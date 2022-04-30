«Море притягивает к себе наш взгляд, а земля — наши ноги». Э. Хемингуэй.

Что вас ждет

Пешеходная прогулка вдоль моря длиною в три километра и 2 века. На этом пути сосредоточены все самые яркие объекты нашего города, живописные локации для фотографий и главное — истории о людях отважных и влюбленных, самоотверженных и остроумных, восторженных и любознательных, людях создавших это чудо — город у самого синего моря.

История города Сочи не уходит в глубь веков, но она богата на события. Климат и особое расположение делают его интересным для любопытных путешественников и гостей. Архитектура, как отражение времени, ландшафта и вкусов заказчиков, природные богатства, как источник радости и здоровья, вдохновляющие и восхищающие людские судьбы — вот темы нашего небольшого путешествия.

Вы увидите архитектурные шедевры созданные с любовью к профессии, услышите захватывающие факты подвигов во имя любви к Отечеству, истории любви известных личностей, узнаете о любимых местах отдыха и творчества популярных певцов, сценаристов и актеров.

А так же многое другое, возможно, не видимое глазу, но витающее в пьянящем воздухе юга.

Важно знать

Наша экскурсия пешеходная протяженностью, приблизительно 3 км. и продолжительностью 2,5-3 часа. Одежда, головной убор, обувь — удобные и по погоде.