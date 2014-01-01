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Красная поляна — Олимпийское наследие.

4.5
0 отзывов
Сочи С.
Сочи С. – Гид из Сочи
А каким был Сочи во время Олимпиады 2014? Это легко узнать! Мы вам покажем все спортивные объекты, построенные к зимним играм.

Канатная дорога до Роза Пик, трасса «Формулы-1», стадион 🏟️ «Фишт».

В дополнении к олимпийским достижениям — местный колорит и дегустация горного меда!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 800 ₽ за человека

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Красная поляна — Олимпийское наследие.
Красная поляна — Олимпийское наследие.

Что вы увидите

  • Красная Поляна
  • Медовая пасека
  • Курорт «Роза Хутор»
  • Олимпийский парк
  • Красная поляна
  • Ахштырское ущелье
  • Эсто-Садок
  • Интерактивный музей археологии
Мы предлагаем вам на выбор два варианта маршрутов: «Красная Поляна и Олимпийский парк» и «Экспресс-тур в Красную Поляну». Экскурсия ⛳ «Красная Поляна и Олимпийский парк»Если вы хотите сохранить в своей душе воспоминания о Кавказе, прочувствовать олимпийский дух, мы приглашаем вас в увлекательную экскурсию Красная поляна и Олимпийский парк 🌳 Сочи, туда, где проходила Олимпиада 2014.
Дорога поведет вас по долине реки Мзымта к горам, высоты которых превышают трехтысячные отметки, в поселки Красная Поляна и Эсто-Садок. Путь из центра Сочи занимает около полутора часов. В Красной Поляне вы посетите пасечников и попробуете знаменитый краснополянский мёд, который может стать отличным сувениром из Сочи. После этого оформляется предварительный заказ на обед в кафе, и группу ждёт знакомство с курортом «Роза Хутор».
На «Розе Хутор» вам будет предоставлено 2 часа свободного времени для прогулки или катания на канатной дороге, со станций которой открываются панорамы, захватывающие дух. Вы сможете увидеть издалека некоторые олимпийские объекты Горного кластера. Снежные шапки горных вершин, говорливые реки и ручьи, чистейший горный воздух придают необыкновенный колорит этим местам. Горы ⛰️ дарят неповторимые ощущения. Их неприступность и красота, их величественность и мощь, бесконечность хребтов и долин никого не оставляют равнодушным. После обеда вы отправитесь из горной части Сочи к морю.
Вы побываете в Олимпийском парке, где находится приморский кластер олимпийских объектов. На прогулке 👣 по парку вы своими глазами увидите стадион 🏟️ «Фишт», ледовый дворец «Айсберг» и другие спортивные арены олимпиады, трассу «Формулы-1», а еще покатаетесь на забавных машинках — гольф-карах. Экскурсия оставит вам самые добрые и яркие воспоминания. «Экспресс-тур в Красную Поляну»Маршрут нашего тура пролегает через самые живописные уголки курорта, затрагивает самые интересные его места, такие как самая высокая точка курорта, к которой проложена канатная дорога — «Роза Пик», её высота составляет 2320 м., откуда открывается потрясающий вид на горы Кавказа, на альпийские луга, где зимой и летом чувствуешь спокойствие, умиротворение и единение с природой.
Первым объектом на пути к курорту будет остановка в поселке Красная поляна на медовой пасеке.
Экскурсия на пасеку — это всегда дегустация различных видов местного меда. А ещё это знакомство и общение с пчеловодами, которые охотно расскажут вам о пчеловодстве, повадках пчел, об особенностях пчеловодства на Кавказе и целебных свойствах меда. Здесь можно приобрести продукты пчеловодства, в том числе и знаменитый каштановый мёд.
Далее мы отправимся на горнолыжный курорт «Роза Хутор» — самый крупный объект Олимпиады Сочи 2014, где познакомимся с этим сказочным местом и пройдём с экскурсией по нижней части курорта. Затем на фуникулере, вы подниметесь на самую высокую смотровую площадку кавказских гор 2320 метров! Красота природы очаровывает своими пейзажами!Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Экскурсия «Красная Поляна и Олимпийский парк»:
  • Электрокары в Олимпийском парке (по желанию) — 200 руб.
  • Катание на канатной дороге (по желанию) — 1590 руб.
  • Питание в стоимость экскурсии не входит, но в парке есть кафе
  • Экспресс-тур в Красную Поляну:
  • Подъем на фуникулере оплачивается дополнительно
  • Питание в стоимость экскурсии не входит
  • Билет на канатную дорогу «Роза Хутор», взрослый — 1450 руб., дети с 6 до 14 — 850 руб. льготный — 850 руб. (сопровождающий инвалида 1 группы, инвалиды 2, 3 группы, люди старше 60 лет).
Красная поляна — Олимпийское наследие.
Красная поляна — Олимпийское наследие.
Красная поляна — Олимпийское наследие.
Красная поляна — Олимпийское наследие.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сочи С.
Сочи С.
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