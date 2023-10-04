Запечатлеть воспоминания о променаде по главной пристани Сочи
Среди роскошной архитектуры, просторных террас и цветущих аллей я буду ловить в объектив ваши лучшие ракурсы и живые эмоции. А в перерывах между кадрами рассказывать яркие факты из истории города.
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даты
Описание
Что вас ожидает
📸 Мы встретимся у жемчужины сталинской архитектуры и визитной карточки города — Морского вокзала. Величественный фасад и широкие лестницы, белоснежные яхты у пристани, фонтан со статуями и террасы с пальмами — самые живописные уголки вокзала станут отличными декорациями и для тёплой семейной съемки, и для портретной фотосессии, и для love-story.
📸 Переместимся в зелёный сквер возле вокзала — его разбили в 2011 году к празднованию 1000 дней до начала Олимпийских игры в Сочи и к закрытию ежегодного фестиваля искусств «Черешневый лес». Для возведения сквера из Италии привезли 120 саженцев экзотических растений. Они давно разрослись и расцвели — и, без сомнения, послужат прекрасным фоном для нашей фотосессии.
Организационные детали
В течение 2 недель после фотопрогулки вы получите от 60 фотографий в обработке на Яндекс. Диск. Я снимаю в жанре лайфстайл и делаю лёгкую ретушь, сохраняя вашу естественную красоту.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Морского вокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.