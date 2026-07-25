Приглашаю вас в путешествие по Абхазии — в нашем распоряжении один день, комфортный автомобиль и классический маршрут «Золотое кольцо Абхазии».
Вы прогуляетесь по улочкам Гагры и Пицунды, увидите озеро Рица и Юпшарский каньон, познакомитесь с историей Новоафонского монастыря и попробуете местное вино. Экскурсия проводится в мини-группе до 7 человек.
Вы прогуляетесь по улочкам Гагры и Пицунды, увидите озеро Рица и Юпшарский каньон, познакомитесь с историей Новоафонского монастыря и попробуете местное вино. Экскурсия проводится в мини-группе до 7 человек.
Описание экскурсииМеня зовут Данил. Я родился и живу в Абхазии. Являюсь носителем культуры, традиций, менталитета и истории нашей душевной страны. Я – историк по образованию, преподаю историю. Уже 5 лет я занимаюсь организацией экскурсионных услуг. Уже 5 лет я получаю невероятное удовольствие, видя Ваш неподдельный восторг! И это только начало 😉 Моя миссия - довольные и счастливые туристы. Делаю всё, чтобы каждый уехал от нас, прихватив с собой не только сувениры, но и массу впечатлений, приправленных яркими воспоминаниями!
Ежедневно в любое время. Комфортное для вас время выезда согласовывается заранее с организатором.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колоннада в мавританском стиле на берегу моря в городе Гагра
- Ресторан «Гагрипш» в городе Гагра
- Курортная зона в городе Пицунда
- Патриарший Собор Апостола Андрея Первозванного
- Водопад "Девичьи" и "Мужские слезы"
- Подвесной мост на реке Бзыбь
- Голубое Озеро
- Юпшарский каньон
- Озеро Рица
- Приморский парк с лебединым озером в городе Новый Афон
- Мужской монастырь в городе Новый Афон
- Водопад в городе Новый Афон
- Заброшенная ж/д станция «Псырцха»
Что включено
- Трансфер (детское кресло/бустер по запросу)
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Входной билет на территорию Рицинского заповедника - 1000 руб. /чел. (дети до 8 лет - бесплатно)
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в Центральном Сочи/Адлере/Сириусе
Завершение: Доставляем по адресу месторасположения гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время. Комфортное для вас время выезда согласовывается заранее с организатором.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Замечательный гид и комфортабельный автомобиль.
Ездили семьей из 4-х человек. Нас всё рассказали, показали, подвозили прям ко входу и без очередей!
Остались исключительно положительные эмоции. Рекомендуем!
Ездили семьей из 4-х человек. Нас всё рассказали, показали, подвозили прям ко входу и без очередей!
Остались исключительно положительные эмоции. Рекомендуем!
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В
Данил, отличный гид и просто хороший человек! Он любит свою родину и является носителем традиций, о чем может долго и интересно рассказывать. Экскурсия оставила массу незабываемых впечатлений. Данил был внимателен
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С
Даниил самый лучший экскурсовод! Он приехал во время, машина чистая, комфортная. Знает отличные места с дегустацией вина - я никогда ещё такого вкусного вина не пила, хотя была на дегустации
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П
Выражаю огромную благодарность гиду Данилу за увлекательный и интересный однодневный трип по золотому кольцу Абхазии! В программе было посещение Гагра набережная,озеро Рица и Новый Афон! С погодой очень повезло,море было
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О
Поездка в гостеприимную Абхазию удалась замечательно! Быстро определились с выбором мест для посещения и все наши пожелания были учтены. Вежливый, тактичный, улыбчивый и профессиональный водитель Леон встретил нас на вокзале
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Ю
Экскурсия очень понравилась. Увидели г. Гагра во всей красе: его набережную, колоннами, ресторан Гагрипш, кинотеатр. Побывали в интересном месте - этнопраке, где увидели быт и уклад жизни абхазцев, познакомились с
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