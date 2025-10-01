Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Море, история и горные тропы ждут вас в нашем джип-туре! Мы начнем экскурсию на пляже Цандрипша, затем отправимся в Гагру, чтобы увидеть её знаковые места — парк Ольденбургского, знаменитый ресторан «Гагрипш» и Колоннаду. Завершим день в горах — прогулки по Мамзышхе, водопады и чистый воздух. Идеальный микс природы и культуры! 5 47 отзывов

LexxTour Ваш гид в Сочи Задать вопрос Групповая экскурсия 2300 ₽ за человека 5 47 отзывов 9 часов 1-8 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Путешествие начнется в курортном поселке Цандрипш, где расположен знаменитый пляж «Белые скалы». На пути к горным вершинам вас будут ждать Гагра и ее символы — парк Принца Ольденбургского, ресторан «Гагрипш» и Колоннада. Затем отправимся к горе Мамзышха, чтобы прогуляться по живописным тропам, устроить пикник и надышаться чистейшим воздухом альпийских лугов. Важная информация: Экскурсию можно забронировать с трансфером из Центрального, Хостинского, Адлерского районов, от пгт Сириус или от границы. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования. Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания. Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону в течение двух часов, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере или на границе, если не хотите приобретать трансфер. Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пляж «Белые скалы»

Ресторан «Гагрипш»

Парк принца Ольденбургского

Гагрская колоннада

Смотровая площадка горы Мамзышха: 300 метров над уровнем моря

Смотровая площадка горы Мамзышха: 1880 метров над уровнем моря

Альпийские луга Что включено Трансфер из Центрального, Хостинского и Адлерского районов (выбирайте по типу билета)

Услуги водителя-гида

Сопровождение через государственную границу

Страховка

Дегустации Что не входит в цену Экологический сбор - 200 рублей

Личные расходы Место начала и завершения? Ближайшая остановка к вашему адресу Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Важная информация Экскурсию можно забронировать с трансфером из Центрального, Хостинского, Адлерского районов, от пгт Сириус или от границы. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования

Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания

Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону в течение двух часов, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере или на границе, если не хотите приобретать трансфер

Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.