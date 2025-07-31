Экскурсия в один из самых живописных уголков побережья города Сочи познакомит вас с историей и традициями чаеводства. Потому как Село Солох-Аул – это родина краснодарского чая.
Вы увидите живописную и впечатляющую долину реки Шахе, побываете в монастыре «Крестовая пустынь», известную своим целебным источником. Посетите чайные плантации И. Кошмана и выпьете горячего ароматного чая с медом и блинами.
Вы увидите живописную и впечатляющую долину реки Шахе, побываете в монастыре «Крестовая пустынь», известную своим целебным источником. Посетите чайные плантации И. Кошмана и выпьете горячего ароматного чая с медом и блинами.
Описание экскурсии
Родина краснодарского чая
Экскурсия в один из самых живописных уголков побережья города Сочи познакомит вас с историей и традициями чаеводства. Потому как cело Солох-Аул — это родина краснодарского чая. Вы увидите живописную и впечатляющую долину реки Шахе. Побываете в монастыре «Крестовая пустынь» — святыня известна целебными свойствами источника, названного в честь великомученика и целителя Пантелеймона. А с территории самого монастыря открываются живописные виды, как на сам посёлок Солох-Аул, так и окружающие его предгорья Западного Кавказа. Посетите чайные плантации Иуды Кошмана, узнаете интересные факты о развитии чаеводства, а также как на одном чайном кусте могут расти сразу два сорта — черный и зеленый. А еще выпьете горячего чая с медом и блинами. А в летний период сможете искупаться в легендарных «Озерах любви». Также известные под названием Дагомысские корыта — это уникальные природные мини-озера в русле реки Западный Дагомыс. Эти мини-озера образовались в результате воздействия бурного потока на камни, и за тысячи лет сформировали каменные ванны, которые и называют корытами. Издалека они напоминают большие ступени, покрытые бирюзовой водой, бурно стекающей по порогам. Неофициально Дагомысские корыта носят название «Озера любви». Считается, что во время купания с второй половинкой можно загадать желание, которое непременно сбудется. Также озера подарят паре взаимопонимание и счастье.
Важная информация:
Входные билеты на объекты (Чайная плантация, Озера любви, чаепитие с блинами и медом). Стоимость уточнить у гида перед бронированием, она может изменяться.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поселок Дагомыс
- Дорога в Солох Аул
- Долина реки Шахе
- Село Солох-Аул
Что включено
- Транспортно обслуживание, экскурсионное обслуживание по пути следования к объектам
Что не входит в цену
- Входные билеты на объекты (Чайная плантация, Озера любви, чаепитие с блинами и медом). Стоимость уточнить у гида перед бронированием, она может изменяться.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель от центра Сочи до Дагомыса
Завершение: Ваш отель от Дагомыса до центра Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Всё очень понравилось. Гид Сергей интересно и увлекательно рассказывал, с заботой и вниманием относился к нашим вопросам и пожеланиям. Отличный новый автомобиль, где наша семья с комфортом разместилась. На чайной плантации мы пили чай с вкуснейшими блинами, и нам очень понравились озера - корытА. Спасибо большое гиду!
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