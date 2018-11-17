Для любителей драйва и захватывающих видов мы подготовили четыре маршрута и предлагаем выбрать подходящий вам.
1,5 часа, 4600 руб. за квадроцикл
Приготовьтесь покорить дорогу, которая проходит вдоль пропасти! Это скальный участок Краснополянского шоссе, сооруженный почти вручную в конце 19 века. Колорит этому живописному месту придает заброшенность. По маршруту будут и знаковые места: памятник красноармейцам, пещера и необычный тоннель.
2,5 часа, 6500 руб. за квадроцикл
Часть приключения совпадает с первым маршрутом, а в остальное время вы насладитесь горными панорамами с двух смотровых площадок: отсюда видны Краснополянская дорога и Главный Кавказский хребет.
3-3,5 часа, 9000 руб. за квадроцикл
Программу первого и второго маршрутов дополнит сказочный каскад в окружении изумрудной растительности. Здесь здорово восстановить душевное спокойствие под пение птиц. Также в этом туре посещение пасеки, где вы отведаете травяной чай и настоящий горный мед.
4-5 часов, 13000 руб. за квадроцикл
Изучив локации из первого и второго маршрута, вы доедете до ущелья, которому более миллиона лет. В Каньоне Псахо вдали от городской суеты и шумных пляжей послушаете журчание реки и погуляете по самшитовому лесу.
В стоимость включен трансфер и аренда защитной экипировки.