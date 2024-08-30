Водные для детей – экскурсии в Сочи

Найдено 6 экскурсий в категории «Водные для детей» в Сочи, цены от 2 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Под парусом - в открытое море
На яхте
4 отзыва
1.5 часа
Водная прогулка
Под парусом - в открытое море
Полюбоваться городом с воды, насладиться плеском волн и, если повезет, встретить дельфинов
Начало: В порту Сочи, Адлера, Кудепсты
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
8 сен в 19:00
3 000 за человека
Морская прогулка на двухпалубной яхте
На яхте
8 отзывов
1 час
Водная прогулка
Морская прогулка на двухпалубной яхте
Утром - дельфины, днём - купание в открытом море, вечером - золотой час: выбирайте рейс по душе
Начало: В Морском порту
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
2 500 за человека
Морская прогулка на круизной яхте
На яхте
3 отзыва
1 час
Круиз
Морская прогулка на круизной яхте
Прокатиться по Черному морю, искупаться и полюбоваться панорамами Сочи с воды
Начало: В районе Морского вокзала
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
12 900 за всё до 10 чел.
Черноморская рыбалка и пикник в открытом море
На катере
14 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Черноморская рыбалка и пикник в открытом море
Выйти в море, поймать рыбку и сразу же её съесть
Начало: У кассы №4 в Морском порту
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 300 за человека
Мастер-класс в Сочи под парусом
На яхте
1 час
Индивидуальная
до 11 чел.
Мастер-класс в Сочи под парусом
Освоить азы яхтинга, поймать ветер в паруса и выйти в море под руководством опытного капитана
Начало: В Морском порту
Завтра в 08:00
8 сен в 08:00
15 000 за всё до 11 чел.
Прогулка на парусной яхте «Морской волк»
На яхте
скидка
10%
1 час
Водная прогулка
Прогулка на парусной яхте «Морской волк»
Отметить праздник или отдохнуть от суеты на роскошном комфортабельном судне
Начало: От Морского вокзала
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
3300029 700 за всё до 11 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    30 августа 2024
    Под парусом - в открытое море
    Отличная прогулка! Приветливый капитан и его команда (в команде есть кот!) Капитан учтет все ваши пожелания по прогулке: уточнит, сколько времени вы хотите отвести на фотографии и на купание.
    Отличная прогулка!Отличная прогулка!Отличная прогулка!
  • Н
    Наталья
    31 июля 2024
    Морская прогулка на круизной яхте
    Все прошло отлично, но часа маловато оказалось
  • М
    Михаил
    6 апреля 2024
    Под парусом - в открытое море
    Для первого раза очень прикольно! Повезло с погодой! По волнам будет конечно сильно укачивать! Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    18 марта 2024
    Под парусом - в открытое море
    Отличная прогулка по морю, все хорошо организованно. Экскурсию пришлось переносить из-за обстоятельств, заменой довольна. Рекомендую экскурсию для посещения
  • Г
    Галина
    18 ноября 2023
    Морская прогулка на круизной яхте
    Добрый день) В целом, по организационным моментам и сама экскурсия прошли отлично) нареканий никаких нет. Нас было 4 человека, меня и
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    еще 2-х человек укачало, поэтому написать позитивный отзыв что все отлично я не могу) Но то что нас укачало это наши индивидуальные особенности здоровья))) в следующий раз таблетки от укачивания пить будем)))

  • О
    Ольга
    6 сентября 2023
    Морская прогулка на круизной яхте
    Понравилась оперативность организатора, день в день договорились о прогулке. Не понравился капитан: клиентоориентированности ноль, недружелюбный настрой, сложилось впечатление, что парень
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    "устал" от туристов) Совет организатору недешевых туров - привлекать к работе радушных и гостеприимных людей, мы же к вам отдыхать приехали… По поводу самой яхты - удобное место для купания в корме с широким бортом, диваны, а позагорать на носу с лежаками не получилось, попасть туда можно только через узкий люк из каюты с кроватью, встать на нее и подтянуться - упражнение для спортивных и подготовленных людей, мне лично это не удалось, знала бы заранее, заказала другой катер, да и после купания капитан нам не разрешил в мокрой одежде спускаться в каюту) так и просидели на диванах всю поездку, вот такой сервис…

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Водные для детей»

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  7. Олимпийский Парк
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в сентябре 2024
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