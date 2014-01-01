Мы предлагаем вам на выбор два варианта маршрутов: «Красная Поляна и Олимпийский парк» и «Экспресс-тур в Красную Поляну». Экскурсия ⛳ «Красная Поляна и Олимпийский парк»Если вы хотите сохранить в своей душе воспоминания о Кавказе, прочувствовать олимпийский дух, мы приглашаем вас в увлекательную экскурсию Красная поляна и Олимпийский парк 🌳 Сочи, туда, где проходила Олимпиада 2014.

Дорога поведет вас по долине реки Мзымта к горам, высоты которых превышают трехтысячные отметки, в поселки Красная Поляна и Эсто-Садок. Путь из центра Сочи занимает около полутора часов. В Красной Поляне вы посетите пасечников и попробуете знаменитый краснополянский мёд, который может стать отличным сувениром из Сочи. После этого оформляется предварительный заказ на обед в кафе, и группу ждёт знакомство с курортом «Роза Хутор».

На «Розе Хутор» вам будет предоставлено 2 часа свободного времени для прогулки или катания на канатной дороге, со станций которой открываются панорамы, захватывающие дух. Вы сможете увидеть издалека некоторые олимпийские объекты Горного кластера. Снежные шапки горных вершин, говорливые реки и ручьи, чистейший горный воздух придают необыкновенный колорит этим местам. Горы ⛰️ дарят неповторимые ощущения. Их неприступность и красота, их величественность и мощь, бесконечность хребтов и долин никого не оставляют равнодушным. После обеда вы отправитесь из горной части Сочи к морю.

Вы побываете в Олимпийском парке, где находится приморский кластер олимпийских объектов. На прогулке 👣 по парку вы своими глазами увидите стадион 🏟️ «Фишт», ледовый дворец «Айсберг» и другие спортивные арены олимпиады, трассу «Формулы-1», а еще покатаетесь на забавных машинках — гольф-карах. Экскурсия оставит вам самые добрые и яркие воспоминания. «Экспресс-тур в Красную Поляну»Маршрут нашего тура пролегает через самые живописные уголки курорта, затрагивает самые интересные его места, такие как самая высокая точка курорта, к которой проложена канатная дорога — «Роза Пик», её высота составляет 2320 м., откуда открывается потрясающий вид на горы Кавказа, на альпийские луга, где зимой и летом чувствуешь спокойствие, умиротворение и единение с природой.

Первым объектом на пути к курорту будет остановка в поселке Красная поляна на медовой пасеке.

Экскурсия на пасеку — это всегда дегустация различных видов местного меда. А ещё это знакомство и общение с пчеловодами, которые охотно расскажут вам о пчеловодстве, повадках пчел, об особенностях пчеловодства на Кавказе и целебных свойствах меда. Здесь можно приобрести продукты пчеловодства, в том числе и знаменитый каштановый мёд.

Далее мы отправимся на горнолыжный курорт «Роза Хутор» — самый крупный объект Олимпиады Сочи 2014, где познакомимся с этим сказочным местом и пройдём с экскурсией по нижней части курорта. Затем на фуникулере, вы подниметесь на самую высокую смотровую площадку кавказских гор 2320 метров! Красота природы очаровывает своими пейзажами!Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.