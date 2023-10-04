Приглашаю вас на прогулку по территории Морского вокзала — одного из самых фотогеничных уголков живописного Сочи. Среди роскошной архитектуры, просторных террас и цветущих аллей я буду ловить в объектив ваши лучшие ракурсы и живые эмоции. А в перерывах между кадрами рассказывать яркие факты из истории города.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

📸 Мы встретимся у жемчужины сталинской архитектуры и визитной карточки города — Морского вокзала. Величественный фасад и широкие лестницы, белоснежные яхты у пристани, фонтан со статуями и террасы с пальмами — самые живописные уголки вокзала станут отличными декорациями и для тёплой семейной съемки, и для портретной фотосессии, и для love-story.

📸 Переместимся в зелёный сквер возле вокзала — его разбили в 2011 году к празднованию 1000 дней до начала Олимпийских игры в Сочи и к закрытию ежегодного фестиваля искусств «Черешневый лес». Для возведения сквера из Италии привезли 120 саженцев экзотических растений. Они давно разрослись и расцвели — и, без сомнения, послужат прекрасным фоном для нашей фотосессии.

Организационные детали

В течение 2 недель после фотопрогулки вы получите от 60 фотографий в обработке на Яндекс. Диск. Я снимаю в жанре лайфстайл и делаю лёгкую ретушь, сохраняя вашу естественную красоту.