Стильный и комфортный катамаран, мягкий плеск волн и свежий морской бриз — всё это ждёт вас на нашей прогулке в небольшой группе. После того, как вы осмотрите главные достопримечательности города-порта с воды, мы выйдем в открытое море насладиться пейзажами. А чтобы вы не скучали, в вашем распоряжении смарт-кинотеатр и стереоустановка.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

1 час в море — на моторном катамаране

Перед вами судно премиум-класса для прогулок по морю. Его отличает уникальная конструкция и большая площадь палуб. Благодаря современному техническому оснащению (ТВ и стереосистема) на нём удобно организовать пикник, корпоратив или дискотеку. Имеется также туалет, душ, 9 спальных мест.

В это приключение вы отправитесь в компании капитана. В начале прогулки он расскажет главные факты о Сочи, морском порте и вокзале. Прогулка для сборной группы проводится всего 1 раз в день, поэтому места рекомендуем резервировать заранее. Море не всегда даёт возможность выйти на отдых.

Организационные детали