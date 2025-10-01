Море, история и горные тропы ждут вас в нашем джип-туре! Мы начнем экскурсию на пляже Цандрипша, затем отправимся в Гагру, чтобы увидеть её знаковые места — парк Ольденбургского, знаменитый ресторан «Гагрипш» и Колоннаду. Завершим день в горах — прогулки по Мамзышхе, водопады и чистый воздух. Идеальный микс природы и культуры!
Описание экскурсииПутешествие начнется в курортном поселке Цандрипш, где расположен знаменитый пляж «Белые скалы». На пути к горным вершинам вас будут ждать Гагра и ее символы — парк Принца Ольденбургского, ресторан «Гагрипш» и Колоннада. Затем отправимся к горе Мамзышха, чтобы прогуляться по живописным тропам, устроить пикник и надышаться чистейшим воздухом альпийских лугов. Важная информация: Экскурсию можно забронировать с трансфером из Центрального, Хостинского, Адлерского районов, от пгт Сириус или от границы. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования. Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания. Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону в течение двух часов, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере или на границе, если не хотите приобретать трансфер. Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляж «Белые скалы»
- Ресторан «Гагрипш»
- Парк принца Ольденбургского
- Гагрская колоннада
- Смотровая площадка горы Мамзышха: 300 метров над уровнем моря
- Смотровая площадка горы Мамзышха: 1880 метров над уровнем моря
- Альпийские луга
Что включено
- Трансфер из Центрального, Хостинского и Адлерского районов (выбирайте по типу билета)
- Услуги водителя-гида
- Сопровождение через государственную границу
- Страховка
- Дегустации
Что не входит в цену
- Экологический сбор - 200 рублей
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ближайшая остановка к вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Экскурсию можно забронировать с трансфером из Центрального, Хостинского, Адлерского районов, от пгт Сириус или от границы. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования
- Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания
- Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону в течение двух часов, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере или на границе, если не хотите приобретать трансфер
- Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Солнечные дни лежали на море. А в пасмурную погоду поехали на экскурсию по Гагре. В такую погоду тоже есть свои прелести, по другому город воспринимается, местность; горы великолепны всегда, мы были в восторге!
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Е
Наш гид окунул нас в атмосферу приключений, лихо гнал по дороге в гору, доставил нас в целости и сохранности! Потом мы гуляли по склонам, любовались видами и ели вкуснейшие явства!
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Т
Информационный тур, гид нам много интересных фактов озвучил, показалось закоулки Гагры и на смотровой нам устроил тренинг! Очень классный тур! ✌
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С
Мамзышха, Мамзышха… так рвётся в прекрасной абхазской песне! Это про одноименную гору в окрестностях Гагры! советую посетить! 💯
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Е
Салют всем! Прокатились по Гагре в открытом джипе. . как на аттракционе словила драйв! Альпийские луга - гвоздь программы! 🌲🏔
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С
Достойно организованный тур! Все показали в Гагре, рассказали историю, подняли на гору, там тишина и лишь ветер и облака…
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