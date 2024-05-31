О Ольга Только вы и море: аренда парусной яхты Отличная прогулка, отличная погода, спасибо Дмитрию за организацию, посоветовал классного фотографа нам, увидели дельфина, порыбачили, мы очень довольны, всем рекомендую. Паруса-отдельная любовь ❤️

Е Елена Морская VIP-прогулка на яхте Все четко по времени, яхта чистая, капитан отличный.

э эвелина Черноморская рыбалка и пикник в открытом море Замечательная поездка, были небольшой группы, рыбы поймать много не удалось, но отлично провели расслабляюще время на воде)! 3 часа не много, очень хорошо

Т Таня Морская прогулка на двухпалубной яхте Очень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы начали плавание вечером чтобы встретить заказ, было уже довольно холодно. В остальном все супер. Рекомендую

А Андрей Черноморская рыбалка и пикник в открытом море Всё очень хорошо, 4 звёзды за то что организованная рыбалка была только на Ставридку. Капитан баркаса Николай, всё объяснил, ставридка приготовил на 6 баллов из 5.

Н Неля Морская VIP-прогулка на яхте Яхта была чистая, капитан суперский.

О Ольга Lite-каньонинг по реке Псахо Великолепные виды, не сложный маршрут. Интересный рассказ

И Иван Морская прогулка с рыбалкой в Сочи Рыба ловится, вид красивый, судно просторное, есть пуфы, 2 палубы. Не удалось приготовить рыбу из за качки. Было ветреенно. Понравилось

Н Наталья Морская прогулка на яхте Azimut Прогулка супер! 🤗получили много положительных эмоций❤️