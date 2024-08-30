1.5 часа
Водная прогулка
Под парусом - в открытое море
Полюбоваться городом с воды, насладиться плеском волн и, если повезет, встретить дельфинов
Начало: В порту Сочи, Адлера, Кудепсты
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
8 сен в 19:00
3 000₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Морская прогулка на двухпалубной яхте
Утром - дельфины, днём - купание в открытом море, вечером - золотой час: выбирайте рейс по душе
Начало: В Морском порту
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за человека
1 час
Круиз
Морская прогулка на круизной яхте
Прокатиться по Черному морю, искупаться и полюбоваться панорамами Сочи с воды
Начало: В районе Морского вокзала
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
12 900₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Водная прогулка
Черноморская рыбалка и пикник в открытом море
Выйти в море, поймать рыбку и сразу же её съесть
Начало: У кассы №4 в Морском порту
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 300₽ за человека
1 час
Индивидуальная
до 11 чел.
Мастер-класс в Сочи под парусом
Освоить азы яхтинга, поймать ветер в паруса и выйти в море под руководством опытного капитана
Начало: В Морском порту
Завтра в 08:00
8 сен в 08:00
15 000₽ за всё до 11 чел.
скидка
10%
1 час
Водная прогулка
Прогулка на парусной яхте «Морской волк»
Отметить праздник или отдохнуть от суеты на роскошном комфортабельном судне
Начало: От Морского вокзала
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
3300029 700₽ за всё до 11 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна30 августа 2024Отличная прогулка! Приветливый капитан и его команда (в команде есть кот!) Капитан учтет все ваши пожелания по прогулке: уточнит, сколько времени вы хотите отвести на фотографии и на купание.
- ННаталья31 июля 2024Все прошло отлично, но часа маловато оказалось
- ММихаил6 апреля 2024Для первого раза очень прикольно! Повезло с погодой! По волнам будет конечно сильно укачивать! Спасибо!
- ЮЮлия18 марта 2024Отличная прогулка по морю, все хорошо организованно. Экскурсию пришлось переносить из-за обстоятельств, заменой довольна. Рекомендую экскурсию для посещения
- ГГалина18 ноября 2023Добрый день) В целом, по организационным моментам и сама экскурсия прошли отлично) нареканий никаких нет. Нас было 4 человека, меня и
- ООльга6 сентября 2023Понравилась оперативность организатора, день в день договорились о прогулке. Не понравился капитан: клиентоориентированности ноль, недружелюбный настрой, сложилось впечатление, что парень
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