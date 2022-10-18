Мастер класс по рисованию – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер класс по рисованию» в Сочи, цены от 950 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс по рисованию в Сочи
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
Мастер-класс по рисованию в Сочи
Полюбоваться живописным морским портом и запечатлеть его на собственной картине
Начало: В районе Морского вокзала
15 июля в 17:30
16 июля в 17:30
3 200 за человека
Новая Мацеста: мастер-класс по энкаустике в экзотическом саду
скидка
50%
2 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Новая Мацеста: мастер-класс по энкаустике в экзотическом саду
Отдохнуть в тени субтропических растений и научиться современной технике восковой живописи
Начало: В районе Новая Мацеста
Завтра в 17:00
12 июля в 17:00
1900950 за человека
В дом к виноделу: мастер-классы и кавказское застолье
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
В дом к виноделу: мастер-классы и кавказское застолье
Нарисовать картину вином, попробовать улиток и потанцевать в винограде
12 июля в 10:00
13 июля в 10:00
от 15 340 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    18 октября 2022
    Мастер-класс по рисованию в Сочи
    Рисовала с Игорем моя дочь-подросток. Как результат - прекрасная картина, море положительных эмоций, неизвестные ранее сведения, новые знания. Очень интересный и результативный формат знакомства с одной из самых известных достопримечательностей Сочи. Игорю спасибо большое!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Мастер класс по рисованию»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мастер-класс по рисованию в Сочи
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  3. В дом к виноделу: мастер-классы и кавказское застолье
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июле 2024
Сейчас в Сочи в категории "Мастер класс по рисованию" можно забронировать 3 экскурсии от 950 до 15 340 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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