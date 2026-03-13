Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы встретимся в ротонде у Морского вокзала и не спеша прогуляемся до ротонды парка Фрунзе.



Вы увидите исторические объекты, услышите рассказ о них, сделаете живописные фотографии с видом на море. В бювете с питьевой водой попробуете и наберете с собой минеральную воду из скважины Пластунская. 5 7 отзывов

Влада Ваш гид в Сочи Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 7 отзывов 3 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии «Море притягивает к себе наш взгляд, а земля — наши ноги». Э. Хемингуэй. Пешеходная прогулка вдоль моря длиною в три километра и 2 века. На этом пути сосредоточены все самые яркие объекты нашего города, живописные локации для фотографий и главное — истории о людях отважных и влюбленных, самоотверженных и остроумных, восторженных и любознательных, людях создавших это чудо — город у самого синего моря. История города Сочи не уходит в глубь веков, но она богата на события. Климат и особое расположение делают его интересным для любопытных путешественников и гостей. Архитектура, как отражение времени, ландшафта и вкусов заказчиков, природные богатства, как источник радости и здоровья, вдохновляющие и восхищающие людские судьбы — вот темы нашего небольшого путешествия. Вы увидите архитектурные шедевры созданные с любовью к профессии, услышите захватывающие факты подвигов во имя любви к Отечеству, истории любви известных личностей, узнаете о любимых местах отдыха и творчества популярных певцов, сценаристов и актеров. А так же многое другое, возможно, не видимое глазу, но витающее в пьянящем воздухе юга. Наша экскурсия пешеходная протяженностью, приблизительно 3 км. и продолжительностью 2,5-3 часа. Одежда, головной убор, обувь — удобные и по погоде.

по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ротонда морского порта

Морской вокзал и морской порт

Маяк

Эллинский спуск

Форт Александрия

Собор Архангела Михаила

Концертный зал Фестивальный

Гранд Отель

Дом врача А.Л. Гордона

Памятник Якорь и Пушка

Библиотека им. Пушкина

Приморский бульвар

Бювет с минеральной водой

Зимний театр

Летний театр

Памятник А.С. Ермолову

Ротонда парка им. Фрунзе Что включено Услуги экскурсовода Что не входит в цену Личные расходы (чай, кофе, сувениры) Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Войкова 1, морской порт, ротонда причала № 9 Завершение: Ул. Черноморская, ротонда парка им. Фрунзе Когда и сколько длится? Когда: по договоренности Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.