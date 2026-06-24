Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас на морскую прогулку на парусной яхте по Черному морю — почувствовать дуновение прохладного ветерка и ощутить свободу морского простора. Вас ждет встреча с дельфинами в их естественной среде обитания. А еще у вас будет возможность увидеть потрясающую панораму Олимпийского парка и Кавказских гор. 5 3 отзыва

Милена Ваш гид в Сочи Задать вопрос Групповая экскурсия 3000 ₽ за человека 5 3 отзыва 2 часа 1-11 человек На яхте Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Предлагаем отправиться на морскую прогулку на белоснежной парусной яхте с красными парусами, которая будто бы сошла со страниц детской сказки. Прогулки доступны в любое время дня. Во время путешествия можно будет искупаться в открытом море, позагорать на палубе и перекусить. Мы устроим для вас фуршет на борту — шампанское, фрукты, соки. Вечерние прогулки отлично подойдут для романтичного отдыха или танцев под музыку на борту с бокалом игристого в руках. Важная информация: На морскую прогулку необходимо взять с собой копию паспорта, для детей: копию свидетельства о рождении (можно фото на телефоне).

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Панорама Олимпийского наследия

Открытое Черное море

Дельфины в естественной среде обитания Что включено Работа капитана

Фуршет, купание Что не входит в цену Трансфер Где начинаем и завершаем? Начало: Куба Завершение: Сочи, микрорайон Мамайка, пляж Куба Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек. Важная информация На морскую прогулку необходимо взять с собой копию паспорта

Для детей: копию свидетельства о рождении (можно фото на телефоне) Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.