Фотопрогулка по Морскому вокзалу

Запечатлеть воспоминания о променаде по главной пристани Сочи

5
1 отзыв
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Приглашаю вас на прогулку по территории Морского вокзала — одного из самых фотогеничных уголков живописного Сочи.

Среди роскошной архитектуры, просторных террас и цветущих аллей я буду ловить в объектив ваши лучшие ракурсы и живые эмоции. А в перерывах между кадрами рассказывать яркие факты из истории города.
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Ближайшие даты:
12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

📸 Мы встретимся у жемчужины сталинской архитектуры и визитной карточки города — Морского вокзала. Величественный фасад и широкие лестницы, белоснежные яхты у пристани, фонтан со статуями и террасы с пальмами — самые живописные уголки вокзала станут отличными декорациями и для тёплой семейной съемки, и для портретной фотосессии, и для love-story.

📸 Переместимся в зелёный сквер возле вокзала — его разбили в 2011 году к празднованию 1000 дней до начала Олимпийских игры в Сочи и к закрытию ежегодного фестиваля искусств «Черешневый лес». Для возведения сквера из Италии привезли 120 саженцев экзотических растений. Они давно разрослись и расцвели — и, без сомнения, послужат прекрасным фоном для нашей фотосессии.

Организационные детали

В течение 2 недель после фотопрогулки вы получите от 60 фотографий в обработке на Яндекс. Диск. Я снимаю в жанре лайфстайл и делаю лёгкую ретушь, сохраняя вашу естественную красоту.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Морского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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Л
4 окт 2023
Спасибо огромное! Это было быстро, интересно! А самое главное прекрасный результат!

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