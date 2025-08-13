Путешествие на мотоцикле по старой Краснополянской дороге подарит вам уникальный опыт. Прокатитесь вдоль реки Мзымта, под Sky Park, и насладитесь свежим воздухом. На смотровой площадке откроется панорама ущелья Ахцу, горных хребтов и скульптур. Это приключение идеально подходит для тех, кто хочет почувствовать мощь гор и испытать новые эмоции. Профессиональные гиды обеспечат безопасность и комфорт на протяжении всего маршрута
5 причин купить эту экскурсию
- 🏍️ Незабываемая поездка на мотоцикле
- 🌄 Впечатляющие виды на ущелье Ахцу
- 🌲 Свежий горный воздух
- 🗺️ Интересные факты о местности
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Что можно увидеть
- Sky Park
- Смотровая площадка над ущельем Ахцу
Описание экскурсии
Яркая поездка по горному серпантину
Вы прокатитесь на мотоцикле по старой Краснополянской дороге — живописному маршруту вдоль лесистых склонов и реки Мзымта. Проедете под знаменитым Sky Park, по дороге наслаждаясь свежим горно-речным воздухом. Скорость и извилистые повороты создадут ощущение полной свободы.
Смотровая площадка над ущельем Ахцу
По пути мы расскажем интересные факты про эти места, но основная цель — насладиться видами на 360 градусов и атмосферой свободы. С обзорной площадки откроется панорама, от которой захватывает дух: глубокое ущелье, горные хребты и мощная энергетика. Также на территории расположены скульптуры героев древнегреческих мифов и армрестлеров.
Организационные детали
- Поедем на мотоциклах Honda Gold Wing. Вы — пассажир
- Ограничение по весу пассажира — 110 кг
- Можно с детьми от 10 лет
- Перед поездкой проводим обязательный инструктаж, выдаём всю необходимую экипировку
- С вами поеду я или другой опытный гид-водитель из нашей команды
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Старт из Адлера/Сириуса/Хосты
|4500 ₽
|Старт из центрального Сочи
|6300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из Хосты, Сириуса или Адлера, возможность начала из других районов, уточняйте при бронировании
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 141 туриста
Всем привет! Мы команда профессиональных проводников-водителей. Уже не первый год мы развиваем новое туристическое направление — пассажирский мототуризм, чтобы показать людям красоты южного региона с седла двухколёсного мотоцикла. 100% наших пассажиров получили новый опыт и новые положительные эмоции, ведь с седла байка привычный окружающий мир выглядит иначе! Мы сделаем всё, чтобы вы остались довольны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
13 авг 2025
Потрясающая поездка! Объезжая пробки можно насладиться полным погружением в путешествие - вид на 360, с ветерком и музыкой) Кроме того, очень интересно рассказывают на остановках или когда проезжаем что-то интересное 👍
