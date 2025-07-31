Родина краснодарского чая

Экскурсия в один из самых живописных уголков побережья города Сочи познакомит вас с историей и традициями чаеводства. Потому как cело Солох-Аул — это родина краснодарского чая. Вы увидите живописную и впечатляющую долину реки Шахе. Побываете в монастыре «Крестовая пустынь» — святыня известна целебными свойствами источника, названного в честь великомученика и целителя Пантелеймона. А с территории самого монастыря открываются живописные виды, как на сам посёлок Солох-Аул, так и окружающие его предгорья Западного Кавказа. Посетите чайные плантации Иуды Кошмана, узнаете интересные факты о развитии чаеводства, а также как на одном чайном кусте могут расти сразу два сорта — черный и зеленый. А еще выпьете горячего чая с медом и блинами. А в летний период сможете искупаться в легендарных «Озерах любви». Также известные под названием Дагомысские корыта — это уникальные природные мини-озера в русле реки Западный Дагомыс. Эти мини-озера образовались в результате воздействия бурного потока на камни, и за тысячи лет сформировали каменные ванны, которые и называют корытами. Издалека они напоминают большие ступени, покрытые бирюзовой водой, бурно стекающей по порогам. Неофициально Дагомысские корыта носят название «Озера любви». Считается, что во время купания с второй половинкой можно загадать желание, которое непременно сбудется. Также озера подарят паре взаимопонимание и счастье.

Важная информация:

Входные билеты на объекты (Чайная плантация, Озера любви, чаепитие с блинами и медом). Стоимость уточнить у гида перед бронированием, она может изменяться.