Приглашаем вас на морскую прогулку на парусной яхте по Черному морю — почувствовать дуновение прохладного ветерка и ощутить свободу морского простора. Вас ждет встреча с дельфинами в их естественной среде обитания. А еще у вас будет возможность увидеть потрясающую панораму Олимпийского парка и Кавказских гор.
Описание экскурсииПредлагаем отправиться на морскую прогулку на белоснежной парусной яхте с красными парусами, которая будто бы сошла со страниц детской сказки. Прогулки доступны в любое время дня. Во время путешествия можно будет искупаться в открытом море, позагорать на палубе и перекусить. Мы устроим для вас фуршет на борту — шампанское, фрукты, соки. Вечерние прогулки отлично подойдут для романтичного отдыха или танцев под музыку на борту с бокалом игристого в руках. Важная информация: На морскую прогулку необходимо взять с собой копию паспорта, для детей: копию свидетельства о рождении (можно фото на телефоне).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама Олимпийского наследия
- Открытое Черное море
- Дельфины в естественной среде обитания
Что включено
- Работа капитана
- Фуршет, купание
Что не входит в цену
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Куба
Завершение: Сочи, микрорайон Мамайка, пляж Куба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- На морскую прогулку необходимо взять с собой копию паспорта
- Для детей: копию свидетельства о рождении (можно фото на телефоне)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Замечательная прогулка на яхте Hummer с фуршетом, шампанское и фрукты очень приятно дополнили виды на открытое море и побережье. Посередине поездки сделали остановку, чтобы искупаться и половить рыбу, вода чудесная, на обратном пути даже увидели дельфина.
Организация на хорошем уровне, Милена и Алиса были всегда на связи и вовремя информировали об изменениях. Если планируете отпуск, обязательно берите эту прогулку, не пожалеете))
Организация на хорошем уровне, Милена и Алиса были всегда на связи и вовремя информировали об изменениях. Если планируете отпуск, обязательно берите эту прогулку, не пожалеете))
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А
Очень понравилось! Праздновали свадьбу в небольшом кругу. Видели дельфинов, некоторые купались. Спасибо Владимиру!
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Д
К сожалению не увидели дельфинов, а в остальном морская прогулка отличная. Всем рекомендую! (катер «Ариэль»)
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