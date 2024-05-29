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Мини-группа
6 часов
Драйв-джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, Самшиты, источник и водопады
Начало: Остановки в Адлере, Сириусе, Сочи и Дагомысе
Расписание: Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
2 500₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
Начало: Остановки в Адлере, Сириусе, Сочи и Дагомысе
Расписание: Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
2 500₽ за человека
Групповая
9 часов
Экскурсия «33 водопада» в Сочи с дегустацией и концертом
Исследуйте живописные водопады Сочи, отведайте местные вина и окунитесь в культуру Кавказа с нашей экскурсией
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: ежедневно 10:00, 11:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 мая 2024От экскурсии в восторге, очень понравилась! Не понравился ужин, от слова совсем, можно было и обойтись без него наелась чебуреком,
- ООлеся18 мая 2024Интересно, весело и с юмором. Узнала много нового. Дегустации сыра, чая и вина. Вечерняя программа чудесная.
- ППолина2 мая 2024Отличная экскурсия. Больше всего понравилась поездка в кузове на камазе и купание в водопадах. Потрясающая дегустация вкуснейшего чая с вареньем
- ИИван2 мая 2024Все понравилось! Приедем еще покататься!
- ЮЮлия30 апреля 2024Супер экскурсия! Красивые виды. Приятные, весёлые водители. Нам очень понравилось!
- ЕЕлена30 августа 2023Экскурсия в горный поселок Солох-Аул из Сочи на родину русского чаяСергей замечательный человек и достаточно эрудированный экскурсовод. Интересно рассказывал исторические факты и местные легенды. Посетили красивые локации, природные парки и чайную плантацию. Спасибо за интересную беседу и увлекательную прогулку.
- ООльга19 августа 2023Тайны и легенды долины реки ШахеПрекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Спасибо огромное Сергею за интересный день, вкусный чай, купание в горной реке и головокружительную поездку по долине реки Шахе. Уверена, что долгими зимними вечерами не раз вспомним всей семьей эту поездку.
- ССветлана18 июня 2023Экскурсия в горный поселок Солох-Аул из Сочи на родину русского чаяСпасибо большое Сергею за прекрасную экскурсию, интересную информацию и самые красивые локации для фото и видео 😁❤️ Очень рады, что взяли индивидуальную, без толпы людей, все по высшему разряду!
- ДДмитрий18 июня 2023Долина «33 водопада» и кавказское застольеОтличная экскурсия, оч. насыщенная, эмоций вагон! Гид Владислав, интересно и с юмором все рассказывал. Больше всего запомнилось движение в брод
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «река Шахе»
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