Зарядиться адреналином и полюбоваться природой горно-морского региона
Тем, кто чувствует страсть к приключениям, драйву и открытиям, мы советуем покататься на квадроциклах.
С нами вы можете отправиться в поездку по одному из маршрутов: покорить старую Краснополянскую дорогу «Пронеси, Господи», проехать через горную реку, исследовать каньон реки Мзымта — и в любом случае сделать отличные фото.
Для любителей драйва и захватывающих видов мы подготовили четыре маршрута и предлагаем выбрать подходящий вам.
Маршрут 1: Старая дорога в Красную Поляну
1-1,5 часа, 5200 ₽ за квадроцикл Дорога очень живописна и местами проходит практически по краю пропасти, а запустение и заброшенность придают этому месту особый колорит. Одна из главных достопримечательностей этого места — памятник красноармейцам, которые приняли неравный бой и погибли в этих местах в 1920 г. Также вы увидите стоянку древнего человека эпохи палеолита — это пещера, образовавшаяся природным путем, где можно прикоснуться к истории и вдохнуть прохладный воздух.
Маршрут 2: Не профи, но и не новичок
1-2 часа, 8000 ₽ за квадроцикл Часть приключения совпадает с первым маршрутом, а ещё вы проедете участок грязи и сможете пересечь настоящую горную реку.
Маршрут 3: Зеленая долина
2-3 часа, 13 000 ₽ за квадроцикл Дорога, ведущая через ущелье с обрывами, заставит вас затаить дыхание, а глаза будут разбегаться от прекрасных и величественных природных панорам. На скоростном участке маршрута вы точно ощутите драйв и испытаете совершенно особые эмоции — пробраться к смотровой «Зелёная долина» не так уж и просто! Следом вас ждет подъем в горы по насыпной дороге с невероятно красивым видом на море.
Маршрут 4: Комбо
2-3 часов, 18 750 ₽ за квадроцикл Этот маршрут сочетает в себе всё, что может вас заинтересовать: старую дорогу на Красную Поляну, смотровую площадку «Зелёная долина», смотровую на реку Мзымта и каньон «Мзымта». А ещё вас ждет купание, прохождение грязи и многое другое — готовьте испытать незабываемые эмоции.
Организационные детали
В стоимость включен трансфер и аренда защитной экипировки.
Как проходит поездка
Это активный отдых. С вами будут инструкторы из нашей команды.
Стоимость указана за один 2-местный квадроцикл. Вы можете ехать на нем вдвоем; если вы один/одна, то с инструктором.
Особенности формата
Управление квадроциклом — это сильная мышечная нагрузка. Женщинам может быть тяжело, поэтому женщина едет на квадроцикле с мужчиной. Смена водителя и пассажира возможна не всегда: решение принимает гид на месте в зависимости от рельефа, погоды и вашей подготовки
Возможно участие детей старше 6 лет с инструктором за рулем (для детей любой маршрут со скидкой 50%)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
5000 ₽
1.5часа (взрослый)
8000 ₽
2.5часов (взрослый)
13 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отелей. Если вы проживаете в Красной Поляне, тогда до места начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 1083 туристов
Мы покажем вам все интересные места в Сочи. На наших программах вы влюбитесь в это удивительное место! Прислушиваемся к вашим пожеланиям, поэтому сделаем ваш день незабываемым!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
–
3
3
2
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Т
Татьяна
Захватывающая экскурсии. Очень понравилось 🔥
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Мария
Супер))
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Ю
Юлия
На сайте услуга стоила 5000 с человека, по факту на месте отдали по 10.000 с человека. Залог 25% не засчитают вам в стоимость услуги на месте, так что не бронируйте на сайте. Организатор, который тут указан - это агент, который не предупредил о том, что стоимость может меняться и тд Из плюсов: действительно круто покатались 👍
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Надежда
Прекрасные ребята, все объяснили все рассказали, катание прошло прекрасно, если не любите лежать на пляже стоит съездить
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Е
Евгений
По приезду на место старта возникли вопросы, которые Наталья оперативно помогла решить, спасибо! Сам маршрут (2й) очень понравился, а инструктор Евгений провёл отличную экскурсию. Важное уточнение: девушки, действительно, совершенно вряд ли смогут (особенно с пассажиром сзади) управлять квадроциклом по внедорожным частям маршрута (но есть вариант доплатить за более современные квадроциклы на месте - на них, вроде как, сильно проще)
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Сергей
Первый раз катались на квадриках — всё понравилось! Просто, но дельно. Советую не брать с собой вообще ничего лишнего (сумки, одежда и т. п.), иначе это будет в пыли и читать дальшеуменьшить
с запахом бензина. Если есть, можно принести свой подшлемник. А так нужно одеваться максимально просто, чтобы потом всё сбросить в стирку!
Нужно иметь в виду, что трансфер обеспечивается из Центрального р-на или Адлера. Везут на простой Газели. А вот из Красной Поляны или тем более Розы не забирают - придётся добираться самостоятельно на такси.
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