Этот маршрут действительно уникальный. С одной стороны, тропа благоустроена, и прогулка не потребует особой физической подготовки.
С другой — природа практически не тронута: здесь можно увидеть редкие южные растения — ровесники динозавров.
Я покажу вам самые любопытные экземпляры и расскажу, почему незнакомые цветы нельзя нюхать и что общего у белок, моллюска рапаны и веерной пальмы.
С другой — природа практически не тронута: здесь можно увидеть редкие южные растения — ровесники динозавров.
Я покажу вам самые любопытные экземпляры и расскажу, почему незнакомые цветы нельзя нюхать и что общего у белок, моллюска рапаны и веерной пальмы.
Описание экскурсии
Наш маршрут по Колхидскому лесу пройдёт через Змейковские водопады, образованные притоком реки Мацеста. Вы насладитесь несложным трекингом, полюбуетесь волшебными пейзажами. А я расскажу о местных растениях и животных, различных подходах к освоению данной территории и влиянии человека на природу.
Вы узнаете:
- Для чего собирают молодые побеги колючего растения, похожего на розу
- Как выглядят растущие в Сочи растения — ровесники динозавров
- Каким растительным видам угрожают браконьеры
- Что в Сочи принято называть забавным словечком «чинарики»
- Каковы шансы встретить леопарда в сочинском лесу
- Какой запрет ввёл для горцев языческий бог охоты Мезытх
- Как менялись земли в районе Сочи в царские и советские времена и при подготовке к Олимпиаде
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 года выпуска. В наличии для детей: 2 бустера (125-150 см, 22-36 кг, 6-12 лет) и 2 автокресла (9 мес – 12 лет, 9-36 кг). Путешественникам предстоит преодолеть 700 м пути, из них 250 м — подъём
- Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет
- Отдельно оплачивается билет на территорию национального парка — 400 ₽ (детям до 18 лет бесплатно)
- При наличии льгот, пожалуйста, возьмите оригиналы подтверждающих документов
ежедневно в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В микрорайоне Новая Мацеста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 401 туриста
С детства живу в микрорайоне Мацеста, отлично знаю его и окрестности. Работа в Сочинском национальном парке и увлечение историей родного края позволили создать авторские экскурсии, посвящённые известным достопримечательностям города.
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