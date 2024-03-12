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Круиз
3 часа
Круиз на мотоцикле к горе Ахун: незабываемые виды и мистические места Сочи
Приглашаем вас на уникальное путешествие на мотоцикле к вершинам горы Ахун. Откройте невероятные виды и тайные уголки Сочи, недоступные для обычных экскурсий
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
«Предлагаю вам отправится в мини-путешествие на круизном мотоцикле»
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за человека
Круиз
1 час
Морская прогулка на круизной яхте
Прокатиться по Черному морю, искупаться и полюбоваться панорамами Сочи с воды
Начало: В районе Морского вокзала
«Приглашаем отдохнуть на 10-метровой круизной яхте»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 10 чел.
Круиз
1 час
Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
Часовой морской круиз для вашей компании - за яркими видами и новыми впечатлениями
Начало: В морском порту Сочи
«Я организую для вас прогулку на двухпалубной круизной яхте длиной 11 метров»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 11 чел.
Круиз
30 минут
Олимпийский парк на круизном мотоцикле
Начало: Любая точка Сириуса по желанию туриста
Расписание: Ежедневно, круглосуточно.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 марта 2024Отличная экскурсия, я в восторге!!! Обязательно ещё вернусь в Сочи и прокачусь с ветерком. При этом все было безопасно, уверенный и общительный Захар сделал незабываемым это путешествие!!!
- ЕЕвгения26 февраля 2024Красивая яхта🥰на ней чисто,уютно,комфортно. Удобна для прогулки в это время года:есть открытые места,например даже на носу можно сидеть,а если будет
- ГГалина18 ноября 2023Добрый день) В целом, по организационным моментам и сама экскурсия прошли отлично) нареканий никаких нет. Нас было 4 человека, меня и
- ЕЕлена9 ноября 2023На круизном мотоцикле по СочиСпасибо за экскурсию, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Увидела и узнала много интересного! Побережье, Красная поляна, Олимпийская деревня, Роза
- ЕЕлена18 сентября 2023На круизном мотоцикле по СочиЗамечательно. Скорость это 👍👍👍. Захар очень аккуратный водитель.
- ООльга6 сентября 2023Понравилась оперативность организатора, день в день договорились о прогулке. Не понравился капитан: клиентоориентированности ноль, недружелюбный настрой, сложилось впечатление, что парень
- ГГалина24 апреля 2023Я в полном восторге!!! Спасибо огромное Захару за профессиональное вождение и за красивые места, которые мы посетили. Очень классный байк. Комфортно ехать и наблюдать красоты, с музыкой. Шлем защищает от парывов ветра. Я не забуду эту поездку никогда. Очень рекомендую!!!
- ССветлана22 ноября 2022С первой секунды нашей встречи с Захаром я почувствовала, что нахожусь в надежных руках настоящего Профи, он был чрезвычайно заботлив
- ККсения24 мая 2021На круизном мотоцикле по СочиРебята просто космические!! Покатушки, энергетика, драйв - все просто на высшем уровне!! Всем рекомендую - это настоящие впечатления
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Круизы»
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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Круизы" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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