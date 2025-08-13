Путешествие на мотоцикле по старой Краснополянской дороге подарит вам уникальный опыт. Прокатитесь вдоль реки Мзымта, под Sky Park, и насладитесь свежим воздухом. На смотровой площадке откроется панорама ущелья Ахцу, горных хребтов и скульптур. Это приключение идеально подходит для тех, кто хочет почувствовать мощь гор и испытать новые эмоции. Профессиональные гиды обеспечат безопасность и комфорт на протяжении всего маршрута

Описание экскурсии

Яркая поездка по горному серпантину

Вы прокатитесь на мотоцикле по старой Краснополянской дороге — живописному маршруту вдоль лесистых склонов и реки Мзымта. Проедете под знаменитым Sky Park, по дороге наслаждаясь свежим горно-речным воздухом. Скорость и извилистые повороты создадут ощущение полной свободы.

Смотровая площадка над ущельем Ахцу

По пути мы расскажем интересные факты про эти места, но основная цель — насладиться видами на 360 градусов и атмосферой свободы. С обзорной площадки откроется панорама, от которой захватывает дух: глубокое ущелье, горные хребты и мощная энергетика. Также на территории расположены скульптуры героев древнегреческих мифов и армрестлеров.

