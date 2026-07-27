Тем, кто чувствует страсть к приключениям, драйву и открытиям, мы советуем покататься на квадроциклах. С нами вы можете отправиться в поездку по одному из маршрутов: покорить старую Краснополянскую дорогу «Пронеси, Господи», проехать через горную реку, исследовать каньон реки Мзымта — и в любом случае сделать отличные фото.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Для любителей драйва и захватывающих видов мы подготовили четыре маршрута и предлагаем выбрать подходящий вам.

Маршрут 1: Старая дорога в Красную Поляну

1-1,5 часа, 5200 ₽ за квадроцикл

Дорога очень живописна и местами проходит практически по краю пропасти, а запустение и заброшенность придают этому месту особый колорит. Одна из главных достопримечательностей этого места — памятник красноармейцам, которые приняли неравный бой и погибли в этих местах в 1920 г. Также вы увидите стоянку древнего человека эпохи палеолита — это пещера, образовавшаяся природным путем, где можно прикоснуться к истории и вдохнуть прохладный воздух.

Маршрут 2: Не профи, но и не новичок

1-2 часа, 8000 ₽ за квадроцикл

Часть приключения совпадает с первым маршрутом, а ещё вы проедете участок грязи и сможете пересечь настоящую горную реку.

Маршрут 3: Зеленая долина

2-3 часа, 13 000 ₽ за квадроцикл

Дорога, ведущая через ущелье с обрывами, заставит вас затаить дыхание, а глаза будут разбегаться от прекрасных и величественных природных панорам. На скоростном участке маршрута вы точно ощутите драйв и испытаете совершенно особые эмоции — пробраться к смотровой «Зелёная долина» не так уж и просто! Следом вас ждет подъем в горы по насыпной дороге с невероятно красивым видом на море.

Маршрут 4: Комбо

2-3 часов, 18 750 ₽ за квадроцикл

Этот маршрут сочетает в себе всё, что может вас заинтересовать: старую дорогу на Красную Поляну, смотровую площадку «Зелёная долина», смотровую на реку Мзымта и каньон «Мзымта». А ещё вас ждет купание, прохождение грязи и многое другое — готовьте испытать незабываемые эмоции.

Организационные детали

В стоимость включен трансфер и аренда защитной экипировки.

Как проходит поездка

Это активный отдых. С вами будут инструкторы из нашей команды.

Стоимость указана за один 2-местный квадроцикл. Вы можете ехать на нем вдвоем; если вы один/одна, то с инструктором.

Особенности формата