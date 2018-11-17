Что вас ожидает

Для любителей драйва и захватывающих видов мы подготовили четыре маршрута и предлагаем выбрать подходящий вам.

Маршрут 1: Старая дорога в Красную Поляну

1,5 часа, 4600 руб. за квадроцикл

Приготовьтесь покорить дорогу, которая проходит вдоль пропасти! Это скальный участок Краснополянского шоссе, сооруженный почти вручную в конце 19 века. Колорит этому живописному месту придает заброшенность. По маршруту будут и знаковые места: памятник красноармейцам, пещера и необычный тоннель.

Маршрут 2: Старая дорога в Красную Поляну + смотровые

2,5 часа, 6500 руб. за квадроцикл

Часть приключения совпадает с первым маршрутом, а в остальное время вы насладитесь горными панорамами с двух смотровых площадок: отсюда видны Краснополянская дорога и Главный Кавказский хребет.

Маршрут 3: Старая дорога в Красную Поляну + смотровая + Ивановский водопад

3-3,5 часа, 9000 руб. за квадроцикл

Программу первого и второго маршрутов дополнит сказочный каскад в окружении изумрудной растительности. Здесь здорово восстановить душевное спокойствие под пение птиц. Также в этом туре посещение пасеки, где вы отведаете травяной чай и настоящий горный мед.

Маршрут 4: Старая дорога в Красную Поляну + смотровая + каньон реки Псахо

4-5 часов, 13000 руб. за квадроцикл

Изучив локации из первого и второго маршрута, вы доедете до ущелья, которому более миллиона лет. В Каньоне Псахо вдали от городской суеты и шумных пляжей послушаете журчание реки и погуляете по самшитовому лесу.

Организационные детали

В стоимость включен трансфер и аренда защитной экипировки.

Как проходит тур

Это не экскурсия с гидом, а активный отдых. С вами будут инструкторы из нашей команды.

Стоимость указана за один 2-местный квадроцикл. Вы можете ехать на нем вдвоем; если вы один/одна, то с инструктором.

Особенности формата