Круизы однодневные – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Сочи, цены от 2 470 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Морская прогулка на яхте Azimut
На яхте
21 отзыв
1 час
Водная прогулка
Морская прогулка на яхте Azimut
Проплыть по волнам Черного моря на комфортабельном судне в мини-группе
Начало: В порту Сочи
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
2 470 за человека
Морская прогулка на круизной яхте
На яхте
3 отзыва
1 час
Круиз
Морская прогулка на круизной яхте
Прокатиться по Черному морю, искупаться и полюбоваться панорамами Сочи с воды
Начало: В районе Морского вокзала
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
12 900 за всё до 10 чел.
Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
На яхте
1 отзыв
1 час
Круиз
Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
Часовой морской круиз для вашей компании - за яркими видами и новыми впечатлениями
Начало: В морском порту Сочи
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
14 500 за всё до 11 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    31 июля 2024
    Морская прогулка на круизной яхте
    Все прошло отлично, но часа маловато оказалось
  • Н
    Никита
    18 июля 2024
    Морская прогулка на яхте Azimut
    Хорошая прогулка. Спасибо.
  • В
    Викторя
    15 июля 2024
    Морская прогулка на яхте Azimut
    Все понравилось.
  • Н
    Наталья
    20 апреля 2024
    Морская прогулка на яхте Azimut
    Прогулка супер! 🤗получили много положительных эмоций❤️
    Прогулка супер! 🤗получили много положительных эмоций❤️Прогулка супер! 🤗получили много положительных эмоций❤️
  • Е
    Евгения
    26 февраля 2024
    Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
    Красивая яхта🥰на ней чисто,уютно,комфортно. Удобна для прогулки в это время года:есть открытые места,например даже на носу можно сидеть,а если будет
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    прохладно можно -спрятаться и изнутри наблюдать за пейзажами,почти с места капитана) Если вы возьмете с собой еду и напитки,есть фужеры на месте. В наличии и теплые, уютные пледы. Капитан доброжелателен,вежлив,на все заданные вопросы отвечал заинтересованно. Спасибо ему за гостеприимство) Плавали в золотой час заката вдвоем с мужем. Благодарна за возможность увидеть эту красоту с моря. Рекомендую🙌🏻

    Красивая яхта🥰на ней чисто,уютно,комфортно. Удобна для прогулки в это время года:есть открытые места,например даже на носуКрасивая яхта🥰на ней чисто,уютно,комфортно. Удобна для прогулки в это время года:есть открытые места,например даже на носуКрасивая яхта🥰на ней чисто,уютно,комфортно. Удобна для прогулки в это время года:есть открытые места,например даже на носу
  • Г
    Галина
    18 ноября 2023
    Морская прогулка на круизной яхте
    Добрый день) В целом, по организационным моментам и сама экскурсия прошли отлично) нареканий никаких нет. Нас было 4 человека, меня и
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    еще 2-х человек укачало, поэтому написать позитивный отзыв что все отлично я не могу) Но то что нас укачало это наши индивидуальные особенности здоровья))) в следующий раз таблетки от укачивания пить будем)))

  • О
    Ольга
    6 сентября 2023
    Морская прогулка на круизной яхте
    Понравилась оперативность организатора, день в день договорились о прогулке. Не понравился капитан: клиентоориентированности ноль, недружелюбный настрой, сложилось впечатление, что парень
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    "устал" от туристов) Совет организатору недешевых туров - привлекать к работе радушных и гостеприимных людей, мы же к вам отдыхать приехали… По поводу самой яхты - удобное место для купания в корме с широким бортом, диваны, а позагорать на носу с лежаками не получилось, попасть туда можно только через узкий люк из каюты с кроватью, встать на нее и подтянуться - упражнение для спортивных и подготовленных людей, мне лично это не удалось, знала бы заранее, заказала другой катер, да и после купания капитан нам не разрешил в мокрой одежде спускаться в каюту) так и просидели на диванах всю поездку, вот такой сервис…

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Круизы однодневные»

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  6. Чайная плантация
  7. Олимпийский Парк
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2024
Сейчас в Сочи в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 470 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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