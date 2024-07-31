1 час
Водная прогулка
Морская прогулка на яхте Azimut
Проплыть по волнам Черного моря на комфортабельном судне в мини-группе
Начало: В порту Сочи
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
2 470₽ за человека
1 час
Круиз
Морская прогулка на круизной яхте
Прокатиться по Черному морю, искупаться и полюбоваться панорамами Сочи с воды
Начало: В районе Морского вокзала
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
12 900₽ за всё до 10 чел.
1 час
Круиз
Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
Часовой морской круиз для вашей компании - за яркими видами и новыми впечатлениями
Начало: В морском порту Сочи
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
14 500₽ за всё до 11 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья31 июля 2024Все прошло отлично, но часа маловато оказалось
- ННикита18 июля 2024Хорошая прогулка. Спасибо.
- ВВикторя15 июля 2024Все понравилось.
- ННаталья20 апреля 2024Прогулка супер! 🤗получили много положительных эмоций❤️
- ЕЕвгения26 февраля 2024Красивая яхта🥰на ней чисто,уютно,комфортно. Удобна для прогулки в это время года:есть открытые места,например даже на носу можно сидеть,а если будет
- ГГалина18 ноября 2023Добрый день) В целом, по организационным моментам и сама экскурсия прошли отлично) нареканий никаких нет. Нас было 4 человека, меня и
- ООльга6 сентября 2023Понравилась оперативность организатора, день в день договорились о прогулке. Не понравился капитан: клиентоориентированности ноль, недружелюбный настрой, сложилось впечатление, что парень
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Круизы однодневные»
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