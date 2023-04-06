На краю земли
Экскурсия в один из самых живописных уголков побережья города Сочи познакомит вас с историей и традициями чаеводства. Потому как Село Солох-Аул – это родина краснодарского чая.
Вы увидите живописную и впечатляющую долину реки Шахе, побываете в монастыре «Крестовая пустынь», известную своим целебным источником. Посетите чайные плантации И. Кошмана и выпьете горячего ароматного чая с медом и блинами.
Вы увидите живописную и впечатляющую долину реки Шахе, побываете в монастыре «Крестовая пустынь», известную своим целебным источником. Посетите чайные плантации И. Кошмана и выпьете горячего ароматного чая с медом и блинами.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Поселок Дагомыс
- Дорога в Солох Аул
- Долина реки Шахе
- Село Солох-Аул
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Родина краснодарского чаяЭкскурсия в один из самых живописных уголков побережья города Сочи познакомит вас с историей и традициями чаеводства. Потому как cело Солох-Аул — это родина краснодарского чая. Вы увидите живописную и впечатляющую долину реки Шахе.
Побываете в монастыре «Крестовая пустынь» — святыня известна целебными свойствами источника, названного в честь великомученика и целителя Пантелеймона. А с территории самого монастыря открываются живописные виды, как на сам посёлок Солох-Аул, так и окружающие его предгорья Западного Кавказа.
Посетите чайные плантации Иуды Кошмана, узнаете интересные факты о развитии чаеводства, а также как на одном чайном кусте могут расти сразу два сорта — черный и зеленый. А еще выпьете горячего чая с медом и блинами.
А в летний период сможете искупаться в легендарных «Озерах любви». Также известные под названием Дагомысские корыта — это уникальные природные мини-озера в русле реки Западный Дагомыс. Эти мини-озера образовались в результате воздействия бурного потока на камни, и за тысячи лет сформировали каменные ванны, которые и называют корытами. Издалека они напоминают большие ступени, покрытые бирюзовой водой, бурно стекающей по порогам. Неофициально Дагомысские корыта носят название «Озера любви». Считается, что во время купания с второй половинкой можно загадать желание, которое непременно сбудется. Также озера подарят паре взаимопонимание и счастье.
Важная информацияВходные билеты на объекты (Чайная плантация, Озера любви, чаепитие с блинами и медом). Стоимость уточнить у гида перед бронированием, она может изменяться.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно обслуживание
- Экскурсионное обслуживание по пути следования к объектам
- Что не входит
- Входные билеты на объекты (Чайная плантация, Озера любви, чаепитие с блинами и медом). Стоимость уточнить у гида перед бронированием
- Она может изменяться
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отель от центра Сочи до ДагомысаЗавершение: Ваш отель от Дагомыса до центра Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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