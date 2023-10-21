Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе

С комфортом провести время на палубе, отдохнуть и полюбоваться морскими пейзажами

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Стильный и комфортный катамаран, мягкий плеск волн и свежий морской бриз — всё это ждёт вас на нашей прогулке в небольшой группе.

После того, как вы осмотрите главные достопримечательности города-порта с воды, мы выйдем в открытое море насладиться пейзажами. А чтобы вы не скучали, в вашем распоряжении смарт-кинотеатр и стереоустановка.
Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе
Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе
Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе
Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе
Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе
Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе
Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе
Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

1 час в море — на моторном катамаране

Перед вами судно премиум-класса для прогулок по морю. Его отличает уникальная конструкция и большая площадь палуб. Благодаря современному техническому оснащению (ТВ и стереосистема) на нём удобно организовать пикник, корпоратив или дискотеку. Имеется также туалет, душ, 9 спальных мест.

В это приключение вы отправитесь в компании капитана. В начале прогулки он расскажет главные факты о Сочи, морском порте и вокзале. Прогулка для сборной группы проводится всего 1 раз в день, поэтому места рекомендуем резервировать заранее. Море не всегда даёт возможность выйти на отдых.

Организационные детали

  • Судно застраховано, оснащено всеми необходимым средствами безопасности и имеет официальные разрешения на выход в море
  • Если погода не позволяет выйти в море, мы предложим вам перенести прогулку на другой день/время или вернём деньги
  • Для путешественников с детьми: на судно допускаем одного ребёнка до 3 лет бесплатно или двух детей от 3 до 10 лет по льготной стоимости (1500 руб.). Остальные дети по полной стоимости. Скидку делаем тому, кто первый внёс предоплату за поездку.

ежедневно в 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Морском порту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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