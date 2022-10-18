1 чел.
По популярности
2 часа
Индивидуальная
Мастер-класс по рисованию в Сочи
Полюбоваться живописным морским портом и запечатлеть его на собственной картине
Начало: В районе Морского вокзала
15 июля в 17:30
16 июля в 17:30
3 200₽ за человека
скидка
50%
2 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Новая Мацеста: мастер-класс по энкаустике в экзотическом саду
Отдохнуть в тени субтропических растений и научиться современной технике восковой живописи
Начало: В районе Новая Мацеста
Завтра в 17:00
12 июля в 17:00
1900950₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
В дом к виноделу: мастер-классы и кавказское застолье
Нарисовать картину вином, попробовать улиток и потанцевать в винограде
12 июля в 10:00
13 июля в 10:00
от 15 340₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана18 октября 2022Рисовала с Игорем моя дочь-подросток. Как результат - прекрасная картина, море положительных эмоций, неизвестные ранее сведения, новые знания. Очень интересный и результативный формат знакомства с одной из самых известных достопримечательностей Сочи. Игорю спасибо большое!!!
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