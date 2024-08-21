Приглашаю вас на прогулку по территории Морского вокзала — одного из самых фотогеничных уголков живописного Сочи. Среди роскошной архитектуры, просторных террас и цветущих аллей я буду ловить в объектив ваши лучшие ракурсы и живые эмоции.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Мы встретимся у жемчужины сталинской архитектуры и визитной карточки города — Морского вокзала. Величественный фасад и широкие лестницы, белоснежные яхты у пристани, фонтан со статуями и террасы с пальмами — самые живописные уголки вокзала станут отличными декорациями и для тёплой семейной съемки, и для портретной фотосессии, и для love-story.

Переместимся в зелёный сквер возле вокзала — его разбили в 2011 году. Для возведения сквера из Италии привезли 120 саженцев экзотических растений. Они давно разрослись и расцвели — и, без сомнения, послужат прекрасным фоном для нашей фотосессии.

Организационные детали