а также церемонии открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр. Постройка объектов Олимпийского парка осуществлялась в рамках подготовки к проведению зимней Олимпиады. Расположен на территории Адлерского района города Сочи, в Имеретинской низменности, на берегу Чёрного моря. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.