Стадион «Фишт» – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Стадион «Фишт»» в Сочи, цены от 500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
1383 отзыва
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром: путеводитель по курортам Сочи
Погрузитесь в мир горных вершин и олимпийской истории с экскурсией по лучшим курортам Сочи
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 09:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1000500 за человека
Большая обзорная экскурсия по Олимпийскому Сочи
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Большая обзорная экскурсия по Олимпийскому Сочи
Начало: Начало экскурсии от места Вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 12:00 или по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 20:00
12 000 за всё до 4 чел.
Вечерний Олимпийский парк
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Вечерний Олимпийский парк
Начало: Ваш отель в Сочи
Расписание: Ежедневно
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
9 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
    Забрали вовремя от отеля. Предварительно согласовали время и место встречи. Ехали на чистом комфортном автобусе. Гид Кристина рассказывала об объектах,
    читать дальше

    которые были построены к Олимпиаде. Маршрут хорошо организован. Это из плюсов. Из минусов. Экскурсия за указанные 500 руб-это, конечно, миф. На самом деле она обойдётся дороже больше, чем в 10 раз. Обед в специально отведённом месте+ билеты на канатную дорогу и родельбан (ну как без них) + там поесть и что-то купить. Так что 6000-10000-это вполне себе стандарты ценник

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
    Отличный гид!
  • В
    Валерия
    27 мая 2024
    Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
    Экскурсия очень понравилась, была насыщенная программа и дегустации. Больше всего запомнилось покорение горных вершин. В рамках экскурсии мы посетили наивысшую
    читать дальше

    точку Розы хутор - Роза Пик высотой 2320 метров. Хочу поблагодарить экскурсовода Дарью за чудесное проведение экскурсии, эти впечатления останутся надолго🏔️☀️

  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Вечерний Олимпийский парк
    Отличная экскурсия! Посмотрели все интересные места и в Сириусе и в парке. Татьяна интересно рассказывает! Шоу фонтанов понравилось! Татьяна, спасибо!!!
  • ф
    фотеев
    23 марта 2024
    Вечерний Олимпийский парк
    Понравилось. Гид прекрасный, хорошей лексикой, много знает.
  • С
    Сусанна
    30 октября 2023
    Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
    Побывали на экскурсии Красная поляна-Роза Хутор-Поющие фонтаны 28 октября. Всё началось с удивительно-тёплой погоды. Забрали максимально близко от того места
    читать дальше

    где мы расположилсь по приезду. Опытный шофёр,экскурсовод,которого было приятно слушать-всё чётко и лаконично. Экскурсия была бронирована онлайн. С нами связался гид,Игорь Владимирович,который ответил на все наши вопросы,многие моменты уточнил и оставил очень приятные впечатления от беседы. Экскурсия была на высшем уровне. Спасибо большое.

  • О
    Ольга
    13 сентября 2023
    Большая обзорная экскурсия по Олимпийскому Сочи
    Экскурсию бронировала для своих родителей. Они остались очень довольны. Сергей эрудированный, комфортный, пунктуальный и внимательный человек. Подъехал к назначенному времени,
    читать дальше

    сопровождал на все обьекты, на подьемник, подсказал хорошее кафе для обеда, дал много полезных советов, интересно рассказывал по теме экскурсии. Рекомендую как надежного гида!

  • Е
    Елена
    15 мая 2023
    Большая обзорная экскурсия по Олимпийскому Сочи
    Нам очень понравилась экскурсия с Сергеем, много узнали нового, интересно провели время! Всем советуем, не пожалеете!❤️
  • И
    Ирина
    19 февраля 2023
    Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
    Очень интересная экскурсия. Гид внимательная, рассказывала интересно. В экскурсию включено посещение многих мест. С учетом климата с утра была весна,
    читать дальше

    днем настоящая зима с сугробами в красной поляне, а вечером в парке была настоящая осень с порывистым ветром и дождем!! Но все это только добавило впечатлений!! Шоу фонтанов довольно интересно!!! Рекомендую не пожалеете

  • Л
    Лариса
    7 февраля 2023
    Вечерний Олимпийский парк
    В нашей 3-х дневной поездке в Сочи в честь дня рождения экскурсия "Вечерний Олимпийский парк" была настоящим подарком с букетом
    читать дальше

    февральской дикорастущей мимозы, сорванной своими руками. Хотим искренне поблагодарить экскурсовода Татьяну за полный и содержательный обзор парка, внимательное и заботливое отношение. С ее помощью удалось найти и приобрести вожделенный фанатский вымпел Футбольного клуба Сочи. Ну и как "вишенка на торте" - просто незабываемое восхитительное шоу Поющих фонтанов.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Стадион «Фишт»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
  2. Большая обзорная экскурсия по Олимпийскому Сочи
  3. Вечерний Олимпийский парк
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Стадион «Фишт»" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 12 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 1393 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2024 год по теме «Стадион «Фишт»», 1393 ⭐ отзыва, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам