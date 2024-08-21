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Фотосессия на Морском вокзале

Запечатлеть воспоминания о променаде по главной пристани Сочи
Приглашаю вас на прогулку по территории Морского вокзала — одного из самых фотогеничных уголков живописного Сочи.

Среди роскошной архитектуры, просторных террас и цветущих аллей я буду ловить в объектив ваши лучшие ракурсы и живые эмоции.
5
3 отзыва
Фотосессия на Морском вокзале
Фотосессия на Морском вокзале
Фотосессия на Морском вокзале

Описание фото-прогулки

Мы встретимся у жемчужины сталинской архитектуры и визитной карточки города — Морского вокзала. Величественный фасад и широкие лестницы, белоснежные яхты у пристани, фонтан со статуями и террасы с пальмами — самые живописные уголки вокзала станут отличными декорациями и для тёплой семейной съемки, и для портретной фотосессии, и для love-story.

Переместимся в зелёный сквер возле вокзала — его разбили в 2011 году. Для возведения сквера из Италии привезли 120 саженцев экзотических растений. Они давно разрослись и расцвели — и, без сомнения, послужат прекрасным фоном для нашей фотосессии.

Организационные детали

  • В течение 2 недель после фотопрогулки вы получите от 60 фотографий в обработке на Яндекс. Диск. Я снимаю в жанре лайфстайл и делаю лёгкую ретушь, сохраняя вашу естественную красоту
  • Съёмка проходит на профессиональную камеру Sony a7 III

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Морского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1082 туристов
Я местный житель и профессиональный тревел-фотограф. Люблю путешествия и уединённую природу без толп людей. На фотосессиях помогаю легко позировать перед камерой и расслабиться. Провожу фототуры в дружеской и спокойной атмосфере. Обладаю коллекцией старых фотографий Сочи 19–20 веков.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
Фотопрогулка была чудесной! Все понравилось! Спасибо Илье за замечательные фото!
Фотопрогулка была чудесной! Все понравилось! Спасибо Илье за замечательные фото!
Фотопрогулка была чудесной! Все понравилось! Спасибо Илье за замечательные фото!
Фотопрогулка была чудесной! Все понравилось! Спасибо Илье за замечательные фото!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Спасибо огромное! Это было быстро, интересно! А самое главное прекрасный результат!
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Ю
Благодарю за прекрасную прогулку и красивые фотографии!
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