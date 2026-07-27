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Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор

Зарядиться адреналином и полюбоваться природой горно-морского региона
Тем, кто чувствует страсть к приключениям, драйву и открытиям, мы советуем покататься на квадроциклах.

С нами вы можете отправиться в поездку по одному из маршрутов: покорить старую Краснополянскую дорогу «Пронеси, Господи», проехать через горную реку, исследовать каньон реки Мзымта — и в любом случае сделать отличные фото.
4.6
13 отзывов
Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор
Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор
Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор

Описание экскурсии

Для любителей драйва и захватывающих видов мы подготовили четыре маршрута и предлагаем выбрать подходящий вам.

Маршрут 1: Старая дорога в Красную Поляну

1-1,5 часа, 5200 ₽ за квадроцикл
Дорога очень живописна и местами проходит практически по краю пропасти, а запустение и заброшенность придают этому месту особый колорит. Одна из главных достопримечательностей этого места — памятник красноармейцам, которые приняли неравный бой и погибли в этих местах в 1920 г. Также вы увидите стоянку древнего человека эпохи палеолита — это пещера, образовавшаяся природным путем, где можно прикоснуться к истории и вдохнуть прохладный воздух.

Маршрут 2: Не профи, но и не новичок

1-2 часа, 8000 ₽ за квадроцикл
Часть приключения совпадает с первым маршрутом, а ещё вы проедете участок грязи и сможете пересечь настоящую горную реку.

Маршрут 3: Зеленая долина

2-3 часа, 13 000 ₽ за квадроцикл
Дорога, ведущая через ущелье с обрывами, заставит вас затаить дыхание, а глаза будут разбегаться от прекрасных и величественных природных панорам. На скоростном участке маршрута вы точно ощутите драйв и испытаете совершенно особые эмоции — пробраться к смотровой «Зелёная долина» не так уж и просто! Следом вас ждет подъем в горы по насыпной дороге с невероятно красивым видом на море.

Маршрут 4: Комбо

2-3 часов, 18 750 ₽ за квадроцикл
Этот маршрут сочетает в себе всё, что может вас заинтересовать: старую дорогу на Красную Поляну, смотровую площадку «Зелёная долина», смотровую на реку Мзымта и каньон «Мзымта». А ещё вас ждет купание, прохождение грязи и многое другое — готовьте испытать незабываемые эмоции.

Организационные детали

В стоимость включен трансфер и аренда защитной экипировки.

Как проходит поездка

  • Это активный отдых. С вами будут инструкторы из нашей команды.
  • Стоимость указана за один 2-местный квадроцикл. Вы можете ехать на нем вдвоем; если вы один/одна, то с инструктором.

Особенности формата

  • Управление квадроциклом — это сильная мышечная нагрузка. Женщинам может быть тяжело, поэтому женщина едет на квадроцикле с мужчиной. Смена водителя и пассажира возможна не всегда: решение принимает гид на месте в зависимости от рельефа, погоды и вашей подготовки
  • Возможно участие детей старше 6 лет с инструктором за рулем (для детей любой маршрут со скидкой 50%)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный5000 ₽
1.5часа (взрослый)8000 ₽
2.5часов (взрослый)13 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отелей. Если вы проживаете в Красной Поляне, тогда до места начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 1083 туристов
Мы покажем вам все интересные места в Сочи. На наших программах вы влюбитесь в это удивительное место! Прислушиваемся к вашим пожеланиям, поэтому сделаем ваш день незабываемым!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
3
2
1
Т
Захватывающая экскурсии. Очень понравилось 🔥
Захватывающая экскурсии. Очень понравилось 🔥
Захватывающая экскурсии. Очень понравилось 🔥
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Мария
Супер))
Супер))
Супер))
Супер))
Супер))
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Ю
На сайте услуга стоила 5000 с человека, по факту на месте отдали по 10.000 с человека. Залог 25% не засчитают вам в стоимость услуги на месте, так что не бронируйте на сайте. Организатор, который тут указан - это агент, который не предупредил о том, что стоимость может меняться и тд Из плюсов: действительно круто покатались 👍
На сайте услуга стоила 5000 с человека, по факту на месте отдали по 10.000 с человека.
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Надежда
Прекрасные ребята, все объяснили все рассказали, катание прошло прекрасно, если не любите лежать на пляже стоит съездить
Прекрасные ребята, все объяснили все рассказали, катание прошло прекрасно, если не любите лежать на пляже стоит съездить
Прекрасные ребята, все объяснили все рассказали, катание прошло прекрасно, если не любите лежать на пляже стоит съездить
Прекрасные ребята, все объяснили все рассказали, катание прошло прекрасно, если не любите лежать на пляже стоит съездить
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Е
По приезду на место старта возникли вопросы, которые Наталья оперативно помогла решить, спасибо!
Сам маршрут (2й) очень понравился, а инструктор Евгений провёл отличную экскурсию. Важное уточнение: девушки, действительно, совершенно вряд ли смогут (особенно с пассажиром сзади) управлять квадроциклом по внедорожным частям маршрута (но есть вариант доплатить за более современные квадроциклы на месте - на них, вроде как, сильно проще)
По приезду на место старта возникли вопросы, которые Наталья оперативно помогла решить, спасибо!
По приезду на место старта возникли вопросы, которые Наталья оперативно помогла решить, спасибо!
По приезду на место старта возникли вопросы, которые Наталья оперативно помогла решить, спасибо!
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Сергей
Первый раз катались на квадриках — всё понравилось! Просто, но дельно. Советую не брать с собой вообще ничего лишнего (сумки, одежда и т. п.), иначе это будет в пыли и
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с запахом бензина. Если есть, можно принести свой подшлемник. А так нужно одеваться максимально просто, чтобы потом всё сбросить в стирку!

Нужно иметь в виду, что трансфер обеспечивается из Центрального р-на или Адлера. Везут на простой Газели. А вот из Красной Поляны или тем более Розы не забирают - придётся добираться самостоятельно на такси.

Первый раз катались на квадриках — всё понравилось! Просто, но дельно. Советую не брать с собой
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