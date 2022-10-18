Сейчас в Сочи в категории "Мастер класс по рисованию" можно забронировать 3 экскурсии от 950 до 15 340 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5