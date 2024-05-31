Речные прогулки в Сочи

Найдено 32 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Сочи, цены от 1 600 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспедиция к черноморским дельфинам
Мини-группа
2 часа
67 отзывов
Плавание с дельфинами в Сочи: экспедиция научного центра
Почувствуйте себя морским биологом, исследуя повадки дельфинов в Черном море. Уникальная возможность поплавать рядом с этими удивительными существами
Начало: В Имеретинском порту, Сириус, в 10 минутах езды от...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 000 за человека
На яхте - в море
🛥 На яхте
Мини-группа
1 час
22 отзыва
На яхте - в море
Отправиться на расслабляющую морскую прогулку и увидеть Сочи с воды в мини-группе
Начало: У Центрального морского порта
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600 за человека
На катере - по Чёрному морю
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
5 отзывов
На катере - по Чёрному морю
Мини-путешествие в уютной мини-группе: промчаться по волнам, искупаться и отдохнуть
Начало: В морском порту Сочи
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000 за человека
Черноморская dolce vita: встреча заката на роскошной яхте с видом на Сочи и горы
🛥 На яхте
скидка
30%
Мини-группа
1 час
9 отзывов
Яхтенная прогулка в Сочи: морские пейзажи и закаты
Откройте для себя волшебство Сочи с палубы роскошной яхты, где закат и море создают идеальный фон для ваших воспоминаний
Начало: В порту Сочи
Завтра в 10:00
9 июня в 09:30
38002 660 за человека
Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
Отдохнуть на борту частного судна и ощутить всю красоту парусной навигации
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 900 за всё до 8 чел.
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Мини-группа
3 часа
10 отзывов
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Полюбоваться видами, поймать ставридку в Черном море и пообедать на борту
Начало: В морском порту Сочи, Адлера, Хосты
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000 за человека
Морская VIP-прогулка на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на белоснежной яхте экстра-класса и насладиться потрясающими видами
Начало: В центральном порту Сочи
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
11 000 за всё до 11 чел.
Только вы и море: аренда парусной яхты
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Только вы и море: аренда парусной яхты
Устроить активный отдых, праздник или релакс на борту частного судна
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
19 900 за всё до 7 чел.
Морская прогулка на яхте Azimut
🛥 На яхте
Мини-группа
1 час
19 отзывов
Морская прогулка на яхте Azimut
Проплыть по волнам Черного моря на комфортабельном судне в мини-группе
Начало: В порту Сочи
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 470 за человека
Исторический Сочи + морская прогулка
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
7 отзывов
Исторический Сочи + морская прогулка
Узнать о прошлом города, полюбоваться морскими пейзажами и встретиться с дельфинами
Начало: В Морском порту Сочи
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
2 500 за человека
День приключений в окрестностях Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
День приключений в окрестностях Сочи
Прокатиться по реке на военном грузовике, посетить Кавказское застолье и увидеть 33 водопада
Начало: Сочи, Зимний театр или ж/д станция Новая Мацеста
22 июня в 12:00
23 июня в 12:00
14 900 за всё до 4 чел.
Морская рыбалка в Сочи круглый год
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Морская рыбалка в Сочи круглый год
Выйти в открытое море, поймать барабулю и ставриду, а после пообедать на борту
Начало: В Имеретинском порту или порту в Кудепсте
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00 и 14:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
2 500 за человека
Под парусом - в открытое море
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Под парусом - в открытое море
Полюбоваться городом с воды, насладиться плеском волн и, если повезет, встретить дельфинов
Начало: В порту Сочи, Адлера, Кудепсты
Расписание: ежедневно в 16:30
9 июня в 16:30
10 июня в 16:30
2 470 за человека
Сочи: морская прогулка на белоснежном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Сочи: морская прогулка на белоснежном катере
Прокатиться на американском судне, искупаться и полюбоваться городом с воды
Начало: В районе Морского вокзала
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 900 за всё до 6 чел.
Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
🛥 На яхте
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
Прокатиться по бескрайним просторам Черного моря, искупаться и полюбоваться живописными видами
Начало: Сочи, ул. Несебрская 3
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 900 за всё до 11 чел.
Аренда яхты в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Аренда яхты в Сочи
Возможность насладиться морем и бризом без посторонних
Начало: В морском порту Сочи, Адлера и Хосты
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 950 за всё до 11 чел.
Морская прогулка на круизной яхте
🛥 На яхте
Круиз
1 час
2 отзыва
Морская прогулка на круизной яхте
Прокатиться по Черному морю, искупаться и полюбоваться панорамами Сочи с воды
Начало: В районе Морского вокзала
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 900 за всё до 10 чел.
Морская прогулка в Сочи на итальянской яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Морская прогулка в Сочи на итальянской яхте
Покорить водные просторы на комфортабельном и манёвренном моторном судне
Начало: На улице Несебрской
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 300 за всё до 9 чел.
Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
🛥 На яхте
Круиз
1 час
1 отзыв
Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
Часовой морской круиз для вашей компании - за яркими видами и новыми впечатлениями
Начало: В морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 500 за всё до 11 чел.
Морская прогулка на двухпалубной яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
1 час
8 отзывов
Морская прогулка на двухпалубной яхте
Утром - дельфины, днём - купание в открытом море, вечером - золотой час: выбирайте рейс по душе
Начало: В Морском порту
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500 за человека
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
🚤 На катере
скидка
35%
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
Выйти в открытое море, чтобы насладиться видами, поймать рыбу и тут же её приготовить
Начало: В порту Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60003 900 за человека
Черноморская рыбалка и пикник в открытом море
🚤 На катере
Мини-группа
3 часа
8 отзывов
Черноморская рыбалка и пикник в открытом море
Выйти в море, поймать рыбку и сразу же её съесть
Начало: У кассы №4 в Морском порту
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 300 за человека
Lite-каньонинг по реке Псахо
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Lite-каньонинг по реке Псахо
Прогуляться по руслу реки среди субтропического леса и отвесных скал
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 8 чел.
Рафтинг по реке Мзымта
Мини-группа
1.5 часа
6 отзывов
Рафтинг по реке Мзымта
Сплавиться по бурным водам у подножия гор - в группе с инструктором
Начало: От ж/д вокзала Адлера
Расписание: ежедневно в 10:00 и 13:00
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
2 800 за человека
Красиво жить не запретишь: прогулка на яхте премиум-класса
🛥 На яхте
скидка
35%
Мини-группа
1 час
29 отзывов
Премиум-прогулка на яхте в Сочи: эксклюзивный морской тур
Откройте для себя роскошь премиум-яхты в Сочи, наслаждаясь морскими пейзажами и возможностью купания
Начало: В порту Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
41002 665 за человека
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
🛥 На яхте
На гидроцикле
скидка
40%
Индивидуальная
1 час
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Музыка, танцы, ваши любимые закуски и напитки - на борту посреди моря + аренда гидроцикла
Начало: В порту Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2080012 480 за всё до 11 чел.
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
Отправиться в морское путешествие и отдохнуть от городской суеты
Начало: От Морского вокзала
Завтра в 15:00
9 июня в 08:00
28 900 за всё до 11 чел.
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
Прокатиться с ветерком, устроить пикник на борту и искупаться в открытом море
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
37 000 за всё до 10 чел.
Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе
Мини-группа
1 час
Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе
С комфортом провести время на палубе, отдохнуть и полюбоваться морскими пейзажами
Начало: В Морском порту Сочи
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
2 470 за человека
Увлекательная морская прогулка на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Увлекательная морская прогулка на яхте
Устроить пикник в открытом море, порыбачить и искупаться
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
7 150 за всё до 11 чел.
Прогулка на парусной яхте «Морской волк»
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Прогулка на парусной яхте «Морской волк»
Отметить праздник или отдохнуть от суеты на роскошном комфортабельном судне
Начало: От Морского вокзала
Завтра в 09:30
9 июня в 08:30
25 000 за всё до 11 чел.
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
🛥 На яхте
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Отправиться в атмосферное путешествие на однопалубной моторной яхте
Начало: В порту Сочи
Завтра в 01:00
9 июня в 02:00
1840012 880 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Экспедиция к черноморским дельфинам
  2. На яхте - в море
  3. На катере - по Чёрному морю
  4. Черноморская dolce vita: встреча заката на роскошной яхте с видом на Сочи и горы
  5. Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Озеро Рица
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  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
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