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Морской порт Сочи: история, времена, архитектура

Познакомиться с историей морвокзала от основания до современности
Морской вокзал — одно из самых узнаваемых зданий Сочи.

На прогулке вы узнаете больше об архитектурном шедевре — кто его построил, какую роль порт играл во время войны, какие фильмы здесь снимали и не только. Увидите здание вокзала снаружи и изнутри, расшифруете знаки, задуманные его создателями. И полюбуетесь акваторией с необычной точки обзора.
5
3 отзыва
Морской порт Сочи: история, времена, архитектура
Морской порт Сочи: история, времена, архитектура
Морской порт Сочи: история, времена, архитектура

Описание экскурсии

Площадь пляжа «Маяк» — место, откуда началась история города. Я расскажу о предпосылках возведения форта Александрия и его жизни, о возникновении поселения, а затем и курорта.

Маяк — самое старое сохранившееся строение города, которое до сих пор работает. Вы узнаете об особенностях его строительства и конструкции.

Глубоководный причал — отсюда открывается отличный вид на весь архитектурный комплекс. Мы обсудим работу морского порта во время Великой Отечественной войны и в первые годы после неё.

Памятник героям фильма «Брилиантовая рука» — хорошая локация для фотографий. И разговоров об истории съёмок фильма.

Площадь морского вокзала — одно из самых красивых мест города. Вы услышите об архитекторах, скульпторах, символике скульптур, особенностях возведения башни и шпиля.

Зал ожидания морского вокзала. Вы прикоснётесь к неоклассике сталинской эпохи — увидите восхитительную лепнину, глазурь, фреску, зеркала, оригинальные скамьи, кованые светильники и часы.

Открытая галерея второго этажа — вы полюбуетесь прекрасным видом на акваторию Sochi Grand Marina во всей красе.

Ресторан «Юность у моря» — здесь можно выпить чашечку кофе в оригинальных интерьерах с видом на акваторию порта.

Организационные детали

Окончание экскурсии в ресторане «Юность у моря» (не обязательная, но рекомендуемая часть). Заказ оплачивается вами самостоятельно.

в среду в 13:00, в субботу в 12:00

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный1000 ₽
Дети до 14 лет700 ₽
Пенсионеры700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пляже «Маяк»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 13:00, в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влада
Влада — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 196 туристов
Я аттестованный гид, буду вашим проводником по нашему замечательному городу и постараюсь сделать вас его друзьями. В этом городе живет моё сердце. Я расскажу вам историю Сочи, отраженную в судьбах
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реальных людей, покажу уголки, укрытые от большинства глаз, научу отличать хамеропс от вашингтонии. С удовольствием отвечу на вопросы любознательных. Подскажу лучшие места для прогулок, посиделок, для любителей национальной или оригинальной кухни, вина или спортивных трансляций. Буду рада нашей встрече.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
И
Я люблю узнавать историю места которое мне понравилось… История возникновения, кто и зачем это построил, кто тут жил, чем жили тут люди задолго до нас… Мне очень понравилась экскурсия Влады
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своим историческим и правдивым рассказом! Много исторических фактов, удивительных открытий… я например не знала, что действующий маяк может стоять в центре города, и что он (маяк) не обязательно должен быть 15ти метровой высотой))) Узнала историю морского порта, и историю самого Сочи! но больше всего конечно меня зацепили детали и морская тематика повсюду! Очень рекомендую после экскурсии зайти в историческое кафе в одном из крыльев морского вокзала, там, сидя за чашкой чая можно рассматривать детали интерьера, или выйти на открытую террасу и смотреть на пришвартованные лодки…. мне оччеень понравилось!
еще одна рекомендация после экскурсии прогуляться на северную часть порта, о которой я даже не знала до экскурсии! Там другая, современная атмосфера береговой линии, спокойная, открытая, не такая многолюдная… Спасибо большое Владе за то что я открыла для себя новые, красивые и атмосферные уголочки Сочи, и узнала их историю!

Я люблю узнавать историю места которое мне понравилось… История возникновения, кто и зачем это построил, кто
Я люблю узнавать историю места которое мне понравилось… История возникновения, кто и зачем это построил, кто
Я люблю узнавать историю места которое мне понравилось… История возникновения, кто и зачем это построил, кто
Я люблю узнавать историю места которое мне понравилось… История возникновения, кто и зачем это построил, кто
Я люблю узнавать историю места которое мне понравилось… История возникновения, кто и зачем это построил, кто
Я люблю узнавать историю места которое мне понравилось… История возникновения, кто и зачем это построил, кто
Я люблю узнавать историю места которое мне понравилось… История возникновения, кто и зачем это построил, кто
Я люблю узнавать историю места которое мне понравилось… История возникновения, кто и зачем это построил, кто+12
Я люблю узнавать историю места которое мне понравилось… История возникновения, кто и зачем это построил, кто
Я люблю узнавать историю места которое мне понравилось… История возникновения, кто и зачем это построил, кто
Я люблю узнавать историю места которое мне понравилось… История возникновения, кто и зачем это построил, кто
Я люблю узнавать историю места которое мне понравилось… История возникновения, кто и зачем это построил, кто
Я люблю узнавать историю места которое мне понравилось… История возникновения, кто и зачем это построил, кто
Я люблю узнавать историю места которое мне понравилось… История возникновения, кто и зачем это построил, кто
Я люблю узнавать историю места которое мне понравилось… История возникновения, кто и зачем это построил, кто
Я люблю узнавать историю места которое мне понравилось… История возникновения, кто и зачем это построил, кто
Я люблю узнавать историю места которое мне понравилось… История возникновения, кто и зачем это построил, кто
Я люблю узнавать историю места которое мне понравилось… История возникновения, кто и зачем это построил, кто
Я люблю узнавать историю места которое мне понравилось… История возникновения, кто и зачем это построил, кто
Я люблю узнавать историю места которое мне понравилось… История возникновения, кто и зачем это построил, кто
Влада
Влада
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за теплый и подробный отзыв. Буду рада новым встречам.
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М
отличная экскурсия! огромное спасибо Владе! Двое взрослых и два подростка размышляли стоит ли идти, т к с утра шел проливной дождь, но Влада обеспечила нас дождевиками, поэтому дискомфорта от погоды
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мы не испытали.
прекрасная история возникновения города и морвокзала, красивые виды и подробный разбор архитектурных компонентов зданий оставили у нас глубокие впечатления и желание вернуться в Сочи и на другие экскурсии к Владе! очень рекомендую!
фото, к сожалению, не подгружаются, пишет, что превышен максимальный объем

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И
Нам очень понравилось, спасибо!
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