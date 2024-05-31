1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Плавание с дельфинами в Сочи: экспедиция научного центра
Почувствуйте себя морским биологом, исследуя повадки дельфинов в Черном море. Уникальная возможность поплавать рядом с этими удивительными существами
Начало: В Имеретинском порту, Сириус, в 10 минутах езды от...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 000₽ за человека
Мини-группа
1 час
На яхте - в море
Отправиться на расслабляющую морскую прогулку и увидеть Сочи с воды в мини-группе
Начало: У Центрального морского порта
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Мини-группа
1 час
На катере - по Чёрному морю
Мини-путешествие в уютной мини-группе: промчаться по волнам, искупаться и отдохнуть
Начало: В морском порту Сочи
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
1 час
Яхтенная прогулка в Сочи: морские пейзажи и закаты
Откройте для себя волшебство Сочи с палубы роскошной яхты, где закат и море создают идеальный фон для ваших воспоминаний
Начало: В порту Сочи
Завтра в 10:00
9 июня в 09:30
38002 660₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
Отдохнуть на борту частного судна и ощутить всю красоту парусной навигации
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 900₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
3 часа
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Полюбоваться видами, поймать ставридку в Черном море и пообедать на борту
Начало: В морском порту Сочи, Адлера, Хосты
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на белоснежной яхте экстра-класса и насладиться потрясающими видами
Начало: В центральном порту Сочи
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2 часа
Только вы и море: аренда парусной яхты
Устроить активный отдых, праздник или релакс на борту частного судна
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
19 900₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
1 час
Морская прогулка на яхте Azimut
Проплыть по волнам Черного моря на комфортабельном судне в мини-группе
Начало: В порту Сочи
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 470₽ за человека
Групповая
2 часа
Исторический Сочи + морская прогулка
Узнать о прошлом города, полюбоваться морскими пейзажами и встретиться с дельфинами
Начало: В Морском порту Сочи
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
День приключений в окрестностях Сочи
Прокатиться по реке на военном грузовике, посетить Кавказское застолье и увидеть 33 водопада
Начало: Сочи, Зимний театр или ж/д станция Новая Мацеста
22 июня в 12:00
23 июня в 12:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в Сочи круглый год
Выйти в открытое море, поймать барабулю и ставриду, а после пообедать на борту
Начало: В Имеретинском порту или порту в Кудепсте
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00 и 14:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Под парусом - в открытое море
Полюбоваться городом с воды, насладиться плеском волн и, если повезет, встретить дельфинов
Начало: В порту Сочи, Адлера, Кудепсты
Расписание: ежедневно в 16:30
9 июня в 16:30
10 июня в 16:30
2 470₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Сочи: морская прогулка на белоснежном катере
Прокатиться на американском судне, искупаться и полюбоваться городом с воды
Начало: В районе Морского вокзала
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
Прокатиться по бескрайним просторам Черного моря, искупаться и полюбоваться живописными видами
Начало: Сочи, ул. Несебрская 3
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Сочи
Возможность насладиться морем и бризом без посторонних
Начало: В морском порту Сочи, Адлера и Хосты
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 950₽ за всё до 11 чел.
Круиз
1 час
Морская прогулка на круизной яхте
Прокатиться по Черному морю, искупаться и полюбоваться панорамами Сочи с воды
Начало: В районе Морского вокзала
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Морская прогулка в Сочи на итальянской яхте
Покорить водные просторы на комфортабельном и манёвренном моторном судне
Начало: На улице Несебрской
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 300₽ за всё до 9 чел.
Круиз
1 час
Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
Часовой морской круиз для вашей компании - за яркими видами и новыми впечатлениями
Начало: В морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
1 час
Морская прогулка на двухпалубной яхте
Утром - дельфины, днём - купание в открытом море, вечером - золотой час: выбирайте рейс по душе
Начало: В Морском порту
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500₽ за человека
скидка
35%
Мини-группа
3 часа
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
Выйти в открытое море, чтобы насладиться видами, поймать рыбу и тут же её приготовить
Начало: В порту Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60003 900₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Черноморская рыбалка и пикник в открытом море
Выйти в море, поймать рыбку и сразу же её съесть
Начало: У кассы №4 в Морском порту
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Lite-каньонинг по реке Псахо
Прогуляться по руслу реки среди субтропического леса и отвесных скал
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Рафтинг по реке Мзымта
Сплавиться по бурным водам у подножия гор - в группе с инструктором
Начало: От ж/д вокзала Адлера
Расписание: ежедневно в 10:00 и 13:00
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
2 800₽ за человека
скидка
35%
Мини-группа
1 час
Премиум-прогулка на яхте в Сочи: эксклюзивный морской тур
Откройте для себя роскошь премиум-яхты в Сочи, наслаждаясь морскими пейзажами и возможностью купания
Начало: В порту Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
41002 665₽ за человека
скидка
40%
Индивидуальная
1 час
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Музыка, танцы, ваши любимые закуски и напитки - на борту посреди моря + аренда гидроцикла
Начало: В порту Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2080012 480₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
Отправиться в морское путешествие и отдохнуть от городской суеты
Начало: От Морского вокзала
Завтра в 15:00
9 июня в 08:00
28 900₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
Прокатиться с ветерком, устроить пикник на борту и искупаться в открытом море
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
37 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе
С комфортом провести время на палубе, отдохнуть и полюбоваться морскими пейзажами
Начало: В Морском порту Сочи
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
2 470₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Увлекательная морская прогулка на яхте
Устроить пикник в открытом море, порыбачить и искупаться
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
7 150₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на парусной яхте «Морской волк»
Отметить праздник или отдохнуть от суеты на роскошном комфортабельном судне
Начало: От Морского вокзала
Завтра в 09:30
9 июня в 08:30
25 000₽ за всё до 11 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Отправиться в атмосферное путешествие на однопалубной моторной яхте
Начало: В порту Сочи
Завтра в 01:00
9 июня в 02:00
1840012 880₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга31 мая 2024Отличная прогулка, отличная погода, спасибо Дмитрию за организацию, посоветовал классного фотографа нам, увидели дельфина, порыбачили, мы очень довольны, всем рекомендую. Паруса-отдельная любовь ❤️
- ЕЕлена30 мая 2024Все четко по времени, яхта чистая, капитан отличный.
- ээвелина27 мая 2024Замечательная поездка, были небольшой группы, рыбы поймать много не удалось, но отлично провели расслабляюще время на воде)! 3 часа не много, очень хорошо
- ТТаня17 мая 2024Очень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы начали плавание вечером чтобы встретить заказ, было уже довольно холодно. В остальном все супер. Рекомендую
- ААндрей15 мая 2024Всё очень хорошо, 4 звёзды за то что организованная рыбалка была только на Ставридку. Капитан баркаса Николай, всё объяснил, ставридка приготовил на 6 баллов из 5.
- ННеля25 апреля 2024Яхта была чистая, капитан суперский.
- ООльга25 апреля 2024Великолепные виды, не сложный маршрут. Интересный рассказ
- ИИван22 апреля 2024Рыба ловится, вид красивый, судно просторное, есть пуфы, 2 палубы. Не удалось приготовить рыбу из за качки. Было ветреенно. Понравилось
- ННаталья20 апреля 2024Прогулка супер! 🤗получили много положительных эмоций❤️
- ЮЮлия14 апреля 2024Нам все понравилось. Очень приятная яхта и капитан. Увидели дельфинов. Обязательно порекомендуем вас друзьям, когда они поедут в Сочи.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Речные прогулки»
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