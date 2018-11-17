Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор!

Зарядиться адреналином и полюбоваться природой горно-морского региона

Тем, кто чувствует страсть к приключениям, драйву и открытиям, мы советуем покататься на квадроциклах.

С нами вы можете отправиться в поездку по одному из маршрутов: покорить старую Краснополянскую дорогу «Пронеси, Господи», отдохнуть у Ивановского водопада, исследовать каньон реки Псахо, погулять по самшитовой роще — и в любом случае сделать отличные фото.
Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор!
Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор!
Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор!
Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор!
Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор!
Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор!
Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Для любителей драйва и захватывающих видов мы подготовили четыре маршрута и предлагаем выбрать подходящий вам.

Маршрут 1: Старая дорога в Красную Поляну

1,5 часа, 4600 руб. за квадроцикл
Приготовьтесь покорить дорогу, которая проходит вдоль пропасти! Это скальный участок Краснополянского шоссе, сооруженный почти вручную в конце 19 века. Колорит этому живописному месту придает заброшенность. По маршруту будут и знаковые места: памятник красноармейцам, пещера и необычный тоннель.

Маршрут 2: Старая дорога в Красную Поляну + смотровые

2,5 часа, 6500 руб. за квадроцикл
Часть приключения совпадает с первым маршрутом, а в остальное время вы насладитесь горными панорамами с двух смотровых площадок: отсюда видны Краснополянская дорога и Главный Кавказский хребет.

Маршрут 3: Старая дорога в Красную Поляну + смотровая + Ивановский водопад

3-3,5 часа, 9000 руб. за квадроцикл
Программу первого и второго маршрутов дополнит сказочный каскад в окружении изумрудной растительности. Здесь здорово восстановить душевное спокойствие под пение птиц. Также в этом туре посещение пасеки, где вы отведаете травяной чай и настоящий горный мед.

Маршрут 4: Старая дорога в Красную Поляну + смотровая + каньон реки Псахо

4-5 часов, 13000 руб. за квадроцикл
Изучив локации из первого и второго маршрута, вы доедете до ущелья, которому более миллиона лет. В Каньоне Псахо вдали от городской суеты и шумных пляжей послушаете журчание реки и погуляете по самшитовому лесу.

Организационные детали

В стоимость включен трансфер и аренда защитной экипировки.

Как проходит тур

  • Это не экскурсия с гидом, а активный отдых. С вами будут инструкторы из нашей команды.
  • Стоимость указана за один 2-местный квадроцикл. Вы можете ехать на нем вдвоем; если вы один/одна, то с инструктором.

Особенности формата

  • Управление квадроциклом — это сильная мышечная нагрузка. Женщинам может быть тяжело, поэтому женщина едет на квадроцикле с мужчиной (иногда можно меняться).
  • Возможно участие детей старше 6 лет с инструктором за рулем (для детей любой маршрут со скидкой 50%)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от ближайшей к вам остановки или КПП крупных отелей
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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