Круизы и туры по воде в Сочи

Найдено 4 экскурсии в категории «Круизы» в Сочи, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На круизном мотоцикле - на гору Ахун
🏍 На мотоцикле
Круиз
3 часа
10 отзывов
Круиз на мотоцикле к горе Ахун: незабываемые виды и мистические места Сочи
Приглашаем вас на уникальное путешествие на мотоцикле к вершинам горы Ахун. Откройте невероятные виды и тайные уголки Сочи, недоступные для обычных экскурсий
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
«Предлагаю вам отправится в мини-путешествие на круизном мотоцикле»
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за человека
Морская прогулка на круизной яхте
🛥 На яхте
Круиз
1 час
2 отзыва
Морская прогулка на круизной яхте
Прокатиться по Черному морю, искупаться и полюбоваться панорамами Сочи с воды
Начало: В районе Морского вокзала
«Приглашаем отдохнуть на 10-метровой круизной яхте»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 900 за всё до 10 чел.
Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
🛥 На яхте
Круиз
1 час
1 отзыв
Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
Часовой морской круиз для вашей компании - за яркими видами и новыми впечатлениями
Начало: В морском порту Сочи
«Я организую для вас прогулку на двухпалубной круизной яхте длиной 11 метров»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 500 за всё до 11 чел.
Олимпийский парк на круизном мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Круиз
30 минут
4 отзыва
Олимпийский парк на круизном мотоцикле
Начало: Любая точка Сириуса по желанию туриста
Расписание: Ежедневно, круглосуточно.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    12 марта 2024
    На круизном мотоцикле - на гору Ахун
    Отличная экскурсия, я в восторге!!! Обязательно ещё вернусь в Сочи и прокачусь с ветерком. При этом все было безопасно, уверенный и общительный Захар сделал незабываемым это путешествие!!!
  • Е
    Евгения
    26 февраля 2024
    Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
    Красивая яхта🥰на ней чисто,уютно,комфортно. Удобна для прогулки в это время года:есть открытые места,например даже на носу можно сидеть,а если будет
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    прохладно можно -спрятаться и изнутри наблюдать за пейзажами,почти с места капитана) Если вы возьмете с собой еду и напитки,есть фужеры на месте. В наличии и теплые, уютные пледы. Капитан доброжелателен,вежлив,на все заданные вопросы отвечал заинтересованно. Спасибо ему за гостеприимство) Плавали в золотой час заката вдвоем с мужем. Благодарна за возможность увидеть эту красоту с моря. Рекомендую🙌🏻

    Красивая яхта🥰на ней чисто,уютно,комфортно. Удобна для прогулки в это время года:есть открытые места,например даже на носуКрасивая яхта🥰на ней чисто,уютно,комфортно. Удобна для прогулки в это время года:есть открытые места,например даже на носуКрасивая яхта🥰на ней чисто,уютно,комфортно. Удобна для прогулки в это время года:есть открытые места,например даже на носу
  • Г
    Галина
    18 ноября 2023
    Морская прогулка на круизной яхте
    Добрый день) В целом, по организационным моментам и сама экскурсия прошли отлично) нареканий никаких нет. Нас было 4 человека, меня и
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    еще 2-х человек укачало, поэтому написать позитивный отзыв что все отлично я не могу) Но то что нас укачало это наши индивидуальные особенности здоровья))) в следующий раз таблетки от укачивания пить будем)))

  • Е
    Елена
    9 ноября 2023
    На круизном мотоцикле по Сочи
    Спасибо за экскурсию, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Увидела и узнала много интересного! Побережье, Красная поляна, Олимпийская деревня, Роза
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    Хутор. Красота природы просто невероятная, очень хочется подольше насладиться видами! Экскурсия с прекрасным гидом, чувствуется профессиональный подход. Комфортабельный мотоцикл позволяет свободно во время движения снимать видео и делать фото. А плейлист в поездке дополняет атмосферу. Впечатления от поездки самые замечательные

  • Е
    Елена
    18 сентября 2023
    На круизном мотоцикле по Сочи
    Замечательно. Скорость это 👍👍👍. Захар очень аккуратный водитель.
  • О
    Ольга
    6 сентября 2023
    Морская прогулка на круизной яхте
    Понравилась оперативность организатора, день в день договорились о прогулке. Не понравился капитан: клиентоориентированности ноль, недружелюбный настрой, сложилось впечатление, что парень
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    "устал" от туристов) Совет организатору недешевых туров - привлекать к работе радушных и гостеприимных людей, мы же к вам отдыхать приехали… По поводу самой яхты - удобное место для купания в корме с широким бортом, диваны, а позагорать на носу с лежаками не получилось, попасть туда можно только через узкий люк из каюты с кроватью, встать на нее и подтянуться - упражнение для спортивных и подготовленных людей, мне лично это не удалось, знала бы заранее, заказала другой катер, да и после купания капитан нам не разрешил в мокрой одежде спускаться в каюту) так и просидели на диванах всю поездку, вот такой сервис…

  • Г
    Галина
    24 апреля 2023
    Олимпийский парк на круизном мотоцикле
    Я в полном восторге!!! Спасибо огромное Захару за профессиональное вождение и за красивые места, которые мы посетили. Очень классный байк. Комфортно ехать и наблюдать красоты, с музыкой. Шлем защищает от парывов ветра. Я не забуду эту поездку никогда. Очень рекомендую!!!
  • С
    Светлана
    22 ноября 2022
    Олимпийский парк на круизном мотоцикле
    С первой секунды нашей встречи с Захаром я почувствовала, что нахожусь в надежных руках настоящего Профи, он был чрезвычайно заботлив
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    и галантен в течение всей поездки. Мы проехались по закрытой Краснополянской дороге, трассе, Олимпийскому парку и Имеретинскому порту. Три часа пролетели на одном дыхании, подарив мне море драйва, ярких впечатлений и новых ощущений. Расставаться совершенно не хотелось. Но тут главное вовремя вспомнить, что это не твой парень, а гид и ты на платной экскурсии:))

  • К
    Ксения
    24 мая 2021
    На круизном мотоцикле по Сочи
    Ребята просто космические!! Покатушки, энергетика, драйв - все просто на высшем уровне!! Всем рекомендую - это настоящие впечатления

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. На круизном мотоцикле - на гору Ахун
  2. Морская прогулка на круизной яхте
  3. Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
  4. Олимпийский парк на круизном мотоцикле
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Круизы" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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