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Групповая
9 часов
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром: путеводитель по курортам Сочи
Погрузитесь в мир горных вершин и олимпийской истории с экскурсией по лучшим курортам Сочи
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 09:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1000500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Большая обзорная экскурсия по Олимпийскому Сочи
Начало: Начало экскурсии от места Вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 12:00 или по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 20:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Олимпийский парк
Начало: Ваш отель в Сочи
Расписание: Ежедневно
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 мая 2024Забрали вовремя от отеля. Предварительно согласовали время и место встречи. Ехали на чистом комфортном автобусе. Гид Кристина рассказывала об объектах,
- ООльга29 мая 2024Отличный гид!
- ВВалерия27 мая 2024Экскурсия очень понравилась, была насыщенная программа и дегустации. Больше всего запомнилось покорение горных вершин. В рамках экскурсии мы посетили наивысшую
- ИИрина3 мая 2024Отличная экскурсия! Посмотрели все интересные места и в Сириусе и в парке. Татьяна интересно рассказывает! Шоу фонтанов понравилось! Татьяна, спасибо!!!
- ффотеев23 марта 2024Понравилось. Гид прекрасный, хорошей лексикой, много знает.
- ССусанна30 октября 2023Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина ЧерноморьяПобывали на экскурсии Красная поляна-Роза Хутор-Поющие фонтаны 28 октября. Всё началось с удивительно-тёплой погоды. Забрали максимально близко от того места
- ООльга13 сентября 2023Экскурсию бронировала для своих родителей. Они остались очень довольны. Сергей эрудированный, комфортный, пунктуальный и внимательный человек. Подъехал к назначенному времени,
- ЕЕлена15 мая 2023Нам очень понравилась экскурсия с Сергеем, много узнали нового, интересно провели время! Всем советуем, не пожалеете!❤️
- ИИрина19 февраля 2023Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина ЧерноморьяОчень интересная экскурсия. Гид внимательная, рассказывала интересно. В экскурсию включено посещение многих мест. С учетом климата с утра была весна,
- ЛЛариса7 февраля 2023В нашей 3-х дневной поездке в Сочи в честь дня рождения экскурсия "Вечерний Олимпийский парк" была настоящим подарком с букетом
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