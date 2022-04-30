От ротонды до ротонды

Мы встретимся в ротонде у Морского вокзала и не спеша прогуляемся до ротонды парка Фрунзе

Индивидуальная
Мы встретимся в ротонде у Морского вокзала и не спеша прогуляемся до ротонды парка Фрунзе.

Вы увидите исторические объекты, услышите рассказ о них, сделаете живописные фотографии с видом на море (личный фотоаппарат).

В бювете с питьевой водой попробуете и наберете с собой (0,5 л.) минеральную воду из скважины Пластунская.
От ротонды до ротонды
От ротонды до ротонды
От ротонды до ротонды
От ротонды до ротонды
От ротонды до ротонды
От ротонды до ротонды
От ротонды до ротонды

Что вас ожидает 🤩

  • Морской порт
  • Маяк
  • Индо-европейский телеграф
  • Эллинский спуск
  • Форт Александрия
  • Собор Архангела Михаила
  • Казначейство
  • Концертный зал Фестивальный
  • Исторический бульвар
  • Дом врача А. Л. Гордона
  • Памятник Якорь и Пушка
  • Библиотека им. Пушкина
  • Приморский бульвар
  • Гостиница Приморская
  • Бювет с минеральной водой
  • Зимний театр
  • Гостиница Жемчужина
  • Летний театр
  • Памятник А. С. Ермолова
«Море притягивает к себе наш взгляд, а земля — наши ноги». Э. Хемингуэй.

Что вас ждет

Пешеходная прогулка вдоль моря длиною в три километра и 2 века. На этом пути сосредоточены все самые яркие объекты нашего города, живописные локации для фотографий и главное — истории о людях отважных и влюбленных, самоотверженных и остроумных, восторженных и любознательных, людях создавших это чудо — город у самого синего моря.
История города Сочи не уходит в глубь веков, но она богата на события. Климат и особое расположение делают его интересным для любопытных путешественников и гостей. Архитектура, как отражение времени, ландшафта и вкусов заказчиков, природные богатства, как источник радости и здоровья, вдохновляющие и восхищающие людские судьбы — вот темы нашего небольшого путешествия.
Вы увидите архитектурные шедевры созданные с любовью к профессии, услышите захватывающие факты подвигов во имя любви к Отечеству, истории любви известных личностей, узнаете о любимых местах отдыха и творчества популярных певцов, сценаристов и актеров.
А так же многое другое, возможно, не видимое глазу, но витающее в пьянящем воздухе юга.

Важно знать

Наша экскурсия пешеходная протяженностью, приблизительно 3 км. и продолжительностью 2,5-3 часа. Одежда, головной убор, обувь — удобные и по погоде.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы (чай, кофе, сувениры)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Войкова 1, морской порт, ротонда причала № 9
Завершение: ул. Черноморская, ротонда парка им. Фрунзе
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Наша экскурсия пешеходная протяженностью
  • Приблизительно 3 км. и продолжительностью 2
  • 5 - 3 часа. Одежда
  • Головной убор
  • Обувь — удобные и по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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