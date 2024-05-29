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которые были построены к Олимпиаде. Маршрут хорошо организован. Это из плюсов. Из минусов. Экскурсия за указанные 500 руб-это, конечно, миф. На самом деле она обойдётся дороже больше, чем в 10 раз. Обед в специально отведённом месте+ билеты на канатную дорогу и родельбан (ну как без них) + там поесть и что-то купить. Так что 6000-10000-это вполне себе стандарты ценник