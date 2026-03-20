Морской вокзал — одно из самых узнаваемых зданий Сочи. На прогулке вы узнаете больше об архитектурном шедевре — кто его построил, какую роль порт играл во время войны, какие фильмы здесь снимали и не только. Увидите здание вокзала снаружи и изнутри, расшифруете знаки, задуманные его создателями. И полюбуетесь акваторией с необычной точки обзора.

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Описание экскурсии

Площадь пляжа «Маяк» — место, откуда началась история города. Я расскажу о предпосылках возведения форта Александрия и его жизни, о возникновении поселения, а затем и курорта.

Маяк — самое старое сохранившееся строение города, которое до сих пор работает. Вы узнаете об особенностях его строительства и конструкции.

Глубоководный причал — отсюда открывается отличный вид на весь архитектурный комплекс. Мы обсудим работу морского порта во время Великой Отечественной войны и в первые годы после неё.

Памятник героям фильма «Брилиантовая рука» — хорошая локация для фотографий. И разговоров об истории съёмок фильма.

Площадь морского вокзала — одно из самых красивых мест города. Вы услышите об архитекторах, скульпторах, символике скульптур, особенностях возведения башни и шпиля.

Зал ожидания морского вокзала. Вы прикоснётесь к неоклассике сталинской эпохи — увидите восхитительную лепнину, глазурь, фреску, зеркала, оригинальные скамьи, кованые светильники и часы.

Открытая галерея второго этажа — вы полюбуетесь прекрасным видом на акваторию Sochi Grand Marina во всей красе.

Ресторан «Юность у моря» — здесь можно выпить чашечку кофе в оригинальных интерьерах с видом на акваторию порта.

Организационные детали

Окончание экскурсии в ресторане «Юность у моря» (не обязательная, но рекомендуемая часть). Заказ оплачивается вами самостоятельно.