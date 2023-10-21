С комфортом провести время на палубе, отдохнуть и полюбоваться морскими пейзажами
Стильный и комфортный катамаран, мягкий плеск волн и свежий морской бриз — всё это ждёт вас на нашей прогулке в небольшой группе.
После того, как вы осмотрите главные достопримечательности города-порта с воды, мы выйдем в открытое море насладиться пейзажами. А чтобы вы не скучали, в вашем распоряжении смарт-кинотеатр и стереоустановка.
После того, как вы осмотрите главные достопримечательности города-порта с воды, мы выйдем в открытое море насладиться пейзажами. А чтобы вы не скучали, в вашем распоряжении смарт-кинотеатр и стереоустановка.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
1 час в море — на моторном катамаране
Перед вами судно премиум-класса для прогулок по морю. Его отличает уникальная конструкция и большая площадь палуб. Благодаря современному техническому оснащению (ТВ и стереосистема) на нём удобно организовать пикник, корпоратив или дискотеку. Имеется также туалет, душ, 9 спальных мест.
В это приключение вы отправитесь в компании капитана. В начале прогулки он расскажет главные факты о Сочи, морском порте и вокзале. Прогулка для сборной группы проводится всего 1 раз в день, поэтому места рекомендуем резервировать заранее. Море не всегда даёт возможность выйти на отдых.
Организационные детали
- Судно застраховано, оснащено всеми необходимым средствами безопасности и имеет официальные разрешения на выход в море
- Если погода не позволяет выйти в море, мы предложим вам перенести прогулку на другой день/время или вернём деньги
- Для путешественников с детьми: на судно допускаем одного ребёнка до 3 лет бесплатно или двух детей от 3 до 10 лет по льготной стоимости (1500 руб.). Остальные дети по полной стоимости. Скидку делаем тому, кто первый внёс предоплату за поездку.
ежедневно в 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Морском порту Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 16:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 582 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Игорь, я представляю команду профессиональных гидов в Сочи. Мы проводим экскурсии, морские прогулки и творческие мастер-классы. Ждём вас!
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