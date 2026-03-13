Мы встретимся в ротонде у Морского вокзала и не спеша прогуляемся до ротонды парка Фрунзе.
Вы увидите исторические объекты, услышите рассказ о них, сделаете живописные фотографии с видом на море. В бювете с питьевой водой попробуете и наберете с собой минеральную воду из скважины Пластунская.
Вы увидите исторические объекты, услышите рассказ о них, сделаете живописные фотографии с видом на море. В бювете с питьевой водой попробуете и наберете с собой минеральную воду из скважины Пластунская.
Описание экскурсии«Море притягивает к себе наш взгляд, а земля — наши ноги». Э. Хемингуэй. Пешеходная прогулка вдоль моря длиною в три километра и 2 века. На этом пути сосредоточены все самые яркие объекты нашего города, живописные локации для фотографий и главное — истории о людях отважных и влюбленных, самоотверженных и остроумных, восторженных и любознательных, людях создавших это чудо — город у самого синего моря. История города Сочи не уходит в глубь веков, но она богата на события. Климат и особое расположение делают его интересным для любопытных путешественников и гостей. Архитектура, как отражение времени, ландшафта и вкусов заказчиков, природные богатства, как источник радости и здоровья, вдохновляющие и восхищающие людские судьбы — вот темы нашего небольшого путешествия. Вы увидите архитектурные шедевры созданные с любовью к профессии, услышите захватывающие факты подвигов во имя любви к Отечеству, истории любви известных личностей, узнаете о любимых местах отдыха и творчества популярных певцов, сценаристов и актеров. А так же многое другое, возможно, не видимое глазу, но витающее в пьянящем воздухе юга. Наша экскурсия пешеходная протяженностью, приблизительно 3 км. и продолжительностью 2,5-3 часа. Одежда, головной убор, обувь — удобные и по погоде.
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ротонда морского порта
- Морской вокзал и морской порт
- Маяк
- Эллинский спуск
- Форт Александрия
- Собор Архангела Михаила
- Концертный зал Фестивальный
- Гранд Отель
- Дом врача А.Л. Гордона
- Памятник Якорь и Пушка
- Библиотека им. Пушкина
- Приморский бульвар
- Бювет с минеральной водой
- Зимний театр
- Летний театр
- Памятник А.С. Ермолову
- Ротонда парка им. Фрунзе
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы (чай, кофе, сувениры)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Войкова 1, морской порт, ротонда причала № 9
Завершение: Ул. Черноморская, ротонда парка им. Фрунзе
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Знаете,очень хочется оставить отзыв именно этому гиду. Наше знакомство началось в морском порту. У нас компания была 6 человек,и Влада смогла абсолютно всех заинтересовать своим подходом ко всем, но при
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Д
Экскурсия оставила очень приятные впечатления, несмотря на непрекращающийся мартовский холодный дождь)
Влада — отличный гид! Ее рассказ был интересным и содержательным. Узнали много нового об истории города и региона, посмотрели знаковые и не только архитектурные объекты и познакомились с разнообразной фауной. Спасибо за прекрасную экскурсию!
Влада — отличный гид! Ее рассказ был интересным и содержательным. Узнали много нового об истории города и региона, посмотрели знаковые и не только архитектурные объекты и познакомились с разнообразной фауной. Спасибо за прекрасную экскурсию!
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А
Много лет не бывала в центральной части Сочи и очень хотелось больше узнать об истории города, взглянуть на улицы глазами местных жителей и тех, кто знает немного скрытые и интересные
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А
Много лет не бывала в центральной части Сочи и очень хотелось больше узнать об истории города, взглянуть на улицы глазами местных жителей и тех, кто знает немного скрытые и интересные
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Е
Экскурсия замечательная. Три часа и 3 км. пешком пролетели незаметно. Влада очень интересный человек и замечательный экскурсовод. Прошли вдоль моря от ротонды до ротонды, узнали много нового и еще лучше познакомились с Сочи.
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О
Отмечу Влада - очень приятного, добросовестного, ответственного экскурсовода с энциклопедией на плечах) Провели познавательный, хоть и дождливый день. Погода нисколько не омрачила наши впечатления.
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