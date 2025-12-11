Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
Центр города, Олимпийская деревня, Красная Поляна и «Роза Хутор» за один день
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Плавание с дельфинами в Сочи: экспедиция научного центра
Почувствуйте себя морским биологом, исследуя повадки дельфинов в Черном море. Уникальная возможность поплавать рядом с этими удивительными существами
Начало: В Имеретинском порту, Сириус, в 10 минутах езды от...
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за человека
-
50%
Групповая
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады и красоты природы
Путешествие в горный кластер Сочи, где вы увидите олимпийские объекты, уникальные природные памятники и насладитесь головокружительными панорамами
Начало: Зависит от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
13 дек в 11:00
550 ₽
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Сочи
Путешествие по окрестностям курорта, спланированное по вашим пожеланиям - от моря до гор
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
13 дек в 09:30
14 дек в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Волшебными дорогами к Рице из Сочи
Вдохновенное автопутешествие по сказочной Абхазии - в индивидуальном формате
Начало: В вашем отеле в Сочи, кроме Лазаревского района
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
14 250 ₽
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
