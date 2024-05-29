река Шахе – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «река Шахе» в Сочи, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Драйв-джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, Самшиты, источник и водопады
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
9 отзывов
Драйв-джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, Самшиты, источник и водопады
Начало: Остановки в Адлере, Сириусе, Сочи и Дагомысе
Расписание: Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
2 500 за человека
Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
3 отзыва
Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
Начало: Остановки в Адлере, Сириусе, Сочи и Дагомысе
Расписание: Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
2 500 за человека
«33 водопада» с дегустацией вина и концертом
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
48 отзывов
Экскурсия «33 водопада» в Сочи с дегустацией и концертом
Исследуйте живописные водопады Сочи, отведайте местные вина и окунитесь в культуру Кавказа с нашей экскурсией
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: ежедневно 10:00, 11:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    «33 водопада» с дегустацией вина и концертом
    От экскурсии в восторге, очень понравилась! Не понравился ужин, от слова совсем, можно было и обойтись без него наелась чебуреком,
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    чебурек класс👍🏻😁 и по времени немного затянута, группа была практически в сборе, можно было бы как-то всех поторопить и не просиживать просто так это время. И не совсем понятна ситуация со временем, так как на сайте выбирала время на 10:00, а по факту вся группа была в сборе только к 13 и соответственно начало было позже выбранного времени. Всё ровно остались положительные впечатления. Спасибо за чудесный день!

  • О
    Олеся
    18 мая 2024
    «33 водопада» с дегустацией вина и концертом
    Интересно, весело и с юмором. Узнала много нового. Дегустации сыра, чая и вина. Вечерняя программа чудесная.
  • П
    Полина
    2 мая 2024
    «33 водопада» с дегустацией вина и концертом
    Отличная экскурсия. Больше всего понравилась поездка в кузове на камазе и купание в водопадах. Потрясающая дегустация вкуснейшего чая с вареньем
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    на плантациях (чай вкуснее, чем на других экскурсиях). Интересный ритмичный концерт с зажишательными танцорами и музыкантами (классный номер с барабанами и лезгинкой и обворожительная игра на аккардионе). Спасибо гиду Алексею за хорошую и веселую обстановку во время экскурсии (надеюсь вас мама женит). Однозначно советую экскурсию (топ) и гида Алексея. Не очень понравился мёд (на вкус сироп, в абхазии намного лучше) и маленький выбор блюд на вечере. И в транспорте был на полке тухлый мокрый банан, незаметили и вся кофта пропахла и намокла.

  • И
    Иван
    2 мая 2024
    Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
    Все понравилось! Приедем еще покататься!
  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2024
    Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
    Супер экскурсия! Красивые виды. Приятные, весёлые водители. Нам очень понравилось!
  • Е
    Елена
    30 августа 2023
    Экскурсия в горный поселок Солох-Аул из Сочи на родину русского чая
    Сергей замечательный человек и достаточно эрудированный экскурсовод. Интересно рассказывал исторические факты и местные легенды. Посетили красивые локации, природные парки и чайную плантацию. Спасибо за интересную беседу и увлекательную прогулку.
  • О
    Ольга
    19 августа 2023
    Тайны и легенды долины реки Шахе
    Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Спасибо огромное Сергею за интересный день, вкусный чай, купание в горной реке и головокружительную поездку по долине реки Шахе. Уверена, что долгими зимними вечерами не раз вспомним всей семьей эту поездку.
  • С
    Светлана
    18 июня 2023
    Экскурсия в горный поселок Солох-Аул из Сочи на родину русского чая
    Спасибо большое Сергею за прекрасную экскурсию, интересную информацию и самые красивые локации для фото и видео 😁❤️ Очень рады, что взяли индивидуальную, без толпы людей, все по высшему разряду!
  • Д
    Дмитрий
    18 июня 2023
    Долина «33 водопада» и кавказское застолье
    Отличная экскурсия, оч. насыщенная, эмоций вагон! Гид Владислав, интересно и с юмором все рассказывал. Больше всего запомнилось движение в брод
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    по реке (брызги в лицо, счастливые крики детей и взрослых), купание в водопаде, шоу кавказских танцев. Дегустации тоже были интересные и вкусные. Деньги с собой берите, сложно устоять от покупки вина, сыра и прочего. Вино 600р/л, медовуха 250р/л, сыр 300р, чебурек у водопадов 150р, ужин ~ 1000р/чел. Экскурсия длинная, вернулись в 23:00.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «река Шахе»

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  3. «33 водопада» с дегустацией вина и концертом
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  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "река Шахе" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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