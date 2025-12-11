Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Сочи

Найдено 5 экскурсий в категории «Для иностранцев» в Сочи, цены от 550 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
На машине
9 часов
108 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Центр города, Олимпийская деревня, Красная Поляна и «Роза Хутор» за один день
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Экспедиция к черноморским дельфинам
На лодке
2 часа
107 отзывов
Водная прогулка
Плавание с дельфинами в Сочи: экспедиция научного центра
Почувствуйте себя морским биологом, исследуя повадки дельфинов в Черном море. Уникальная возможность поплавать рядом с этими удивительными существами
Начало: В Имеретинском порту, Сириус, в 10 минутах езды от...
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за человека
Экскурсия на Красную Поляну: наследие Олимпиады в Сочи
На автобусе
9 часов
-
50%
308 отзывов
Групповая
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады и красоты природы
Путешествие в горный кластер Сочи, где вы увидите олимпийские объекты, уникальные природные памятники и насладитесь головокружительными панорамами
Начало: Зависит от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
13 дек в 11:00
550 ₽1100 ₽ за человека
Ваш идеальный день в Сочи
На машине
Конные прогулки
На воздушном шаре
На кабриолете
12 часов
117 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по окрестностям курорта, спланированное по вашим пожеланиям - от моря до гор
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
13 дек в 09:30
14 дек в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Волшебными дорогами к Рице из Сочи
На машине
9 часов
-
25%
73 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдохновенное автопутешествие по сказочной Абхазии - в индивидуальном формате
Начало: В вашем отеле в Сочи, кроме Лазаревского района
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
14 250 ₽19 000 ₽ за всё до 4 чел.

Сколько стоит экскурсия по Сочи в декабре 2025
Сейчас в Сочи в категории "Для иностранцев" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 550 до 20 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 713 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
