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На один день в Абхазскую сказку по «Золотому кольцу Абхазии»

Золотое кольцо Абхазии: индивидуальная экскурсия из Сочи на весь день
Приглашаю вас в путешествие по Абхазии — в нашем распоряжении один день, комфортный автомобиль и классический маршрут «Золотое кольцо Абхазии».

Вы прогуляетесь по улочкам Гагры и Пицунды, увидите озеро Рица и Юпшарский каньон, познакомитесь с историей Новоафонского монастыря и попробуете местное вино. Экскурсия проводится в мини-группе до 7 человек.
5
42 отзыва
На один день в Абхазскую сказку по «Золотому кольцу Абхазии»
На один день в Абхазскую сказку по «Золотому кольцу Абхазии»
На один день в Абхазскую сказку по «Золотому кольцу Абхазии»

Описание экскурсии

Меня зовут Данил. Я родился и живу в Абхазии. Являюсь носителем культуры, традиций, менталитета и истории нашей душевной страны. Я – историк по образованию, преподаю историю. Уже 5 лет я занимаюсь организацией экскурсионных услуг. Уже 5 лет я получаю невероятное удовольствие, видя Ваш неподдельный восторг! И это только начало 😉 Моя миссия - довольные и счастливые туристы. Делаю всё, чтобы каждый уехал от нас, прихватив с собой не только сувениры, но и массу впечатлений, приправленных яркими воспоминаниями!

Ежедневно в любое время. Комфортное для вас время выезда согласовывается заранее с организатором.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Колоннада в мавританском стиле на берегу моря в городе Гагра
  • Ресторан «Гагрипш» в городе Гагра
  • Курортная зона в городе Пицунда
  • Патриарший Собор Апостола Андрея Первозванного
  • Водопад "Девичьи" и "Мужские слезы"
  • Подвесной мост на реке Бзыбь
  • Голубое Озеро
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица
  • Приморский парк с лебединым озером в городе Новый Афон
  • Мужской монастырь в городе Новый Афон
  • Водопад в городе Новый Афон
  • Заброшенная ж/д станция «Псырцха»
Что включено
  • Трансфер (детское кресло/бустер по запросу)
  • Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
  • Входной билет на территорию Рицинского заповедника - 1000 руб. /чел. (дети до 8 лет - бесплатно)
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в Центральном Сочи/Адлере/Сириусе
Завершение: Доставляем по адресу месторасположения гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время. Комфортное для вас время выезда согласовывается заранее с организатором.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
3
2
1
А
Замечательный гид и комфортабельный автомобиль.
Ездили семьей из 4-х человек. Нас всё рассказали, показали, подвозили прям ко входу и без очередей!
Остались исключительно положительные эмоции. Рекомендуем!
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В
Данил, отличный гид и просто хороший человек! Он любит свою родину и является носителем традиций, о чем может долго и интересно рассказывать. Экскурсия оставила массу незабываемых впечатлений. Данил был внимателен
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и всегда подсказывал какие то фишки по ходу экскурсии, о которых мы сами не догадались бы и не нашли. И хотя мы не смогли за день покрыть всю запланированную программу экскурсии, в виду удовлетворения интересов детей, все остались довольны! Даже младшая проснувшись с утра на следующий день сказала - вчера было здорово и красиво, давай поедем туда ещё!

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С
Даниил самый лучший экскурсовод! Он приехал во время, машина чистая, комфортная. Знает отличные места с дегустацией вина - я никогда ещё такого вкусного вина не пила, хотя была на дегустации
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в Греции, Франции, Италии. Затем были на дегустации сыра и колбасных изделий. Привёз нас в ресторан, где местные жители частые гости, чек вышел по московским меркам за скромную сумму, хотя мы заказали стейк говяжий и целую форель с милкшейками, чаями и газировками. У нас был тур Золотое кольцо Абхазии, на целый день. За всю экскурсию почерпнули многочисленные знания об Абхазии и истории. Даниил очень культурный, воспитанный, добрый человек. Общаться было просто в радость. У моего сына было день рождение и нас все поздравляли, и поэтому мы чувствовали себя очень счастливыми. Огромная благодарность Даниилу, всего самого доброго и будем только к нему обращаться за экскурсией! 💕

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П
Выражаю огромную благодарность гиду Данилу за увлекательный и интересный однодневный трип по золотому кольцу Абхазии! В программе было посещение Гагра набережная,озеро Рица и Новый Афон! С погодой очень повезло,море было
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цвета лазури как на лазурном берегу Франции! бывали,знаем!побережье Нового Афона вообще напоминает сицилию! фантастическая природа,вековые кедры,кипарисы и пальмы! множество видовых фото! ответственный подход к своему делу нашего гида поразил! будто мы путешествовали с родственником)его присутствие избавило нас от местной приставучей цыганский торговли,которая есть(что тут скрывать)и позволило насладится красотой природы! отднльное спасибо за обед! до этого я была убеждена,что там не умеют готовить! сейчас я понимаю меня просто не там кормили))))))спасибо! в планах вернутся и посмотреть Сухум и Пицунду!

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О
Поездка в гостеприимную Абхазию удалась замечательно! Быстро определились с выбором мест для посещения и все наши пожелания были учтены. Вежливый, тактичный, улыбчивый и профессиональный водитель Леон встретил нас на вокзале
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в Имеретинском курорте на очень комфортном минивене. Леон рассказал о всех достопримечательностях, которые мы посещали: Гагра, Новый Афон, Юпшарское ущелье, о. Рица и Рицинский заповедник, дача Сталина. А также о народностях Абхазии и их обычаях. Нам все очень понравилось! Главное, что это было без спешки, без большого количества людей. Мы останавливались там где хотели, делали фото сколько хотели, нас не торопили. И еще конечно нам повезло, что на границе России стояли только 45 минут(когда въезжали) и около 1 часа (когда возвращались). Но это время зависело только от российской таможни.

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Ю
Экскурсия очень понравилась. Увидели г. Гагра во всей красе: его набережную, колоннами, ресторан Гагрипш, кинотеатр. Побывали в интересном месте - этнопраке, где увидели быт и уклад жизни абхазцев, познакомились с
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традициями, ремеслами, национальной кухней. Посетили водопады девичьи и мужские слезы, смотровую площадку, подвесной мост, Голубое озеро, Юпшарский каньон. Увидели жемчужину Абхазии- озеро Рицца, посетили дачу Сталина. Огромное СПАСИБО нашему гиду Данилу за прекрасную экскурсию!

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