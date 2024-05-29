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чебурек класс👍🏻😁 и по времени немного затянута, группа была практически в сборе, можно было бы как-то всех поторопить и не просиживать просто так это время. И не совсем понятна ситуация со временем, так как на сайте выбирала время на 10:00, а по факту вся группа была в сборе только к 13 и соответственно начало было позже выбранного времени. Всё ровно остались положительные впечатления. Спасибо за чудесный день!